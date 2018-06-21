Андрей Семенов: Шутим по поводу бомбардирского спора Черышева и Роналду
После тренировки на вопросы журналистов ответил полузащитник сборной России Андрей Семенов.
- Как прошла тренировка?
- Те, кто не играл с Египтом, получили серьезную нагрузку.
- Не напрягает повышенное внимание к национальной команде?
- Никакого давления не испытываем – в сборной так всегда.
- Знаете, что произошло 21 июня 10 лет назад?
- Если не ошибаюсь, сборная России завоевала бронзу Евро-2008.
- Узнали от партнеров по сборной, ведь четыре человека играли на том Евро?
- Из новостей.
- Где смотрели тот чемпионат Европы?
- Тогда я играл во второй лиге, в саратовском «Соколе». Смотрели всей командой. Порадовались, конечно.
- Думали тогда, что попадете в состав национальной команды на чемпионат мира-2018?
- Тогда не думал, но всегда к этому стремился.
- Может сборная повторить успех 10-летней давности?
- Мы так далеко не загадываем, идем от матча к матчу. Сейчас на повестке дня игра с Уругваем.
- Как вам атмосфера в стране?
- Фантастическая. И в Москве, и в Питере болельщики гнали игроков вперед. А когда российский гимн поет весь стадион, мурашки по коже.
- Какую задачу поставят команде на игру с Уругваем?
- Будем стремиться к победе.
- Какая сборная вам понравилась?
- Все научились играть в футбол и смотрятся очень хорошо. Марокко отлично играла с Португалией. Колумбия в меньшинстве достойно смотрелась против Японии.
- Можете выделить кого-нибудь из защитников?
- Пару Годин-Хименес из сборной Уругвая.
- Перед чемпионатом мало кто верил в вашу команду. За счет чего получается удивлять? – вопрос британского журналиста.
- Действительно, мало кто верил в сборную, а теперь те же спешат вешать на шею медали. Но мы на это не смотрим. К чему стремились, то и показываем на поле. Хорошо готовились, соперников разбирали.
- Вы готовы выйти на поле в матче с Уругваем?
- Да. Мое дело – работать на тренировках и показывать свою готовность. Последнее слово – за тренерским штабом.
- Как команда относится к заочному спору в бомбардирской гонке Дениса Черышева и Криштиану Роналду?
- Шутки, конечно, есть. Но для нас всех главное – чтобы команда побеждали.Личные награды отодвигаем на второй план.
- Кого хотели бы в соперники по 1/8 финала: Испанию или Португалию?
- Даже не думаем об этом. Смотрим, прежде всего, на себя. Кто попадется, с тем и играть будем.
- Где предпочтительнее играть: в Сочи (если Россия займет первое место в группе) или «Лужниках» (если станет второй)?
- Думаю, нас везде отлично поддержат болельщики.