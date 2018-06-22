Неправдоподобно выглядела акция, о которой объявил «Аэрофлот» почти за полгода до старта чемпионата мира – На матчи сборной России самолетом за 5 рублей. Многие до сих пор не могут поверить, что в Москву, Санкт-Петербург и Самару можно было добраться по воздуху за такую смешную сумму. Зачастую в качестве доказательства просят предоставить билет, где будет написана эта заветная цифра – 5 рублей.

Можно. Это правда. Я лично купил отцу два билета на самолет за эти самые 5 рублей – в Москву и Санкт-Петербург. Отец летел из Минеральных Вод. Да, на самолетах, в отличие от поездов, можно было путешествовать не только между городами-организаторами ЧМ-2018, но и почти из любой точки России. В Москву, Питер и Самару можно было взять билеты за 5 рублей более чем из 50 городов, от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Минеральных Вод.

Чтобы получить почти бесплатный билет, необходимо было предоставить «Аэрофлоту» номер успешной заявки на покупку билетов на одну из трех игр сборной России на групповом этапе и скриншот успешной заявки. В ответ болельщик получал специальный код, по которому можно было купить заветный билет.

Казалось бы, система выглядит надежно – у тебя есть билет на матч сборной России, значит ты имеешь право получить почти бесплатный билет на самолет. Однако россияне, как это часто бывает, оказались умнее системы и научились ее обходить.

Благодаря одной очень простой лазейке народ целыми семьями путешествовал с Дальнего Востока в Москву или Питер, даже не имея билетов на футбол и не намереваясь их покупать. Как это происходило? Все просто..

Как только стартовали продажи билетов на самолет по 5 рублей, в интернете появились целые форумы, а в мессенджере Telegram – огромные каналы, насчитывающие более полутора тысяч человек, в которых такие же россияне делились номерами своих заявок на покупку билетов на игры сборной России. Это делали те, кто проживал в городах, в которых должны были проводиться матчи российской команды.

И действительно, билет на самолет на игру сборной России против Саудовской Аравии условному москвичу ни к чему. Почему бы и не поделиться возможностью почти бесплатно слетать в столицу с кем-нибудь еще – благотворительность от чистого сердца. Немного смекалки, базовые знания о «фотошопе» и билет ваш.

– Я сам с Владивостока. У нас очень многие воспользовались этими кодами, – рассказывает попутчик в бесплатном поезде в Волгоград на матч Исландии с Нигерией.

– «Аэрофлот» же предупреждал, что таких людей будут разворачивать в аэропорту.

– Попытка – не пытка. Но те, кто попробовал – прошли. Я сам видел, летел с ними. У меня-то были билеты на открытие и свои авиабилеты я купил легально, но рядом летела целая семья не на футбол, а просто по Москве гулять, купив билеты по 5 рублей. В «Телеграмме» группы по полторы тысячи человек есть, в которых делятся номерами заявок.

Выходит, сотни кодов на покупку бесплатных билетов появились в свободном доступе? Каждый код вроде как – именной, мы же не знаем, в каком режиме сотрудничает «Аэрофлот», организатор акции «Росконгресс» и ФИФА. Дает ли ФИФА доступ российским организациям к личным данным болельщиков, или нет? Возможно здесь и кроется лазейка.

Гениальный ход? С этим сложно поспорить. Но есть одна загвоздка: без дешевых билетов а самолеты остались сотни тех, кто действительно хотел слетать на игру сборной России. Их место заняли халявщики, воспользовавшиеся этой брешью в системе. Обидно, что мы с такой радостью кидаем не только систему, но и друг друга.