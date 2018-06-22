Общаясь с журналистами накануне игры с Швецией (которая может выбить Германию с ЧМ-2018) оба выглядели очень уверенно.

Слово “реакция” повторили едва ли не 10 раз.

По сборной Германии по футболу смело можно сверять часы. Репортеры еще досматривали гол Неймара костариканцам, а пресс-атташе сборной уже проверял готовность к пресс-конференции. Ровно в 17.00 в зале появился Марио Гомес, и удивлены этим были даже немецкие журналисты. В первой игре с Мексикой он вышел в самой концовке, означает ли его появление тут, что завтра он сыграет в старте. Марио был весьма благожелателен, и ответил на все вопросы, включая и этот

– Какое настроение у вас сегодня? Вряд ли вы ожидали такого результата в стартовом матче?

– Со вчерашнего дня, когда мы прибыли сюда, стало лучше, мы полностью переключились на игру с Швецией. Успели провести большой анализ игры с Мексикой. Мы должны принять этот результат, Хоть это и непросто. На турнире у многих сложности с первым матчем. Мы много обсуждали случившееся, порой и довольно резко. Но все это уже позади. Завтра у нас есть новые задачи, и для решения их у сборной Германии - исключительные возможности.

– В чем Германия должна быть лучше?

– Против Мексики было две основные проблемы - мы много и неоправданно теряли мяч, и неправильно располагались на поле. Мы знаем эти ошибки, и завтра попробуем их избежать, улучшив некоторые детали.

– Ваш приход сюда - знак, что завтра будете в основе, или это блеф?

– Мне приятно быть здесь. Сигнал или блеф, я не знаю. Сейчас будет выступать наш тренер, можете спросить его.

– Можете представить себе невыход из группы?

– Мы о плохом не думаем. И не должны. С нашим качеством, как общим, так и индивидуальным, мы должны выигрывать. Группа у нас хорошая, первый матч не получился таким, как мы хотели, но мы должны идти дальше.

– Раньше за Швецию играл Ибрагимович, теперь его нет? Это хорошо для вас?

– Мы не заостряем внимание на отдельных игроках, хотя он, конечно, был суперзвездой. И настоящим вожаком. Но Швеция хорошо играет и без него. Ее сильные стороны - спокойствие и сплоченность.

– Вероятно, как и Мексика, Швеция выберет контратаки? Вы готовы?

– Мексика, прежде всего, использовала наши ошибки, которых завтра быть не должно. Раньше она даже больше прессинговала нас, а теперь очень остро контратаковала.

– Пока на чемпионате хорошо работает оборонительный стиль. Может быть и вам попробовать?

– Вчера у нас был разговор с прессой после тренировки, и меня об этом спросили 5 раз. Это нормальная тактическая мера, но о средствах, которые выбираются на матч, надо спросить тренера. Мы - лишь исполнители его замысла.

– Немецкие игроки имеют намного больший опыт. Скажется ли это?

– Мне не кажется, что у Швеции молодая, или не знающая больших турниров команда. Ключевым обстоятельством завтра станет не опыт. А воля к победе.

В этот момент Йоахим Лев уже появился в зале, и что-то обсуждал с сотрудниками штаба сборной. Пресс-атташе немедленно предложил перейти к вопросам тренеру, предупредив фотографов, что в их распоряжении всего 5 минут.

– Господин Лев, Гомес сказал про волю, как вы будете ее разжигать, пробуждать в игроках? С Мексикой, кажется, ее было недостаточно.

– Мы об этом говорили, и будем менять нашу “командную мимику”, и общее настроение. Возможно, мы были несколько благодушны в Лужниках. Но пока мы видим, что у многих сборных проблемы с игровым уровнем в первых встречах. Те команды, что выбирают защитную модель - обороняются с большой страстью. И добиваются успеха.

– Каково физическое и психологическое состояние команды, будет ли изменен состав завтра?

– С физикой у нас все нормально, я бы даже не сказал, что с ней были какие-то проблемы в первой встрече. После поражения несколько дней были нелегки, но мы разобрали ошибки. Судя по тренировкам, выводы команда сделала верные, ее реакция на произошедшее будет позитивной для нас. Что касается состава, то мы не знаем, сможет ли выйти завтра Хуммельс. Он получил повреждение мышц и связок шеи в первой игре с Мексикой, и пока мы не видим улучшения в его состоянии. Скорее всего, нам придется сделать замену. Это неприятно, Матс отлично играет головой, завтра это будет необходимо. Но у нас в команде 23 игрока, и кто бы не сыграл против Швеции - мы верим, что он справится.

– Шведы наверняка будут играть на контратаках, как и Мексика. Придумали ли вы что-то конкретное против этого?

– Как правило, мы вообще играем играем с оборонительно ориентированными командами, для нас в этом нет ничего нового, ситуация привычна. С Мексикой мы плохо распределяли зоны, открывали их сопернику. Не на должном уровне была координация, как отдельных игроков, так и общекомандная. Мы не делали быстрые переключения в обороне, не накрывали начало контратаки. Можно сказать, все части нашего механизма работали плохо. Но это уже в прошлом. Сейчас важнее выводы на будущее, важнее предотвращать контратаки, не допускать их. Шведам комфортно в обороне, у нас, скорее всего, не будет свободного пространства в атаке. Мы должны вскрыть его и добиться результата. За последние годы такие ситуации были часто, мы проходили через них. Завтра мы должны показать, какие выводы мы сделали.

– Верите ли вы “Проклятье чемпионов”? Италия и Испания, выиграв чемпионат, на следующем не выходили из группы. И не раздражают ли вас такие разговоры?

– Логично, что такой вопрос возник, ведь мы не только чемпионы мира, но и победители Кубка конфедераций. Очевидно, сейчас мы хуже чем год назад, сложно оставаться на уровне постоянно. Если говорить в целом, то повторить триумф сложно, и за 100 лет вы найдете немного последовательных побед одной и той же сборной. И нам будет нелегко повторить свой успех, мы это знаем. Нам надо показать самые ценные качества немецкого футбола, нашу уникальную реакцию. Поражения случаются, сейчас надо отреагировать на него.

– Будет ли завтра играть Месут Озил?

– Не хочу обсуждать конкретику по каждому игроку. На него, как и на остальных свалилось много критики, критика эта справедлива. Завтра нам нужна скорость в линии нападения, нам нужно находить свободное пространство. Только навешивать бесполезно, шведы потом говорят спасибо за эти навесы, так нам комфортно играть. Неважно кто именно будет на поле завтра, важно, как команда выполнит игровое задание, и насколько будет соответствовать требуемому уровню.

– Вы совсем не теряете доверия к лидерам?

– Почему это должно происходить? Мы проиграли один матч, ничего страшного пока не случилось. Все мы ждем общей, командной реакции на неудачу. Такое уже бывало, мои игроки показывали, что умеют справляться с такими ситуациями. У меня большое доверие! Оно не может пострадать из-за одного матча! Мы все равно высоко в рейтинге, на нас смотрят как на фаворитов. Один матч не повод перекраивать весь состав и менять свое отношение к тем, кто многие годы подтверждает свой высокий уровень.

– Чего вы ждете от шведов? Будут ли они похожи на Мексику? И второй вопрос - перед вами с прессой общался Марио Гомес. Он сыграет завтра?

– Не думаю, что надо говорить о персоналиях. Выделять индивидуальности, эта команда представляет опасность. Там есть интересные игроки, мы знаем шведов из бундеслиги, например, Эмиля Форсберга. Но козырь шведской сборной в том, что они все играют на команду. Это их ментальность, и мы хорошо с этим знакомы. Это позволяет им не только выигрывать встречи, как это уже произошло здесь, но и отыгрываться в самых безнадежных ситуациях. Мы, разумеется, помним матч, в котором вели 4:0, а потом шведы смогли вернуться в игру и получилось 4:4. У них всегда есть хорошие игроки, но прежде всего, они очень сильны в коллективе.

Тут Лев собрался слушать следующий вопрос, то ли забыв, то ли сделав вид, что не услышав вопрос про Гомеса. Но в немецком “орднунге” не забалуешь, и пресс-атташе “отмотал историю обратно”, попросив журналиста повторить вопрос, чтобы не возникало проблем с качеством звука. Репортер разволновался.

– Скажите, сыграет ли завтра Йоахим Лев? Ой, простите, герр Лев, сыграет ли завтра Марио Гомес?

Зал потонул в хохоте - и немецком и шведском. Когда все успокоились, Лев был абсолютно невозмутим.

– Йоахим Лев не сыграет точно, а вот Марио Гомес - может быть.

– Чем вас удивила Мексика, было ли вообще что-то неожиданное в той встрече?

– Удивление Мексикой было не в ее агрессии, не в прессинге, всего этого мы как раз ожидали. Мы не были готовы к такой резкости ее контратак. Раньше они играли с нами немного не так, а в этот раз они как раз не делали того, чего мы ждали. Впрочем, довольно о Мексике, на нас это не должно влиять слишком сильно. Мы готовимся к завтрашнему матчу, и фундаментально мы не будем менять свою игру. Надо исключить ошибки, и более продуктивно играть впереди.

– Уверены ли вы в победе?

– Я уверен в своей команде и в ее реакции на поражение. Такие ситуации бывали, и я знаю, как парни реагировали на поражение. Эта реакция должна быть завтра! В ней я уверен.

Тренировка немецкой сборной была открыта для журналистов только в первые 15 минут. Ничего особенного подсмотреть в ней было невозможно. Игроки разбились на 3 группы - по ампула, и на разных участках поля поочередно занимались с разными тренерами. Вратари, понятное дело, работали отдельно. Единственное, что бросилось в глаза сразу - Матс Хуммельс был без щитков, и явно был менее активен, чем его коллеги. Судя по всему, в стартовом составе его заменит еще один игрок “Баварии” Никлас Зюле. Это же подтвердил и небольшой опрос немецких коллег.

Еще Германия ждет в основе Марко Ройса. И, прежде всего, озабочена очень мягкой игрой своей команды в первом матче. Про единоборства ни Лева, ни Гомеса не спрашивали, потому что, как выразился один мой коллега “с этим все ясно настолько, что лучше не трогать раненого зверя”.

Поработав на газоне “Фишта” чуть более часа, сборная Германии отправилась в отель. А болельщики - в город, перемежать водные процедуры в Черном море с дегустацией местных пивных деликатесов. В этом толк знают и немцы и шведы. А что будет в футболе - узнаем завтра.