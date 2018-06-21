Содержание стадионов после чемпионата мира – задача не из легких. Но, кажется, руководители регионов уже начали задумываться над тем, как не превратить арены в «белых слонов».

Стоит напомнить, что ежегодное финансирование стадиона после чемпионата мира было оценено экспертами в 300-350 млн рублей. К примеру, по предварительным расчетам, стадион в «Нижнем Новгороде» будет целых пять лет работать только в убыток. Причем расходы будут только увеличиваться. Эксперты оценили эксплуатацию стадиона в 2019 году в 315,7 млн. рублей, а в 2021 году – в 343 млн. рублей.

Очевидно, что ни о какой самоокупаемости в первые годы и речи быть не может. Регионы просят дополнительных субсидий, Минспорта разрабатывает стратегии использования арен. Ясности пока не наблюдается. Да и зачем? Чемпионат мира еще идет, поэтому все внимание на футбольные поля. А они, кстати, находятся в хорошем состоянии.

Но Правительство Нижегородской области уже разработало интересный план содержания своего нового стадиона. По информации портала проекта Стратегии развития, на новенькой арене в дальнейшем планируется открыть диспансер. Не пугайтесь, речь идет о ГБУ НО «Врачебно-физкультурном диспансере».

Как мы понимаем, в нынешнем состоянии стадион «Нижний Новгород» не особенно подходит для медицинского обслуживания. Поэтому объект ждет реконструкция. Более 3000 кв. м. помещений планируется изменить для размещения там медицинских кабинетов диспансера. Спортсменов не выселят. Для них рассчитывают открыть специальное подразделение в ГБУ НО «Врачебно-физкультурном диспансере». Там же получать медицинские услуги смогут и паралимпийцы.

Правительство Нижегородской области, похоже, всерьез озаботилось спасением стадиона от статуса «белого слона». Дело в том, что стоимость строительства и содержания высока, а покрывать убытки совсем нечем. Даже если на «Нижнем Новгороде» будет играть местный «Олимпиец», особых доходов в казну это не принесет. Повторить цифры посещаемости матчей чемпионата мира нереально. Уже на первой встрече мундиаля между Швецией и Кореей был установлен рекорд для стадиона – 42 300 человек. То есть был побит предыдущий рекорд, установленный во время игры местного «Олимпийца» и владивостокского «Луча-Энергии». С трудом верится, что в дальнейшем нижегородский клуб будет привлекать на трибуны столько болельщиков.

Ну а пока главы региона прикидывают, как выгодно вложиться, чтобы потом получать дивиденды, на новом красавце-стадионе уже сегодня сборная Аргентины примет Хорватию.