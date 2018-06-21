ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Порноактеры признаются – их редко узнают на улицах. Но все же иногда узнают. И уж точно могут узнать, если «засветишься» крупным планом на фотографиях с такого события, как матч-открытие чемпионата мира по футболу.

Именно это случилось с Натальей Немчиновой.

Обаятельную девушку в кокошнике с двумя российскими флажками в руках фотокорреспонденты сняли не просто не так – она и в самом деле выделялась внешними данными. За что мгновенно получила статус одной из самых сексуальных болельщиц нашей сборной. Фото красотки облетели СМИ по всей планете. И все было спокойно, пока кто-то внимательный вдруг не узнал в фанатке вполне себе известную порноактриссу.

КТО ТАКАЯ НЕМЧИНОВА?

Итак – Наталья Немчинова. В том, что это именно она, сомнения отпали окончательно по ходу матча Россия – Египет. Девушка также была на трибунах, так же попала в объективы фотографов, при этом удалось заснять ее паспорт болельщика, на котором и было указано имя. В перерывах между поиском видео с участием Натальи «поклонники» ее «таланта» навели справки, выяснив что:

– Наталье – 28 лет.

– Она – "Мисс Москвы" 2007 года.

– Наталья – действительно большая фанатка футбола. В частности, есть кадры, как она поддерживала сборную на предыдущем крупном турнире – Евро-2016 во Франции.

– В порнобизнесе Немчинова работает с того же самого 2016 года.

– У нее – куча псевдонимов (что, в общем, типично для порноактеров). В частности, Немчинова известна как Наталья Андреева, Даника, Делайя Джи, Аннабель, Аманда, Ася… Может, есть и другие – поиски продолжаются.

– Немчинова неплохо известна за границей. Так, одним из первых СМИ, написавшим о порноактрисе-болельщице, стал известный британский таблоид The Sun.

– Наталья в свое время снималась для Playboy и часто участвовала в закрытых свинг-вечеринках.

В общем – полный набор успешной фотомодели без комплексов.

И ЧТО В ЭТОМ ПЛОХОГО?

Да абсолютно ничего!

В США отдельные порнозвезды зарабатывают не хуже голливудских актеров – кто-то из них сам может прикупить спортивный клуб. Наталья, видимо, до этого пока не доросла. Но разве можно запретить ей болеть за футбольную сборную?

Красивая девушка? Да. Фанатка? Фанатка! На трибунах ведет себя скромнее, чем во время съемок своих фильмов? Вполне! Какие тогда тут вопросы?

История, конечно, забавная, но криминального здесь ничего нет. А то, что Наталью узнали… Да вряд ли девушка такой профессии способна испугаться подобной популярности. Наоборот, для нее это – плюс. Ведь популярность Немчиновой только выросла.