ДО МАТЧА

Главный тренер бразильцев Тите после сенсационной ничьей со Швейцарией (1:1) дал понять, что с Неймаром все в порядке, а критика в адрес главной звезды команды притянута за уши. «Десятка» пентакампеонов и впрямь падал при малейшем контакте, а скорость включил только ближе к финальному свистку, но не преуспел.

Справедливости ради стоит отметить: швейцарец Стивен Цубер сравнял счет, выиграв позицию у защитника с помощью толчка в спину, пусть и легкого.

А еще бразильцы сетовали на неназначенный в ворота Швейцарии пенальти.

Эти темы затмили бледную игру центрфорварда Габриэла Жезуса. Тем не менее он сохранил место в стартовом составе. А правого защитника Данилу (он накануне получил травму) заменил Фагнер.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В первые минут десять самым запоминающимся моментом стал… разбитый нос Каземиро, пострадавший от мяча. Полузащитник, наклонив голову, быстро покинул поле для оказания помощи.

Вскоре костариканцы создали единственный за тайм голевой момент. Атаку левым флангом венчал пас Венегаса в центр штрафной Борхесу, однако завершающий удар не получился. А наш Денис Черышев в похожей ситуации поразил ворота египтян.

А потом начался театр одного актера – Неймара. Он трижды подряд оказывался на газоне. Однако рефери из Голландии Бьорн Куйперс «горчичник» так и не достал. Хотя Давид Гусман заслуживал предупреждения – он умышленно наступил шипами на голеностоп бразильской звезде.

Единственный раз Неймару удалось отклеиться от опекунов на 27-й минуте. Откликнувшись на передачу из глубины, он в штрафной не идеально обработал мяч, позволив голкиперу Кейлору Навасу броситься ему в ноги и ликвидировать угрозу. А болельщикам – вспомнить эль-классико «Реал» - «Барселона».

Минут за пять до перерыва желтый стадион вскочил, когда защитник Оскар Дуарте с помощью рук не пустил к мячу Паулиньо. Вся Бразилия требовала пенальти. Свисток опять промолчал. Неймар жестом показал судье: «Купи очки».

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва бразильцы осознав, что победа снова может уплыть, приступили к решительному штурму. Сначала Неймар бесцеремонно врезался в ненавистного для себя голкипера. Габриэл Жезус ударом из штрафной заставил звенеть перекладину. Дважды опасно бил Коутиньо, напомнив российским болельщикам о ливерпульском разгроме «Спартака» в Лиге чемпионов (7:0). И весь этот букет - за первые 10 минут тайма.

Тите усилил атаку, выпустив вместо полузащитника Паульньо нападающего Роберто Фирмино.

Время шло, а гола не было. На 72-й минуте Неймар вырвался на оперативный простор, бил с линии штрафной зряче, но после обводящего удара мяч облетел и ворота. На счастье Наваса, провожавшего этот мяч глазами.

При этом Неймар не переставал падать. Но судья ему упорно не желал верить, показав руками, чтобы форвард прекратил с ним разговаривать.

На 78-й минуте рефери все-таки показал на точку. Неймар, убрав мяч под себя, упал после мимолетного контакта с рукой защитника Джанкарло Гонсалеса. Но вмешался видео-помощник рефери. Посмотрев «кино», судья аннулировал пенальти. Но почему-то забыл показать артисту-симулянту карточку.

Через 2-3 минуты Неймар получил заслуженное предупреждение за волейбольный удар протеста.

Концовка матча прошла под оглушительный свист трибун. Особенно неистовствовали болельщики, когда на газоне лежал Навас, оседлавший Каземиро.

Запахло первой на турнире сухой ничьей. Спас пентакампеонов вездесущий Коутиньо (он и Швейцарии забил), откликнувшись на скидку головой Фирмино. На первой из шести добавленных минут.

Тите – угадал ведь с заменой - на радостях кубарем покатился по траве.

Фирмино мог удвоить счет, а сделал это Неймар, получив мяч от щедрого Дугласа Косты перед пустыми воротами. Шла уже седьмая, сверхлимитная минута.

Бразилия спасена!

БРАЗИЛИЯ – КОСТА-РИКА – 1:0 (0:0)

Голы: Коутиньо, 90+1. Неймар, 90+7.

Бразилия: Алисон, Фагнер, Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо (Фирмино, 68), Виллиан (Дуглас Коста, 46), Коутиньо, Неймар, Жезус (Фернандиньо, 90+3). Тренер Тите.

Коста-Рика: Навас, Гамбоа (Кальво, 75), Гонсалес, Акоста, Дуарте, Овьедо, Венегас, Гусман (Техеда, 83), Борхес, Брайан, Уренья (Боланьос, 54). Тренер Рамирес.

Предупреждения: Коутиньо, 81. Неймар, 81. Акоста, 84.

Судьи: Кюйперс, ван Рукел, Зейнстра (все – Нидерланды), Скомина (Словения).

22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. +19, облачно. «Стадион Санкт-Петербург». 64 468 зрителей (вместимость 68 134).

СТАТИСТИКА

Удары 23-4. В створ 9-0. Штанги 1-0. Угловые 9-1. Офсайды 3-3. Фолы 11-11. Владение мячом 67-33.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

БРАЗИЛИЯ

Алисон 6,0

Фагнер 5,5

Силва 6,0

Миранда 5,5

Марсело 6,5

Каземиро 6,0

Паулиньо 5,0

(Фирмино) б/о

Виллиан 4,5

(Дуглас Коста, 46) 5,5

Коутиньо 6,0

Неймар 5,5

Жезус 5,5

(Фернандиньо) б/о

КОСТА-РИКА

Навас 6,0

Гамбоа 6,5

(Кальво) б/о

Гонсалес 5,5

Акоста 5,5

Дуарте 5,0

Овьедо 5,5

Венегас 5,5

Гусман 6,0

(Техеда) б/о

Борхес 6,0

Руис

Уренья 5,5

(Боланьос) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Марсело – 6,5. Был очень активен на своем левом фланге, много ходил в атаку, пару раз пробил по воротам сам. В том числе его активная игра до последних минут привела к первому забитому мячу, который и предрешил исход встречи. В обороне также был надежен.

Гамбоа – 6,5. Был очень цепок, часто играл против Неймара и едва не заставил последнего рвать на голове волосы. По возможности подключался в атаку, в первом тайме создал момент для Борхеса.

Коутиньо – 6,0. С первых минут попал в цепкие клещи костариканских опорников и за матч сумел немногое. Однако нельзя не отметить большого объема проделанной им во втором тайме работы, благодаря чему бразильцам и удалось перехватить инициативу. Забил победный мяч.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Тите – 5,5. Такое впечатление, что перед стартовым свистком установку бразильцам давал Неймар. В первые 45 минут никаких тренерских задумок в их исполнении мы не увидели. Однако в перерыве Тите заменил инертного Виллиана на Дугласа Косту, а затем выпустил еще и Фирмино – в надежде на то, что высокий класс игроков даст о себе знать. В этот раз получилось, но сработает ли в следующий раз?

Рамирес – 5,5. Костариканцы, напротив, очень здорово провели первый тайм – встречали соперника высоко, не давали разыгрывать мяч, все время прессинговали и заставили бразильцев нервничать. А вот после перерыва былая удаль пропала, и они думали только об обороне собственных ворот. И в этой ситуации Рамирес зачем-то заменил Гамбоа. С его фланга и началась победная атака пятикратных чемпионов мира.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Коутиньо =

После подачи Марсело Фирмино скинул мяч на Жезуса. Тот неудачно обработал мяч, и первым к нему успел Коутиньо, метров с девяти вколотивший его в сетку.

Неймар =

В ходе контратаки Дуглас Коста с Неймаром вывалились на одинокого Наваса и не оставили ему шансов. Первый не пожадничал, и второй записал на свой счет первый гол на этом ЧМ.