Защитник сборной России Федор Кудряшов — о бронзе Евро-2008, атмосфере в команде и вкусных тортах.

– Знаете, чем знаменательна дата 21 июня?

– Нет.

– Десять лет назад…

– Сборная выиграла четвертьфинал Евро-2008 у Голландии. Мы смотрели в Москве с супругой и поехали на Тверскую улицу смотреть, как радуются болельщики.

– Сейчас приятно видеть болельщиков с российскими триколорами?

– Конечно.

– Вы поразили мир. А сама команда удивлена своим выступлением и игрой? – вопрос от журналиста из Англии.

– Удивления нет. Мы выполняем ровно то, что просит тренерский штаб. Сборная реально оценивает свои силы.

– Приподнятое настроение всей страны является дополнительной мотивацией?

– Болельщики – 12-й игрок и при их сумасшедшей поддержке команда идет вперед. Мы это ощущаем.

– Никогда Россия не выигрывала два матча и не забивала 8 мячей. Как это ощущается внутри команды? – вопрос бразильского телеканала «Глобо».

– Мы об этом не думаем. Сколько забили – не так важно, главное – побеждать.

– Какой соперник в группе А самый сильный?

– Уругвай. Думаю, 25 июня будут интересный матч.

– Как охарактеризуете сборную Уругвая?

– Трудно сказать, в какой футбол больше любит играть Уругвай – атакующий или оборонительный. Наверное, они умело совмещают.

– Тренер сборной Уругвая сказал, что 25 июня игроки выйдут выигрывать и «умирать» на поле…

– Мы тоже хотим победить. Играем же дома при поддержке своих болельщиков.

– Принципиально занять первое место в группе?

– Для меня, да.

– В таком случае Россия матч 1/8 финала сыграет в Сочи.

– Не возражаю.

– Как команде удается пребывать в отличной физической форме?

– Наверное, нужно спросить тренера по физподготовке. Сейчас все чувствуют себя превосходно.

– Как оцените игру оборонительной линии сборной России?

– Статистика говорит сама за себя: пропущен лишь один гол в двух матчах.

– Есть ли в команде дискусси по поводу возможной победы на чемпионате мира? – вопрос иностранных коллег.

– Строить такие планы, наверное, нельзя. Сейчас думаем о матче с Уругваем, потом переключимся на 1/8 финала.

– За последнее время в честь дней рождений команду угощали тремя тортами. Какой был самый вкусный?

– Все вкусные (смеется).