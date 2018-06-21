СЧАСТЛИВАЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО

Мог ли думать Леонид Слуцкий, задавая свой знаменитый вопрос про “футбольную страну”, что через некоторое время он будет комментировать матчи сборной на “Первом”, страна (уж не знаю, футбольная или нет), в едином порыве будет обожать его разбор моментов, а судьба подарит еще и роль “первого” комментатора? Даже пожестче могу спросить - мог ли это Слуцкий представить себе в тот день, когда Уэльс хоронил его бездарно играющую сборную без гроба, наспех, а единственным внятным комментарием случившегося была фраза “Мы - экскремент”? Уверен, не мог.

Мы с вами сейчас присутствуем в другой стране, той самой “счастливой России будущего”, о которой мечтает тот, чье имя нельзя называть на “Первом” никому, кроме Слуцкого. И в футбол эта Россия играет так, словно она пришелец. Из того самого светлого будущего. 6 очков в двух играх, разница 8-1. Такого не было никогда. Вы не забыли - последний русский футболист играл в плей-офф чемпионата мира в 1986-м. 32 года назад, в составе сборной еще СССР, при уже покойном тренере Лобановском, и с базовым клубом “Динамо” (Киев), оставшимся не просто в другой стране - а в той, чья жизнь почему-то волнует российское телевидение куда более своей.

Сборная России не играла в этих матчах блестяще. Не смотрите вы это телевидение, пожалуйста! Она играла про-фес-си-о-наль-но! Делала то, что и должна делать команда, получившая в стартовых играх Саудовскую Аравию и Египет. Браво ей за это!

Не знаю, почему среди некоторых коллег перед чемпионатом вдруг взросло категоричное неприятие нашего тренера Станислава Черчесова. Будто он изменился за эти два года? Нет, ничуть, это тот же Черчесов, что гонял веником по Тарасовке Титова, Калиниченко и Моцарта. Он - четкий. Сказал - Денисова не будет, его и нет. Не говорил, кстати, что не будет Дзюбы - вот он и есть, хотя уж какие только подробности их конфликта не всплывали. И есть Черышев. Тот самый, которого не было в сборной с 2015-го, которого не взял на Евро-2016 комментатор Слуцкий, и который, не играя ни за одну российскую команду (кроме сборной) ни единого дня - становится визиткой сборной России. Терпение и труд все перетрут, помните, вас учили в школе?

Дальше будет сложнее. И Уругвай, и кто там выпадет из пиренейской пары. Но это дальше. А сейчас - мы не чужие. Мы - футбольная страна. И у нас есть сборная. И мы - не экскремент, запомните!

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Встреченным в центре Москвы британцам, с которыми мы разговорились о Гаскойне (они считали, что он был бы лучшим презентером этого чемпионата) - я так же посоветовал телевизор не смотреть. У нас не ходят медведи с балалайками по улицам, и теперь это увидят туристы со всего мира. Всегда лучше посмотреть своими глазами, а не ориентироваться на то, что вам излагают люди, преследующие какую-то цель.

Я был на матче Швеция - Корея в Нижнем Новгороде. Видел своими глазами марш десятка (скорее всего - больше) тысяч шведских болельщиков до стадиона. Завтракал в одном с ними заведении, в котором не очень привыкли, что на завтрак выбирают из светлого, темного или нефильтрованного. Агрессии - ноль. И знаете, почему? Потому что шведы прекрасно понимают - они приехали в проблемную страну. И их задача - не создавать тут новые проблемы, а открыть людям глаза на существующий (не в телевизоре) мир. Точно так же они делали это в 2012-м, живя в палаточном городке на острове посередь Днепра.

Я видел в Москве (на матчах и просто в городе) представителей самых разных стран, в том числе и тех, что на ЧМ не представлены. Чили, Китай, США, Канада, Италия, Голландия, Грузия, Украина. Про последнюю - особо. Вы читали, что украинские журналисты бойкотируют чемпионат мира? Так вот - это вранье. Бойкотируют те, кто хочет бойкотировать. А те, кто устал от постоянного негатива, от “перетягивания каната”, от стремления сделать простых людей инструментом частной игры частных людей. А футбол - игра всемирная. Вы думаете, у Криштиану Роналду или Месси нет поклонников в Украине? Вы ошибаетесь.

НЕВЗРАЧНЫЕ ФАВОРИТЫ

Совершенно удивительная, и я бы даже сказал - уникальная история. Никто из записных фаворитов чемпионата не смог пройти стартовый матч, не споткнувшись. Бразилия и Англия, ярко начав, из кареты превратились в тыкву. Франция ею быть и не переставала, лучший вратарь мира Давид Де Хеа забил сам себе, а сама хваленая Испания, снявшая тренера за 2 дня до старта турнира (к чему-то подобному призывали и нас - помните?) больше похожа на боксера, ищущего пятый угол ринга. Германия вообще умудрилась первый матч проиграть. Впервые с 1982-го. Что это?

Ответ очень простой - это эволюция футбола. Если раньше на чемпионатах мира все были в примерно равных условиях, то сейчас лучшие игроки мира (то есть представители сильнейших сборных) проводят за сезон по 70 игр, они уставши и выхолощены. Это новая задача для тренера - как подвести их к испытанию длиною в месяц, как включить “резервные жизни”. Чем дальше - тем этого будет больше. Сразу же вопрос - а сколько изнуряющих матчей сыграли наши? Десятка два?

Предчувствую вопрос - почему не упомянута Аргентина? А потому, что никаким фаворитом чемпионата она уже не является. В отличие от Португалии, в которой один игрок тоже превосходит всех остальных, но трофей они выиграли, когда он был за бровкой. Аргентина - это “Месси и все остальные”. Настолько упертой игры, с единственной стратегией “отдай же мяч Лео”, как против Исландии - еще поискать. Хотя чего искать - тут есть “Аргентина для бедных”. Корея. Ни одна ее атака не проходила мимо Хен Мин Сона. Игрока приличного (все же “Тоттенхэм”), но, конечно, не способного давать результат в одиночестве. Месси-то способен, но вот только позволят ли ему? Очаровательные исландцы, в которых, по-моему, влюблен весь футбольный мир, кроме одного человека - уже не позволили ему ничего. Хотя их тренер декларативно отказался от персональной опеки на пресс-конференции и слово свое сдержал.

ТРЕНЕРЫ НОВОЙ ВОЛНЫ

Вообще исландский тренер (он же практикующий стоматолог) Хеймир Хальгримссон - это, разумеется, новый тренд в истории футбола. Не так давно считалось, что чуть ли не главным качеством тренера должен считаться ответ на вопрос “а где ты играл сам?”. Теперь это не так, и в мире полно тренеров, либо не игравших профессионально вообще (например, тот же Слуцкий, или если вам поближе иностранное - Моуринью), либо игравших на низком уровне (Клопп, Эмери, тот же Лопетеги), или очень недолго (Венгер, Нагельсманн).

Совершенно очевидно, что роль тренера меняется, в современным условиях ему уже не нужно быть великим игроком, ведущим подопечных к счастливому будущему (собственно, эту историю почти прикончил Марадона в 2010-м).

Здесь очень хочется отметить один конкретный пример. На сборные из Африки в последние годы стали смотреть как на каких-то комедиантов: то они отказываются работать, потому что до сих пор не выплачены премиальные, положенные еще год назад, то (после выплаты) начинают осыпать себя долларами и публиковать эти фото в соцсетях. Клоунада, одним словом.

Совершенно другим выглядит тренер Сенегала Алиу Сиссе. Играл, кстати, немного, и не на самом высоком уровне. Выглядит - роскошно. Ни грамма лишнего веса, элегантный костюм, дорогие (иначе в мире африканского футбола не бывает) и огромные часы. Однако - очень, видимо, неплохо понимает и в тренерской работе, и оказался тем, кто лучше всего подошел Сенегалу в данный конкретный момент.

Такой же и наш (настаиваю на этом понятии) Черчесов. Раньше про сборную все время говорили - то спартаковец Романцев ее тренирует, то армеец Газзаев, то локомотивец Семин. Черчесова трудно поймать на необъективности, он персона равноудаленная, и теперь понятно, что именно такая и нужна была в современных реалиях. Не только тренер. Скорее, даже менеджер. Так неслучайно в Англии, родившей футбол, тренеров так и называют.

ДОМИНИРОВАНИЕ ЕВРОПЫ

Определенная привязка к результатам чемпионата, в зависимости от континента проведения турнира, - существовала всегда. Команда из-за океана победила в Европе только один раз - Бразилия в Швеции на ЧМ-1958. Европа вернула долг только в 2014-м, когда Германия торжествовала в Бразилии. Судя по не самому уверенному (в случае Уругвая - даже несмотря на 6 набранных очков) входу в турнир южноамериканцев - кажется, шансов у них немного и сейчас.

Впрочем, по одной игре вывод делать рано. Да, Бразилии и Аргентине еще придется поработать над выходом из группы, а Германии придется очень поработать - но в целом, европейские сборные (кроме самоуверенной и павшей ниц Польши) стартовали куда лучше представителей других континентов. Хорватия, Дания, Сербия, и, разумеется, Россия. В принципе, это логично, ибо лучший футбол живет как раз в Европе, в которую и едут Неймары, Месси и даже Фалькао. Однако, главным фаворитом, как мы понмним, накануне чемпионата единогласно считали Бразилию.

Может ли каждый участник чемпионата рассчитывать, что у него есть шанс “ущипнуть” фаворита? Как показывает пример сборной России, а точнее, ее соперников, - не очень. Инициатива ФИФА по увеличению числа участников турнира (с 32-х сборных до 48-ми) немного пугает. Кого мы увидим в этом случае? Того, кто пропустил на турнир Саудовскую Аравию, Египет и Марокко (первую команду, официально вылетевшую с ЧМ). Это бесспорно, весьма познавательно (и финансово выгодно для ФИФА) но вряд ли увеличит уровень конкуренции.

ФУТБОЛ НАСТУПАЮЩЕЙ ЭРЫ

Он, собственно, и так высокий. Нужно понимать, что такое сборная страны в современных условиях. Весь год футболисты задействованы в клубах, в сборной играют 10-14 матчей в год. В общей сложности, быть может, проводят в ней полтора месяца. Срок довольно невеликий.

Сейчас чемпионат чествует мексиканца Рафу Маркеса - это его пятый турнир, он догнал по этому показателю Лотара Маттеуса и двух вратарей. Полагаю, суммарно, Рафа провел в подготовке к ЧМ, и на самих турнирах месяца 3-4. Из своей более чем 20-летней карьеры.

Сборная - самая незначительная с точки зрения проведенного в ней времени, часть карьеры футболиста. Теперь это так, и от этого уже никуда не деться. Важна ли она? Ну спросите Месси. Если не боитесь получить от него в лоб. Лео прекрасно понимает, что, скорее всего, это его последний большой турнир, и что в сравнении с Марадоной у него велик риск остаться Круиффом. Гением, который не выиграл со сборной ни-че-го. Очень вероятно, что так и случится, но чтож: Джордж Веа, один из лучших африканских игроков в истории, а ныне президент Либерии - никогда не играл на чемпионатах мира. Так бывает. И будет дальше.

Поэтому чемпионат мира по футболу - совершенно особенный турнир. Не стоит сейчас решать, плох он или хорош, нужно просто наслаждаться тем, что он проходит у нас, и мы видим это своими глазами. Может быть, мы увидим ими и счастливую Россию будущего, на которую она становится так похожа в дни крупных спортивных форумов.