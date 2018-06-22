В своей колонке корреспондент The Washington Post Стив Гофф, работающий в России во время чемпионата мира, рассказывает о своих впечатлениях

Корреспондент The Washington Post Стив Гофф освещает футбол в своем издании с начала 90-х годов. Он посетил каждый чемпионат мира с 1994 года, а также четыре женских чемпионата мира по футболу. В 2018-м Гофф впервые приехал в Россию, и теперь рассказывает о своих ожиданиях и том, оправдались ли они.

Я ошибался в тебе, Москва!

«Признаюсь, что факт того, что я буду целых шесть недель жить и работать в Москве, наводил на мысль, что меня отбросит на десятки лет назад. Куда-то во времена сериала “The Americans”. (“The Americans” - американский телесериал, в центре сюжета которого офицеры КГБ, выдававшие себя за американских граждан в годы холодной войны – прим. «Советского спорта»).

Москва – серая и враждебная. Полупустые полки магазинов и темные фигуры на улицах. Радость и страсть чемпионата мира окутаны русским страхом.

О чем ты думала, ФИФА? Да о чем вообще думал я?

Я ошибался. Москва – это сердце большого праздника футбола, которое гостеприимно приветствует десятки тысяч гостей. Каждый из которых просто обязан прогуляться по Красной площади. Москва приглашает туристов увидеть тот мир, который они никогда не видели.

Языки здесь перемешались как ингредиенты в сытной тарелке борща: русский и английский, немецкий и французский, японский и корейский, португальский и испанский. Связующее звено – любовь к футболу и любовь к жизни.

Помимо вопроса о том, кто выиграет чемпионат мира, меня чаще всего спрашивают дома: как там у русских на самом деле?

Я не могу говорить о 10 других городах-организаторах или стране в целом (хотя на этой неделе я попаду в Санкт-Петербург). Я уверен также, что отдаленные города и районы разительно отличаются и далеки от процветания. И я также не собираюсь притворяться экспертом по России после всего девяти дней пребывания тут.

Временами мне было очень трудно примирить в своей голове чудеса города и действия правительства Путина. Возможно, туристы в США также сталкиваются с таким конфликтом: я не знаю. Что я точно знаю, так это то, что вы можете ценить историю и вливаться в новую культуру, оставаясь при этом осведомленным о мировых делах и обеспокоенным несправедливостью и жестокостью.

Метро достойно частной коллекции

Итак, мое новое приключение началось. Москва выглядит и живет как и любой европейский город, за исключением реликвий советской эпохи: водители метро с бело-синими воротничками, подростки в одежде западных брендов, выступающие на улицах, кафе под открытым небом, где продают кофе и выпечку.

Здесь работают бургерные, суши-рестораны и ирландские пабы. В каждом городе на планете есть ирландский паб, да? Uber работает, хоть и с меньшим парком машин, чем Яндекс, российский гигант перевозок. Apple Pay – обычное дело.

Есть европейские спортивные автомобили и седаны японского производства, но американских брендов совсем мало. Работает англоязычная газета Moscow Times и общедоступный Wi-Fi. Хотя лучше выбирать подключение с умом, мы знаем, почему.

В городе есть прекрасные парки, музеи мирового уровня и промышленность. Грузинская кухня – неисследованное чудо! Река Москва течет змеей через весь город. Система метрополитена (большая буква «М» повсюду) включает в себя 13 линий, 245 станций, 227 миль обслуживания и декора, вполне пригодного для частных коллекций. На дне эскалаторов сидит работник в стеклянной будке. Некоторые спуски в метро настолько длинны, что другой конец эскалатора просто не виден.

Каждая поездка стоит одинаково – меньше доллара, независимо от расстояния. Беспроводной доступ в интернет доступен глубоко под землей, а новые вагоны еще и оснащены USB – выходами (ты слышишь меня, вашингтонское метро?).

Тем не менее, жить здесь не всегда легко. В и без того дорогом городе, чемпионат мира задрал планку цен на жилье на невероятную высоту. Но это происходит на каждом турнире. Пробки закупоривают основные транспортные артерии и соседние с ними улицы.

Боялся, что меня посадят за потоп в квартире

Общение бывает затруднено: английский язык не очень распространен, как и в большинстве крупных городов. Русский язык сложен, а разобрать, что написано на кириллице – все равно, что декодировать шифровку времен холодной войны. Английские вывески, конечно, направляют туристов, но в местах их отсутствия может возникнуть паника.

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Сейчас я борюсь с большим количеством ежедневных трудностей, чем на всех предыдущих чемпионатах мира за 24 года. Я привык чувствовать поддержку персонала отеля. На этот раз я арендовал апартаменты. Квартира находится рядом с историческим районом Арбата – пешеходной улицей с шумными барами и сувенирными магазинами, идущими параллельно головокружительной проезжей части с шестью полосами движения, затененной высотками и логотипами чемпионата мира. Это наверное московский Таймс-сквер в двух милях от Кремля.

Дом, в котором я остановился, был построен примерно в 70-х годах. Снаружи он нагоняет тоску, но зато внутри функционален и отремонтирован. Тут я экономлю деньги не только на проживании, но и на услугах прачечной. Пять пар носков за 20 долларов? Я люблю тебя, «Мариотт», но… У меня есть стиральная машинка, объемом с пинту, и сушилка возле окна с солнечной стороны.

Однажды поздно ночью стиральную машинку заклинило и она начала наполняться водой. Я начал паниковать: «Черт, меня же посадят в русскую тюрьму за то, что я затопил соседей!». Но на утро пришел ремонтник и все исправил. Кризиса удалось избежать.

Мой кошмар – оранжевые чудища

На первом этаже расположено французское кафе, где пекут причудливые торты в зеленой глазури с силуэтом футболиста.

По соседству расположился ресторан, пытающийся заманить американских гостей мужского пола акцией: «Два пива «Бад» с двойным сэндвичем «Нью-Йорк» только для мужчин». А в соседнем здании находится мультиплекс с западными фильмами. На внешней части стен продолжают выцветать советские мозаики. На улице парень в костюме кекса раздает листовки.

Not sexist at all 🙄 Публикация от Steven Goff (@stevengoff) 18 Июн 2018 в 3:07 PDT

Продовольственные товары можно купить возле британского посольства в высококлассной сети «Азбука вкуса», что по-русски значит: «Наши продукты так же хороши, только в два раза дороже». Покупатели могут заработать неофициальные торговые карточки чемпионата мира, изготовленные компанией Top Trumps. Как раз к четвертому июля можно приобрести «оригинальный зефир BBQ», упакованный в пакет с изображением американского флага и горы Рашмор.

Оживленные коммерческие улицы превратились тут в источник веселья. Именно там проводят свои сходки футбольные фанаты. Толпы рассеиваются, когда начинает вставать солнце, которое в это время года в северном городе поднимается в 3:43 утра. В Санкт-Петербурге, кстати, на 10 минут раньше.

В пятницу мы с Брайаном Штраусом и Sports Illustrated смотрели матч Португалия – Испания на экране размером с бывшую советскую республику. Его повесили внутри ночного клуба или концертного зала, переоборудованного в место для просмотра матчей. Мы сидели рядом с двумя мексиканцами, одетыми в зеленое. После каждого гола зажигались огни, которые слепили. А перед стартом матча всех пришедших приветствовали какие-то ярко оранжевые чудища. Это выглядело ужасно.

А совсем недалеко от «Бургер-Кинга» расположен Музей смерти. Вот куда я точно должен сходить».