Передача на правый фланг, плотный удар и гол! Аргентина открывает счет в матче против Хорватии. Забивает Месси.

Но таких Месси, кстати, на поле оказалось сразу трое. Нет, это не очередное предсказание или вещий сон аргентинца в далеком Буэнос-Айресе. Просто пока до игры Аргентина - Хорватия оставалось еще несколько часов, болельщики обеих команд решили выяснить отношения. Вместо того, чтобы избивать друг друга, фанаты устроили настоящий футбольный праздник на песчаном пляже Нижнего Новгорода.

Товарищеский матч между болельщиками Аргентины и Хорватии на самом деле – не единичный случай, а целая акция, целью которой является распространение идей дружбы и футбола для всех. Перед матчем с приветственной речью выступил бывший футболист сборной России и посол Нижнего Новгорода на чемпионате мира Дмитрий Булыкин. Болельщики Хорватии и Аргентины не упустили возможности сфотографироваться с российским футболистом и спеть задорную песню «Дмитрий-Дмитрий», чем немного смутили Булыкина. На пляже чувствовалась атмосфера настоящего футбольного праздника.

Один из ключевых игроков болельщицкой сборной Хорватии Тони Чурич рассказал «Советскому спорту», на что рассчитывают фанаты, устраивая такие мероприятия.

- Это же не первый раз, когда ваша сборная болельщиков выходит на поле?

- В пляжный футбол играем впервые. А вообще мы постоянно устраиваем товарищеские матчи. Вообще, я боксер, поэтому мне бывает сложно. А так, мы играли и с Украиной ранее, Испанией, Германией и недавно сразились с Россией в Калининграде.

- Кто выиграл?

- Извините, но сборная Хорватии – 7:4.

- А в чем цель таких матчей?

- Мы хотим принести атмосферу праздника, сказать нет расизму, нет футбольному хулиганизму.

- Я был немного удивлен, что именно хорваты принимают участие в таком мероприятии. Ведь ваши футбольные хулиганы ходят в топ-5 самых опасных фанатов.

- Это так. Но мы хотим показать, что на самом деле все не так. Мы обычные футбольные болельщики и хотим наслаждаться футболом.

- То есть останавливаться вы не планируете?

- Да, пока сборная Хорватии здесь, мы будем тоже играть. Впереди у нас матч против Исландии в Ростове.

- Так кто выиграет здесь и на стадионе «Нижний Новгород»?

- Мы выиграем и на пляже, и наша сборная победит Аргентину. Отправим их домой. Думаю, что счет будет 1:0 в нашу пользу. Забьем с пенальти.

Но прогнозу Тони было не суждено сбыться. Аргентинцы с тремя Месси в составе разгромили хорватов со счетом 7:1. В итоге, все равно победила дружба. С таким же посылом на церемонии награждения выступил и прославленный российский баскетболист и ныне министр спорт и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов. Он также дал скромный прогноз на матч основных сборных Аргентины и Хорватии: «Будем наслаждаться футболом в исполнении мастеров. Пусть победит сильнейший».