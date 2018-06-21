«ШЕФ-ПОВАР ДЛЯ СБОРНОЙ»

- Разговаривал с Виталием Мутко – вице-премьер в восторге от Новогорска. «Впервые за 30 лет вернулись на эту базу, - говорит. – Тут неповторимая аура».

- Вот благодаря Виталию Леонтьевичу эту ауру и воссоздали. Он принял решение два года назад, по настоянию Станислава Саламовича, что база будет тут. Сроки поджимали, нужно было пройти кучу процедур по 44-му закону (о госзакупках), но мы все сделали и теперь слышим только благодарности.

- Трудно ли выполнить все условия? Знаю, у ФИФА есть жесткий райдер.

- Но мы все исполнили на 100 процентов. Все наши действия отслеживал оргкомитет. Никаких замечаний не было – ни по срокам, ни по качеству работы.

- Что едят в команде?

- У сборной есть свой шеф-повар Лена. Она советуется с ребятами и готовит так, как просят игроки и тренеры. А особенно – врачи, которые составляют меню.

…Тут к нам подошел секьюрити: «Время тренировки окончено. Попрошу покинуть базу».

- Насколько тут бдительная охрана?

- Секретность наивысшая. Мы ведь даже не знаем организацию, которая выиграла конкурс на охрану сборной России. Но 24 секьюрити находятся на довольствии в Новогорске. Нам сказали: эти ребята будут здесь жить, и все.

- Четыре года назад сборная при Фабио Капелло жила в отеле в городке Иту, и вход там охраняли автоматчики. А у вас все дружелюбно.

- Это традиция «Новогорска» - ко всем относиться с дружелюбием и любовью. А прибывшая охрана видела наши требования, поэтому работает красиво и культурно.

- Каждый год у вас к чемпионату мира в Новогорске готовятся хоккеисты. Чем от них отличаются футболисты?

- Вы знаете, особых отличий нет. Хоккеисты обожают нашу базу, а футболисты от нее тоже без ума. Ребята из сборной сейчас говорят: «Даже не представляем, где бы мы сейчас готовились, не будь у нас таких условий, как в Новогорске».

- А персонал базы вы как-то специально готовили к чемпионату мира?

- Нет, конечно! У нас персонал подготовленный, проверенный. Очень щепетильно отбираем людей. И требуем хорошего отношения ко всем игрокам. Персонал, как и мы все, включая меня – тут просто обслуга.

«МЕКСИКАНЦЫ – ЗА ЗАБОРОМ»

- Футболисты пересекаются со спортсменами из других видов спорта?

- А вы разве не замечали, что тут по территории никто толком не гуляет? Все либо работают в спортивных залах и манежах, в тире, либо отдыхают в номерах. Встречаются они обычно лишь в столовой.

- Традиционно хоккеисты проводят время в Новогорске с гимнастками. А потом получаются семьи.

- Да, и я помню, как Олег Блохин в свое время ухаживал за любимой (Ириной Дерюгиной), когда здесь пересекались на сборах.

- А у футболистов есть особые требования к номерам?

- Все живут по одному человеку, хотя каждый номер на двоих. Нужны ли им специальные длинные кровати? Благодарю фирму-партнера, которая поставляла нам мебель высочайшего качества с большой скидкой.

- Как в сборной проводят досуг?

- Если нужны нарды, шахматы, бильярд, настольный теннис, компьютерная приставка – у нас есть все, что нужно для нормального отдыха. А главное – тут есть спортивно-восстановительная инфраструктура. Такого удобного расположения футбольных полей, тренажерного зала, медицинского центра нет больше нигде.

- Здание пресс-центра в Новогорске специально построили к чемпионату мира?

- Да. Возвели его ровно за месяц. Слава богу, нам вовремя поставили конструкции. Это сложная архитектура, сделать ее непросто. Но в Нижнем Новгороде быстро и хорошо изготовили, вовремя привезли. Потом это здание будем использовать как тренажерный зал.

- Сборная Мексики тоже тут живет?

- За забором, на базе футбольного «Динамо». Они нам не мешают, мы к ним не лезем. Но Станислав Саламович пригласил руководство мексиканцев к нам в гости, как соседей. Они ходили, смотрели – им все понравилось. Думаю, у нас условия покруче, чем у Мексики.

«ЧЕРЧЕСОВ МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ»

- Как давно вы знакомы с Черчесовым?

- Ой, даже не вспомнить. Десятилетия прошли! Он тогда еще играл. Дружба, пронесенная через годы. И знаете, что хорошо с Саламычем – с одной стороны он – требовательный человек. Как тренер к своим игрокам, как руководитель команды – к обслуживающему персоналу. Но с другой – Черчесов очень прост в общении. А в некоторых моментах может даже заступиться.

- Это в каких?

- Например, мы что-то строим в Новогорске, немного не успеваем. Черчесов успокаивает руководство: «Не волнуйтесь! Я уверен, что Николай Васильевич все сделает вовремя».

- Чем вы кормили футболистов перед матчами с Египтом (3:1) и Саудовской Аравией (5:0)? Почему они так бегут?

- А я ведь сказал во время обеда, обращаясь к сотрудникам: «Счет с Саудовской Аравией будет 3:0». В принципе угадал. В основное время ведь было 3:0.

Прихожу после совещания – все игроки веселые, перед этим они резались в «Что? Где? Когда?» Я еще подколол Артема Дзюбу: «Вот, ты партию в ЧГК проиграл – теперь на поле забивай».

Он поехал – и забил. Потом – еще раз. Я смотрю на игру команду и получаю громадное наслаждение. А вы?