ДО МАТЧА

Главный тренер французов Дидье Дешам, недовольный своей командой в победном матче против Австралии, выпустил в стартовом составе Оливье Жиру. Изменив игровую схему с 4-3-3 на 4-2-3-1.

Подопечные же Рикаро Гареки, несмотря на поражение на старте турнира от датчан, произвели приятное впечатление. Сборная Перу приехала на чемпионат мира после паузы в 36 (!) лет. На мундиале-1978 в Аргентине она оказалась в центре громкого скандала, позорно уступив хозяевам 0:6 и открыв им дорогу в финал. Та теннисная баранка по-прежнему темное пятно в истории ЧМ. Может, за нее и наказывал так долго футбольный бог перуанцев, отвернувшись от них в первой встрече с датчанами.

Если Дешам выпустил в стартовом составе двух новых игроков, то Гарека внес единственное изменение – оставив в запасе Джефферсона Фарфана, чемпиона России и свою палочку-выручалочку в отборочном турнире.

Погода в Екатеринбурге продолжает капризничать – дождь, ветер и всего плюс 13. Однако местная «ушастая арена» на этот раз заполнилась под завязку, окрасившись в красно-белые цвета. Не то что на матче Уругвай – Египет, когда трибуны зияли проплешинами.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Как же трудно различать черные номера на спинах перуанцев по телевизору. Мешает широкая красная диагональная полоса на белых футболках. У французов с формой все в порядке. А теперь и с содержанием.

Обоюдоострое начало украсили эффектные хоккейные сэйвы вратарей – оба отбивали мяч после ударов из штрафной площади ногами.

Дважды рефери доставал желтую карточку, дабы понизить градус борьбы, грозящей выйти из берегов.

И все-таки трехцветные атаковали острее. Поль Погба был вознагражден за настойчивость и цепкость. Его перехват на перуанской половине положил начало голевой атаке. Киллиану Мбаппе перед пустыми воротами оставалось не перепутать мяч с белым воздушным шариком, опустившимся поблизости.

На последних минутах тайма левый защитник Лукас Эрнандес, завершая веерную многоходовку, со всей силы пробил из штрафной во вратарские перчатки. Пробей хитрее, и матч мог бы закончиться еще до перерыва.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Дабы вдохнуть силы в атаку, Гареко решительно бросил в бой Фарфана. И перуанцы полетели вперед. Именно железнодорожник сделал скидку под удар метров с 23-х Педро Акино. Капитан французов Уго Льорис провожал мяч глазами. Тот вонзился в крестовину и улетел в сторону от ворот. Видно, все тот же футбольный бог не захотел портить вратарю сотый, юбилейный матч за сборную. К слову, в 75 из них он выходил с капитанской повязкой.

В конце тайма Погба пошел в психическую атаку, задев в прыжке рукой лицо Фарфана. Заслуженная желтая карточка и штрафной метрах в 30 от ворот. Льорис в подобных ситуациях грешил ошибками в английской Премьер-лиге. Но только не теперь. Удар у ветерана Хосе Паоло Гарреро получился точным, но слабым, мяч стал легкой добычей вратаря.

Франция вслед за сборными России и Уругвая досрочно вышла в плей-офф. Перуанцев ждет прощальный с мундиалем матч против мотивированной Австралии.

ФРАНЦИЯ – ПЕРУ – 1:0 (1:0)

Гол: Мбаппе, 34

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба (Н’Зонзи, 89), Канте, Мбаппе (Дембеле, 75), Гризманн (Фекир, 80), Матюиди, Жиру

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Трауко, Акино, Йотун (Фарфан, 46), Каррильо, Куэва (Руидиас, 82), Флорес, Герреро

Предупреждения: Матюиди, 16; Герреро, 23; Акино, 81; Погба, 86

Судьи: Мохамед, Алхаммади, Аль-Махри (все – ОАЭ), Сиказве (Замбия)

21 июня. Екатеринбург. +12, облачно. «Екатеринбург Арена». 32 789 (вместимость 35 696)

СТАТИСТИКА

Удары: 11-10. В створ: 4-2. Штанги: 0-1. Угловые: 5-3. Офсайды: 0-1. Фолы: 12-14. Владение мячом (%): 44-56.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ФРАНЦИЯ

Льорис 5,5 Павар 5,5 Варан 6,5 Умтити 6,0 Эрнандес 5,5 Погба 6,0 (Н’Зонзи) б/о Канте 6,0 Мбаппе 6,5 (Дембеле) б/о Гризманн 6,0 (Фекир) б/о Матюиди 5,5 Жиру 6,0

ПЕРУ

Гальесе 5,5 Адвинкула 5,5 Рамос 5,0 Родригес 5,0 (Сантамария) 5,5 Трауко 6,0 Акино 5,5 Йотун 5,0 (Фарфан) 6,0 Каррильо 5,5 Куэва 5,5 (Руидиас) б/о Флорес 5,0 Герреро 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Мбаппе – 6,5. В первом тайме был неудержим на правом фланге, несколько раз продемонстрировал свою скорость и забил единственный мяч, вовремя оказавшись в нужном месте. После перерыва сбавил обороты и был заменен.

Варан – 6,5. Провел очень качественный матч. Был опасен на стандартах у чужих ворот и надежен у своих. Благодаря в том числе его уверенным действиям по-настоящему голевого момента перуанцы так и не создали.

Гризманн – 6,0. Также был очень активен в первые 45 минут. Открывался в свободные зоны, растягивал атаку во фланги, умело комбинировал с партнерами. Во втором тайме растворился на поле и до конца не доиграл.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Дешам – 5,5. Выполнил программу минимум, одержав победу, скромную как по форме, так и содержанию. Сначала не смог, а затем уже и не захотел во втором тайме попытаться отодвинуть игру от своей штрафной. Угадал с заменой уставшего Мбаппе на Дембеле. Последний рывками в конце матча не держал перуанских защитников в напряжении.

Гарека – 5,0. Вчистую проиграв первые 45 минут, в перерыве полностью перестроил схему игры и сделал двойную замену, выпустив Сантамарию и Фарфана. Ход сработал в том смысле, что красно-белые перехватили инициативу и много владели мячом, и все же по-настоящему голевых моментов они почти не создали.

РЕЙТИНГ МАТЧА

4,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Мбаппе =?

Погба проникающей передачей нашел в штрафной Жиру, под удар которого успел броситься защитник. Мяч, рикошетом перелетев Гальесе, летел в пустой угол, где его нагнал и добил в сетку Мбаппе.