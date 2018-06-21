– Вы сразу после назначения Черчесова сказали, что это самый правильный ход и, выходит, оказались правы.

– У меня был опыт игры под руководством Станислава Саламыча в «Спартаке» и я очень внимательно следил за тем, как он работал в «Легии». Не только смотрел матчи, но и общался с людьми из клуба. И я понимал, что для домашнего чемпионата мира России обязательно нужен свой тренер. Российскую сборную в последние годы в основном тренировали иностранцы, а результата не было с 2008 года. А турнир на родине – это очень серьезный проект из-за большого давления, поэтому нужен тренер, который досконально знает игроков, их психологические качества, понимает их проблемы.

– У нас так и говорят, что иностранцу не понять русскую душу.

– Вот. Саламыч знает, как с кем разговаривать, а зарубежному тренеру могло и не удастся найти подход. Я не могу сказать, что Черчесов всех раскусил, вы же сами знаете, сколько было разговоров вокруг состава команды, но два матча показали, кто был прав. И я очень рад. Приятно, что добиться результата помогла и работа в «Легии».

– Чем же?

– Ситуация была похожа на ту, с которой он столкнулся в сборной. Здесь – домашний чемпионат мира, а в Польше у «Легии» был 100-летний юбилей, поэтому чемпионский титул был нужен любой ценой. А команду до прихода Черчесова потряхивало, было много сильных футболистов из разных стран, но нужен был сильный лидер, способный собрать всех в один кулак. Разве не похоже на ситуацию с вашей сборной?

– У нас еще и вся страна критиковала команду.

– Вот именно. После неудач в товарищеских играх было столько скептиков, и это, считаю, пошло на пользу. Игроки сплотились вокруг тренера, так как поняли, что могут рассчитывать только на себя и своих партнеров. И только так рождается настоящая команда, когда каждый понимает: настоящая поддержка идет только изнутри коллектива. А теперь после двух побед вперед понесет уже и энтузиазм и поддержку болельщиков.

– У нас, кстати, многие объясняют 8-1 в первых двух матчах слабостью соперников. Интересно знать мнение со стороны, на что мы на самом деле можем рассчитывать?

– С такой сумасшедшей поддержкой болельщиков и на такой волне можно пройти и Испанию, и Португалию с Роналду. Это такие же люди, у них тоже бывают плохие дни и неудачные моменты. А теперь поставьте себя на место игрока сборной России: когда от полного негатива все поворачивается на 180 градусов, ты получаешь столько дополнительных сил. Не навсегда, но до конца турнира точно.

– Кстати, Черчесов от критики защищался очень ловко. Насколько помню в Польше у него тоже случалось непонимание с прессой?

– Наши журналисты просто не привыкли, что с ними могут общаться с такой манере. Но ничего странного в таком поведение нет. Станислав Саламыч просто был сам собой. Кто его знает, подтвердят. Поэтому лично я постоянно смеялся, когда смотрел его пресс-конференции в «Легии». Он вел себя как настоящий артист. Один коллега хотел задать вопрос по-русски, но Саламыч его не так понял, и сделал максимально непонимающее выражение лица. Возникла пауза. А потом, когда тренер прощался с Польшей, они с этим журналистом обнялись. Футбол – это шоу, в том числе и на пресс-конференциях. И мне манера поведения Саламыча нравится.

– Вы так его хвалите, хотя при нем потеряли место в основе «Спартака».

– Обид у меня не осталось. Место в составе я потерял не из-за Саламыча, а из-за своей плохой спортивной формы. Когда он работал в Польше, мы с ним обсуждали ту ситуацию. Сели вспоминать, и я признал его правоту и объяснил свою негативную реакцию тем, что как игроку было сложно принять попадание в запас.

– Многие в Польше болеют за сборную и Черчесова, если вспомнить о непростых отношениях наших стран?

– Вы бы удивились, если бы узнали, сколько людей болеют в Польше за сборную России как раз из-за Черчесова и его работы в «Легии». Я сам был сейчас в Москве и видел, как мои соотечественники радовались голам России и отмечали голы. Для таких картин чемпионат мира и существует. Надо получать позитив! Пусть выиграет футбол, который делает людей ближе.

– Что случилось с вашей сборной, которая достаточно неожиданно проиграла Сенегалу?

– Ситуация сложная, но не безнадежная. Потерпели обидное поражение. К сожалению, целая группа важных футболистов провела матч ниже своих возможностей. Теперь будем играть против Колумбии, которая тоже уступила в своем стартовом матче. Будет битва двух раненых медведей, и посмотрим, кто ранен сильнее. Но именно в таких ситуациях создаются легенда, появляются герои на футбольном поле. Думаю, у Польши есть те, кому по силам ими стать.