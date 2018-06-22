Корреспондент «Советского спорта» посмотрел на игру Нигерия – Исландия, порадовался, что в РФПЛ теперь будет еще один исландец и огорчился,

ГИНЕР ЕЩЕ РАЗ ПОЖАЛЕЛ

Уход Ахмеда Мусы для ЦСКА, безусловно, потеря. Особенно с учетом того, что Виктор Гончаренко в какой-то момент нашел с нигерийцем общий языки успешно встроил его в атакующую игру. В итоге, Муса забил важнейший выездной гол «Лиону» в Лиге Европы и помог армейцам завоевать второе место в РФПЛ, отгрузив победный дубль в ворота «Краснодара». В общем, отработал аренду.

Теперь, когда стало ясно, что в ЦСКА нигериец уже не вернется, перед Гончаренко в очередной раз встала проблема с построением игры в атакующей линии. Муса ведь был идеальным дополнением для центрфорварда, место которого в последних турах занимал Федор Чалов. Он атаковал из глубины, врывался в штрафную на скорости, реагируя на забросы, и вернул на время в ЦСКА схемы розыгрыша из времен Леонида Слуцкого.

Ну вы же помните, да? Инсайды стягивались на границе штрафной площади и разыгрывали короткие стенки с Аланом Дзагоевым, которые завершались проникающей передачей на скоростного Мусу. Сколько таких голов было забито! Гончаренко ничего не забыл и воспользовался этой опцией в концовке по полной программе.

К сожалению, последние сезоны для Ахмеда потеряны. В «Лестере» он объективно заржавел и потерял место в основе сборной. В ЦСКА его реанимировали, но свои привычные обороты Муса еще не набрал.

Он достаточно специфичный игрок, на котором потеря практики сказывается особенным образом. Его результативность напрямую зависит от чувства момента: когда совершить ускорение, в какую зону. Если ты сидишь на лавке, это чувство притупляется. Поэтому он с трудом въезжал в игру Гончаренко в первых матчах после возвращения.

Сегодня Муса получил шанс выйти на поле с первых минут. В стартовом матче против Хорватии он появился на поле во втором тайме и совершил лишь одно толковое открывание за полчаса, но в матче с Исландией мы увидели того Ахмеда, которого покупал в свое время чемпионский «Лестер».

Это футболист потрясающего объема. Выиграл борьбу в центре поля, полетел на ближнюю штангу, обработал сильный прострел Виктора Мозеса, который вообще шел на дальний угол вратарской, и следующим касанием сочно пробил под перекладину. Второй гол – просто шедевр! Могучий рывок на 75-й минуте и хладнокровно реализованный выход один на один.

В российском чемпионате так доминировать может, наверное, только Квинси Промес. Но он не играет на чемпионате мира. Уход Мусы - потеря не только для ЦСКА, но и для всей РФПЛ. Если Евгений Гинер смотрел сегодняшний матч Нигерии против Исландии, то еще раз пожалел, что не удалось договориться о продлении аренды нигерийца. А может, все-таки теперь найдет деньги? Говорят, у банков есть какие-то особенные кредитные предложения.

МАГНУССОН – ТОПОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦСКА

На днях стало известно, что армейцы подписали исландского защитника Хердура Магнуссона, который последние сезоны провел в Чемпиошипе. Гончаренко сказал, что после ухода Вернблума ЦСКА нужен викинг, хотя исландцев так можно называть достаточно условно. Но это патетика. Армейцы покупали этого игрока уж точно не из-за его происхождения.

Магнуссон – качественный защитник. Да, он не всегда попадал в стартовый состав «Бристоль Сити», обитающего в середине таблицы Чемпионшипа, но постепенно прогрессировал и становился лучше. Главный тренер «Бристоля» Ли Джонсон провожал его в ЦСКА с сожалением:

- Хотел бы поблагодарить Хердюра за все, что он сделал для клуба. Здесь у него был успешный период. Думаю, он вырос как игрок, а также помог команде стать лучше. Он пользовался авторитетом как в раздевалке, так и за ее пределами, и он способный ученик, по которому я буду скучать.

Желаю ему всего самого лучшего в ЦСКА. Для него это хорошая возможность поиграть в Лиге чемпионов, это шаг вперед. Также я желаю ему всего самого наилучшего на чемпионате мира.

И Джонсона можно понять. Такой игрок, как Магнуссон, нужен всем. Тихий, спокойный, исполнительный, готовый выйти на поле в любой момент и сделать все, чтобы выполнить тренерское задание.

ЦСКА брал его под основу и с попаданием в состав у него не должно быть проблем. Исландец, хоть номинально крайний защитник, при необходимости сможет сыграть и в центре (что особенно актуально, если Березуцкие завершат карьеру). Ведь слева у армейцев есть Георгий Щенников, который согласился на понижение зарплаты и остался в клубе. Гончаренко нашел ему новое применение, в роли латераля Георгий стал гораздо активнее подключаться к атакам и забивал важные голы.

Магнуссон умеет быть незаметным. Великолепное качество для защитника. Парень грамотно контролирует свою зону, скоростные рывки соперников, но в атаку бежит без особого желания. Против Мусы исландец сегодня не играл, но сумел максимально затруднить жизнь Виктору Мозесу, который в первом матче просто уничтожил Ивана Стринича.

Магнуссон хорошо успевал за бровочником «Челси» на ногах, не поддавался на попытки раскачать себя, но передачу, которая привела к первому голу Мусы прервать не смог. Эпизод получился очень динамичным, там никто из обороны исландцев не успел восстановить позиции. Но ошибкой это можно считать весьма условно. В целом, Магнуссон провел качественный матч. ЦСКА он, определенно, поможет.