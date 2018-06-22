После победы над Коста-Рикой он ни с кем не говорил, зато о нем было сказано очень многое.

«Он – самый важный игрок в команде»

– Игра была очень сложная, непросто было действовать в обороне, – говорил Тиаго Силва, который и должен был оборонятся против контратак костариканцев. – Но мы были награждены победой. Конечно, нам очень важна эта победа – здорово, что удалось забить два этих мяча в концовке. После этой победы мы больше уверены в себе. Надеемся, что мы останемся лидерами группы до самого конца.

– Неймар плакал после матча.

– Это нормально. Он несет на себе очень большой груз ответственности. Это всего вторая его официальная игра после травмы. Считаю, его критикуют несправедливо. Неймар после травмы находится еще не на максимуме, но я верю, что он сможет набрать форму и вернется на тот уровень, который демонстрировал в «ПСЖ».

– Неймар уйдет из «ПСЖ»?

– У него есть своя голова на плечах. Он – великий игрок и самый важный в нашей команде. Неймар и сегодня нам очень помог, без его помощи мы бы не обошлись

«От него всегда многого ждут»

– Мы играли очень агрессивно и все 90 минут шли к этой победе, – полузащитник Каземиро как раз отыграл матч целиком. – Кстати, в отличие от соперника, который играл на ничью. Круто, что мы им не позволили взять очки.

– Кажется, Неймар после победы заплакал.

– Если Неймар чувствует, что хочет плакать, то пускай. От него всегда многого ждут. Люди, которые называют нас фаворитами, должны помнить, что на чемпионате мира все команды надо уважать. Сборная Бразилии всегда должна побеждать. Но мы все привыкли к этому прессу.

«Мы благодарны нашему лидеру»

– Мы добились замечательной победы, – такое определение матчу, вырванному голами в добавленное время, дал Филиппе Коутиньо. – У нас другой подход к игре в сравнении с соперником. Конечно же, нашей целью был и остается выход из группы.

– Теперь мы стали гораздо ближе к выполнению этой задачи, – продолжил автор первого гола. – Мы благодарны Неймару, нашему лидеру, он нам очень помог. Мы счастливы, что играем с ним в одной команде. Конечно, мы знали, что все на нас надеются и верят, что мы выйдем из группы.

«У него особенно зашкаливали эмоции»

– Сложная игра. Эмоции зашкаливали у всех, а у Неймара – особенно, – отметил отыгравший только первый тайм Виллиан. – Главное, что нам удалось сохранить настрой до самого конца, потому что мы все время верили в победу. Очевидно, что на турнире ни у кого из команд нет простых матчей. Все знают, как обороняться и атаковать. Поэтому нам нужно сохранить лучшее в своей игре и постараться выиграть следующую. Я очень рад за Коутинью. Он – фантастический футболист. Хорошо, что он играет именно в нашей сборной! Его гол был очень важен для нас.

«Он вернется на высокий уровень»

– Неймар – личность, но он сможет показать себя, только если его поддержит вся команда, – говорил на послематчевой пресс-конференции главный тренер пентакампеонов Тите. – Она должна сделать так, чтобы его индивидуальность проявилась. Он три с половиной месяца восстанавливался после травмы, а в матче с Швейцарией впервые вышел на поле. Ему нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции. Он уже на этом турнире вернется на высокий уровень.