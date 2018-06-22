В неудаче Аргентины виноват не Месси. Виновата Селия Мария Куччиттини, мама Лео. В день важнейшего матча с Хорватией она зачем-то рассказала всему миру, что из-за критики ее сын плачет. Время и место для подобных откровений было выбрано максимально неудачное. Уязвимость Месси и его ранимость стали достоянием общественности в тот самый момент, когда о человеке Месси хотелось слышать меньше всего. Весь мир ждал Футболиста Месси. Того самого, влюбившего в игру миллионы людей. А в итоге мы узнали о том, какой он примерный семьянин и маменькин сынок. А Футболист Лео остался в архивах ютьюба. Наверняка Лео набрал маме в течение дня и попросил ее больше так не выступать, и она перед ним извинилась. И все бы забылось, если бы Аргентина выиграла, но нет. Она проиграла. И как?! Вы видели это?

Когда-нибудь – хотелось бы верить – нам станет известно, что происходило в раздевалке Аргентины после этого матча. Кто первым взял слово, что обсуждалось, и как вел себя Сампаоли. В такие моменты успокаивать команду должен не только тренер, а еще и капитан. Но это, кажется, не тот случай. Есть ощущение, что вся команда успокаивала капитана. Главная проблема этой сборной Аргентины в том, что она ведет себя, как мама Месси, которая холит, лелеет своего гения и все делает ради него. Также и Аргентина – она даже чемпионат мира хотела выиграть ради Месси. И Месси был нужен турниру больше, чем вся сборная. Не лукавил Сампаоли, когда говорил, что это не его команда, а команда Лео. Кстати, Хорхе – уникальный тренер. Он прекрасно знает, как остановить Аргентину Месси – что и продемонстрировал вместе с чилийцами, – но как играть с Аргентиной Месси – даже не представляет.

Самый счастливый человек на свете сейчас Мауро Икарди. Его, автора 29 голов в серии А, Сампаоли от сборной отцепил. Просил его об этом Месси, не просил – мы достоверно не знаем. Но что Икарди этой команде бы не помешал – факт. Хотя вряд ли помог бы. Кажется, Аргентину не спас бы даже Диего Армандо, будь он моложе на 30 лет. Команда без стержня, без игры, без тренера и с капитаном, на которого молятся, но не пытаются с ним играть в футбол.

Лео провел вчера слабый матч. С исландцами он был куда подвижнее и по-настоящему вел игру. А с хорватами он находился где угодно, но только не там, где разыгрывался мяч. В матче «Рома» – «Барселона» на «Олимпико» было примерно то же самое. В решающий момент, когда нужно было забивать, на Месси напала апатия – полное равнодушие к тому, что происходит. Команда ждала от него решительных действий, тогда как Лео принял поражение задолго до финального свистка. Поэтому и поражения в обоих случаях безоговорочные.

Главное, что отличает Модрича, Ракитича и других выдающихся игроков нашего времени от Месси, – это то, что они остаются спортсменами. Их никто не боготворит, а они спокойно делают свое дело. А каждая игра для Месси в сборной – как миссия по спасению человечества, обреченная на провал.