Федор Кудряшов: Очень хочется занять первое место в группе
Защитник сборной России Федор Кудряшов — о бронзе Евро-2008, атмосфере в команде и вкусных тортах.
– Знаете, чем знаменательна дата 21 июня?
– Нет.
– Десять лет назад…
– Сборная выиграла четвертьфинал Евро-2008 у Голландии. Мы смотрели в Москве с супругой и поехали на Тверскую улицу смотреть, как радуются болельщики.
– Сейчас приятно видеть болельщиков с российскими триколорами?
– Конечно.
– Вы поразили мир. А сама команда удивлена своим выступлением и игрой? – вопрос от журналиста из Англии.
– Удивления нет. Мы выполняем ровно то, что просит тренерский штаб. Сборная реально оценивает свои силы.
– Приподнятое настроение всей страны является дополнительной мотивацией?
– Болельщики – 12-й игрок и при их сумасшедшей поддержке команда идет вперед. Мы это ощущаем.
– Никогда Россия не выигрывала два матча и не забивала 8 мячей. Как это ощущается внутри команды? – вопрос бразильского телеканала «Глобо».
– Мы об этом не думаем. Сколько забили – не так важно, главное – побеждать.
– Какой соперник в группе А самый сильный?
– Уругвай. Думаю, 25 июня будут интересный матч.
– Как охарактеризуете сборную Уругвая?
– Трудно сказать, в какой футбол больше любит играть Уругвай – атакующий или оборонительный. Наверное, они умело совмещают.
– Тренер сборной Уругвая сказал, что 25 июня игроки выйдут выигрывать и «умирать» на поле…
– Мы тоже хотим победить. Играем же дома при поддержке своих болельщиков.
– Принципиально занять первое место в группе?
– Для меня, да.
– В таком случае Россия матч 1/8 финала сыграет в Сочи.
– Не возражаю.
– Как команде удается пребывать в отличной физической форме?
– Наверное, нужно спросить тренера по физподготовке. Сейчас все чувствуют себя превосходно.
– Как оцените игру оборонительной линии сборной России?
– Статистика говорит сама за себя: пропущен лишь один гол в двух матчах.
– Есть ли в команде дискусси по поводу возможной победы на чемпионате мира? – вопрос иностранных коллег.
– Строить такие планы, наверное, нельзя. Сейчас думаем о матче с Уругваем, потом переключимся на 1/8 финала.
– За последнее время в честь дней рождений команду угощали тремя тортами. Какой был самый вкусный?
– Все вкусные (смеется).