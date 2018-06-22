На этом чемпионате хватает красивой, интересной игры. Но у него уже есть и свои комические герои.

«ДОЦЕНТ» САМПАОЛИ

Если вы думаете, что я сейчас начну издеваться над Месси, то ошибаетесь. Этот сюжет – все-таки из другого, драматического жанра. Неудача аргентинцев лично меня не сильно удивила. И команды там толком нет (еще с отборочного цикла), и соперник был силен, и главная, на мой взгляд, причина постоянных неудач на ЧМ самого Лео тоже никуда не делась. Она весьма тривиальна: при росте 169 см трудно раз за разом вытаскивать на себе всю сборную – не мира, как в «Барселоне», а одной отдельной страны.

Впрочем, один полноценный остолоп в матче Аргентина – Хорватия все-таки был. Это тренер южноамериканцев Хорхе Сампаоли, наворотивший с составом черт-те-что за два стартовых тура, и почти весь второй тайм метавшийся туда-сюда вдоль скамейки с выражением безумия на лице. В очередном порыве отчаяния он сорвал с себя пиджак и из-за густых татуировок на обеих руках стал совсем похож на аргентинского Доцента. С той разницей, что ни порвать пасть, ни выколоть моргалы он никому не мог.

Сампаоли был смешон, но по-простому, без изыска. В других матчах российского ЧМ, который, кстати, уже близок к экватору, случались «репризы» и поталантливее. Уж можете поверить штатному шуту этого турнира, честно просматривающему «от и до» все игры без исключения.

МАРОККО – ЛУЧШИЙ АВТОГОЛ, ПОЛЬША – АВТОКОМБИНАЦИЯ

Взять хотя бы второй гол сенегальцев в ворота сборной Польши. Африканец М’Байе Ньянг после столкновения долго корчился на газоне. Игра уже ушла к его воротам, потом судья все-таки свистнул и вызвал врачей, и наконец, как положено, отправил «ожившего» Ньянга за боковую, откуда тот сразу начал сигнализировать «пусти меня обратно». И получил «добро» от арбитра как раз в тот момент, когда поляки решили отпасовать с чужой половины назад.

В результате у одного футболиста польской команды получился идеальный пас на ход выскочившему на поле Ньянгу, а второй не смог помешать сенегальцу из-за третьего – их же вратаря, который зачем-то выскочил из ворот аж за пределы штрафной и был благополучно переброшен. То есть, поляки общими усилиями идеально организовали гол в собственные ворота. Куда уж бездарю Сампаоли тягаться с такой комической труппой?

Еще поразил марокканец Азиз Бухаддуз. Он в падении замкнул чужой навес и сложным, и точным ударом головой в верхний угол собственных ворот и на 5-й добавленной минуте принес победу в стартовом туре сборной Ирана. Мне живо вспомнился давний (лет 20 назад, уже толком не помню, когда именно) «суперавтогол» защитника ЦСКА Валерия Фокина в еврокубковом матче против «Ромы». Хотя до нашего «бомбардира» Бухаддузу все-таки еще надо дорасти. Фокин тогда забил в совершенно головокружительном прыжке и попал в самую «девятку» – так, что никаким Криштианам не снилось.

ТУНИСЕЦ ПОДКРАЛСЯ К АНГЛИЧАНИНУ СЗАДИ

Следующий сюжет – отчасти мелодрама. Играли Англия с Тунисом, британцы вели 1:0, африканцы по ходу размеренной позиционной атаки отдали на фланг для подачи. Здоровенный английский защитник Кайл Уокер, одиноко стоявший в центре штрафной лицом к воротам, приготовился прыгать на навес, но не заметил, как сзади к нему подкрался Фахтеддин Бен Юсеф.

Вместо того, чтобы прыгать-толкаться, хитрый тунисец… просто засунул всего себя целиком Уокеру под мышку. А когда тот почувствовал неладное и инстинктивно отмахнулся (кстати, несильно, никакого удара наотмашь там и близко не было), Бен Юсеф тут же схватился за едва поглаженную голову, рухнул «живым трупом» на траву – и колумбийский судья действительно дал пенальти! Который был вдобавок подтвержден после уже привычного экспресс-совещания с комнатой новомодных спецов по видеопросмотрам.

ИРАНСКИЙ ГОРЕ-АКРОБАТ ИЗ ГРОЗНОГО

На закуску – эпизод из матча Иран – Испания. На последних секундах последней добавленной минуты защитник азиатской сборной и грозненского «Ахмата» Милад Мухаммади вбрасывает довольно опасный аут метрах в десяти от углового флажка. Перед разбегом он пару раз поцеловал мяч и прочитал пару молитв. А потом в глазах парня мелькнул какой-то отблеск моментального безумия – как у лошадей, когда те встают на дыбы от страха. Мухаммади разбежался и сделал перед броском… кувырок через голову.

Когда он, завершив это непонятное сальто, вновь оказался на ногах, то понял, что нормально ввести мяч в игру не выйдет. Тогда иранец остановился на самой боковой – и побежал назад, для повтора. А вбросил – не в штрафную, а куда-то назад, к центральному кругу.

Естественно, прозвучал финальный свисток, официально оформивший победу сборной Испании со счетом 1:0. Вместо последнего шанса у Ирана получилась комедия. И я уверен, что она не последняя на этом чемпионате. Обязуюсь отследить – и рассказать вам о том, что посмешнее.