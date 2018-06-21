А если б Фарфана выпустили раньше? Главное о матче Франция – Перу
«Советский спорт» рассказывает о матче Франция – Перу (1:0).
ДО МАТЧА
Главный тренер французов Дидье Дешам, недовольный своей командой в победном матче против Австралии, выпустил в стартовом составе Оливье Жиру. Изменив игровую схему с 4-3-3 на 4-2-3-1.
Подопечные же Рикаро Гареки, несмотря на поражение на старте турнира от датчан, произвели приятное впечатление. Сборная Перу приехала на чемпионат мира после паузы в 36 (!) лет. На мундиале-1978 в Аргентине она оказалась в центре громкого скандала, позорно уступив хозяевам 0:6 и открыв им дорогу в финал. Та теннисная баранка по-прежнему темное пятно в истории ЧМ. Может, за нее и наказывал так долго футбольный бог перуанцев, отвернувшись от них в первой встрече с датчанами.
Если Дешам выпустил в стартовом составе двух новых игроков, то Гарека внес единственное изменение – оставив в запасе Джефферсона Фарфана, чемпиона России и свою палочку-выручалочку в отборочном турнире.
Погода в Екатеринбурге продолжает капризничать – дождь, ветер и всего плюс 13. Однако местная «ушастая арена» на этот раз заполнилась под завязку, окрасившись в красно-белые цвета. Не то что на матче Уругвай – Египет, когда трибуны зияли проплешинами.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Как же трудно различать черные номера на спинах перуанцев по телевизору. Мешает широкая красная диагональная полоса на белых футболках. У французов с формой все в порядке. А теперь и с содержанием.
Обоюдоострое начало украсили эффектные хоккейные сэйвы вратарей – оба отбивали мяч после ударов из штрафной площади ногами.
Дважды рефери доставал желтую карточку, дабы понизить градус борьбы, грозящей выйти из берегов.
И все-таки трехцветные атаковали острее. Поль Погба был вознагражден за настойчивость и цепкость. Его перехват на перуанской половине положил начало голевой атаке. Киллиану Мбаппе перед пустыми воротами оставалось не перепутать мяч с белым воздушным шариком, опустившимся поблизости.
На последних минутах тайма левый защитник Лукас Эрнандес, завершая веерную многоходовку, со всей силы пробил из штрафной во вратарские перчатки. Пробей хитрее, и матч мог бы закончиться еще до перерыва.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Дабы вдохнуть силы в атаку, Гареко решительно бросил в бой Фарфана. И перуанцы полетели вперед. Именно железнодорожник сделал скидку под удар метров с 23-х Педро Акино. Капитан французов Уго Льорис провожал мяч глазами. Тот вонзился в крестовину и улетел в сторону от ворот. Видно, все тот же футбольный бог не захотел портить вратарю сотый, юбилейный матч за сборную. К слову, в 75 из них он выходил с капитанской повязкой.
В конце тайма Погба пошел в психическую атаку, задев в прыжке рукой лицо Фарфана. Заслуженная желтая карточка и штрафной метрах в 30 от ворот. Льорис в подобных ситуациях грешил ошибками в английской Премьер-лиге. Но только не теперь. Удар у ветерана Хосе Паоло Гарреро получился точным, но слабым, мяч стал легкой добычей вратаря.
Франция вслед за сборными России и Уругвая досрочно вышла в плей-офф. Перуанцев ждет прощальный с мундиалем матч против мотивированной Австралии.
ФРАНЦИЯ – ПЕРУ – 1:0 (1:0)
Гол: Мбаппе, 34
Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба (Н’Зонзи, 89), Канте, Мбаппе (Дембеле, 75), Гризманн (Фекир, 80), Матюиди, Жиру
Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Родригес (Сантамария, 46), Трауко, Акино, Йотун (Фарфан, 46), Каррильо, Куэва (Руидиас, 82), Флорес, Герреро
Предупреждения: Матюиди, 16; Герреро, 23; Акино, 81; Погба, 86
Судьи: Мохамед, Алхаммади, Аль-Махри (все – ОАЭ), Сиказве (Замбия)
21 июня. Екатеринбург. +12, облачно. «Екатеринбург Арена». 32 789 (вместимость 35 696)
СТАТИСТИКА
Удары: 11-10. В створ: 4-2. Штанги: 0-1. Угловые: 5-3. Офсайды: 0-1. Фолы: 12-14. Владение мячом (%): 44-56.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
ФРАНЦИЯ
|
Льорис
|
5,5
|
Павар
|
5,5
|
Варан
|
6,5
|
Умтити
|
6,0
|
Эрнандес
|
5,5
|
Погба
|
6,0
|
(Н’Зонзи)
|
б/о
|
Канте
|
6,0
|
Мбаппе
|
6,5
|
(Дембеле)
|
б/о
|
Гризманн
|
6,0
|
(Фекир)
|
б/о
|
Матюиди
|
5,5
|
Жиру
|
6,0
ПЕРУ
|
Гальесе
|
5,5
|
Адвинкула
|
5,5
|
Рамос
|
5,0
|
Родригес
|
5,0
|
(Сантамария)
|
5,5
|
Трауко
|
6,0
|
Акино
|
5,5
|
Йотун
|
5,0
|
(Фарфан)
|
6,0
|
Каррильо
|
5,5
|
Куэва
|
5,5
|
(Руидиас)
|
б/о
|
Флорес
|
5,0
|
Герреро
|
5,5
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Мбаппе – 6,5. В первом тайме был неудержим на правом фланге, несколько раз продемонстрировал свою скорость и забил единственный мяч, вовремя оказавшись в нужном месте. После перерыва сбавил обороты и был заменен.
Варан – 6,5. Провел очень качественный матч. Был опасен на стандартах у чужих ворот и надежен у своих. Благодаря в том числе его уверенным действиям по-настоящему голевого момента перуанцы так и не создали.
Гризманн – 6,0. Также был очень активен в первые 45 минут. Открывался в свободные зоны, растягивал атаку во фланги, умело комбинировал с партнерами. Во втором тайме растворился на поле и до конца не доиграл.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Дешам – 5,5. Выполнил программу минимум, одержав победу, скромную как по форме, так и содержанию. Сначала не смог, а затем уже и не захотел во втором тайме попытаться отодвинуть игру от своей штрафной. Угадал с заменой уставшего Мбаппе на Дембеле. Последний рывками в конце матча не держал перуанских защитников в напряжении.
Гарека – 5,0. Вчистую проиграв первые 45 минут, в перерыве полностью перестроил схему игры и сделал двойную замену, выпустив Сантамарию и Фарфана. Ход сработал в том смысле, что красно-белые перехватили инициативу и много владели мячом, и все же по-настоящему голевых моментов они почти не создали.
РЕЙТИНГ МАТЧА
4,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Мбаппе =?
Погба проникающей передачей нашел в штрафной Жиру, под удар которого успел броситься защитник. Мяч, рикошетом перелетев Гальесе, летел в пустой угол, где его нагнал и добил в сетку Мбаппе.