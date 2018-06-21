После тренировки на вопросы журналистов ответил полузащитник сборной России Андрей Семенов.

- Как прошла тренировка?

- Те, кто не играл с Египтом, получили серьезную нагрузку.

- Не напрягает повышенное внимание к национальной команде?

- Никакого давления не испытываем – в сборной так всегда.

- Знаете, что произошло 21 июня 10 лет назад?

- Если не ошибаюсь, сборная России завоевала бронзу Евро-2008.

- Узнали от партнеров по сборной, ведь четыре человека играли на том Евро?

- Из новостей.

- Где смотрели тот чемпионат Европы?

- Тогда я играл во второй лиге, в саратовском «Соколе». Смотрели всей командой. Порадовались, конечно.

- Думали тогда, что попадете в состав национальной команды на чемпионат мира-2018?

- Тогда не думал, но всегда к этому стремился.

- Может сборная повторить успех 10-летней давности?

- Мы так далеко не загадываем, идем от матча к матчу. Сейчас на повестке дня игра с Уругваем.

- Как вам атмосфера в стране?

- Фантастическая. И в Москве, и в Питере болельщики гнали игроков вперед. А когда российский гимн поет весь стадион, мурашки по коже.

- Какую задачу поставят команде на игру с Уругваем?

- Будем стремиться к победе.

- Какая сборная вам понравилась?

- Все научились играть в футбол и смотрятся очень хорошо. Марокко отлично играла с Португалией. Колумбия в меньшинстве достойно смотрелась против Японии.

- Можете выделить кого-нибудь из защитников?

- Пару Годин-Хименес из сборной Уругвая.

- Перед чемпионатом мало кто верил в вашу команду. За счет чего получается удивлять? – вопрос британского журналиста.

- Действительно, мало кто верил в сборную, а теперь те же спешат вешать на шею медали. Но мы на это не смотрим. К чему стремились, то и показываем на поле. Хорошо готовились, соперников разбирали.

- Вы готовы выйти на поле в матче с Уругваем?

- Да. Мое дело – работать на тренировках и показывать свою готовность. Последнее слово – за тренерским штабом.

- Как команда относится к заочному спору в бомбардирской гонке Дениса Черышева и Криштиану Роналду?

- Шутки, конечно, есть. Но для нас всех главное – чтобы команда побеждали.Личные награды отодвигаем на второй план.

- Кого хотели бы в соперники по 1/8 финала: Испанию или Португалию?

- Даже не думаем об этом. Смотрим, прежде всего, на себя. Кто попадется, с тем и играть будем.

- Где предпочтительнее играть: в Сочи (если Россия займет первое место в группе) или «Лужниках» (если станет второй)?

- Думаю, нас везде отлично поддержат болельщики.