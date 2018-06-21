Пока одни расшифровывают слова Роналду и пытаются объяснить его козлиную бородку, другие разбирают тактическую эволюцию сборной Англии.

O Jogo

Роналду: «Мы играли очень мало»

Накануне сборная Португалии с минимальным счетом одолела команду Марокко. Единственный мяч, уже четвертый на турнире, забил лучший футболист планеты Криштину Роналду. Его разговор с главным тренером Карлушем Кейрушем по ходу матча в расшифровке специалистов испанского телеканала Deportes Cuatro и опубликовали португальские СМИ.

Обмен репликами произошел, когда футболист и наставник шли к подтрибунному тоннелю по окончании первого тайма, выигранного со счетом 1:0. По мнению специалистов телеканала, Роналду пожаловался тренеру, что команда мало играет в футбол. «Мы играли очень мало», - цитирует португальца пресса.

После перерыва португальцы играли в футбол еще меньше, и им в немалой степени повезло, что марокканцы не смогли реализовать ни одного из своих моментов. Таким образом, действующие чемпионы Европы имеют идентичные с Испанией показатели и на пару с ней возглавляют группу B.

Bild

Поворот войны с Месси? Объяснение козлиной бороды Роналду

Неожиданную версию появления у Криштиану козлиной бородки, которую он, по собственному признанию, решил оставить до конца чемпионата мира, выдвинуло немецкое издание. По мнению автора, это ответ на легендарную фотосессию Лионеля Месси, в которой он позировал вместе с козами. Здесь заключена игра слов, поскольку с английском коза – goat, что также можно расшифровать, как Greatest of all time («Величайший на все времена»).

После одного из голов в ворота сборной Испании португалец погладил свою козлиную бородку, в чем многие усмотрели намек. Впрочем, сам Роналду от каких либо связей с Месси категорически отказался.

«Перед игрой с Испанией мы были в сауне, и я начал бриться. Оставил бороду и сказал, что если забью, оставлю ее до конца турнира. Она принесла мне удачу тогда и сейчас. Вот почему борода остается на месте», - приводит слова Криштиану Bild.

Mundo Deportivo

Ключевыми были VAR, Бускетс и Иско

А редактор испанского издания Санти Нолья переживает тяжелейшую победу «красной фурии» над командой Ирана с тем же минимальным счетом. И отмечает, что на результат повлияли техническое нововведения и игра двоих полузащитников сборной Испании – Серхио Бускетса и Иско. С VAR все понятно – гол Эззатоллахи был отменен справедливо.

«Наблюдать за игрой Бускетса и Иско было удовольствием. Эти два футболиста выдали по сольному концерту в самом тяжелом матче группового раунда. Бускетс сохранял спокойствие и совершил много черновой работы в центре поля, а Иско классно открывался между линиями. Оба они классно делали свою работу.

В первом тайме Иран только оборонялся, а во втором стал чаще играть с мячом сам. Защищается Испания плохо. Идея Йерро с появлением Лукаса Васкеса, призванного увеличить ширину атаки, имела успех, однако без Коке команда стала уязвимее в обороне. Иран неоднократно атаковал через эту зону и создал гораздо большую опасность, чем ожидалось. Но VAR, Бускетс и Иско были ключевыми», - пишет Нолья.

The Guardian

«Как изменился облик Англии: тактическая эволюция Саутгейта и Холланда»

В данном материале автор Дэниэль Тейлор очень подробно останавливается на новой тактической расстановке сборной Англии в три центральных защитника. По его словам, окончательное решение об этом наставник англичан Гарет Саутгейт принял во время одной из бесед со своим помощником Стивом Холландом прошлым летом в сочинском ресторане, после Кубка конфедераций, куда оба ездили в качестве зрителей. Пользуясь случаем, они отсматривали варианты будущей базы для национальной команды на чемпионате мира.

Когда Саутгейт только пришел в сборную, объясняет Холланд, у него было мало времени на то, чтобы перестроить игру – результат требовался немедленно. Поэтому к изменениям они стали приступать только после того, как обеспечили себе участие в чемпионате мира. На помощь пришел богатый опыт прошлого.

«Мы посмотрели на команду Терри Венейблса на Евро-96 со Стивом Макманаманом и Дарреном Андертоном в роли вингеров и Гарри Невиллом в качестве центрального защитника. Мы даже вернулись к Бобби Робсону, который использовал ее на ЧМ-90 в Италии. Саутгейт спросил: что дает нам наилучшие шансы не пропускать много голов? Что дает больше возможностей для контроля мяча?, - приводит слова Холланда The Guardian. – Мы следили за матчами Кубка конфедераций с участием Германии, Мексики, Чили и пытались представить, как будем им противостоять».

Идея заключается в том, утверждает автор, что Киран Триппьер и Эшли Янг должны закрыть всю бровку в качестве вингеров, а Джордан Хендерсон перекрыть опорную зону. Для поддержки Гарри Кейна и Рахима Стерлинга используются два атакующих полузащитника. В матче с Тунисом (2:1) на этих позициях вышли Джесси Лингард и Деле Алли, однако после травмы последнего ближайший матч против Панамы в основе начнет Рубен Лофтус-Чик.