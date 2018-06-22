Сербия уступила Швейцарии – 1:2, сведя к минимуму свои шансы на выход из группы.

ДО МАТЧА

В случае победы Сербия гарантировала бы себе выход в плей-офф чемпионата мира. С тех пор, как ее признали независимой страной (1878 год), такого с ней еще не случалось. Поэтому встреча могла стать исторической для наших славянских братьев.

Но задача представлялась сложной. Как обыграть команду, которая сыграла вничью с Бразилией (1:1)? Полузащитник сербов Неманья Матич накануне матча признался, что его сборной придется тяжело: «Швейцария – сложная команда, они могут быть для нас настоящей угрозой. Они мощнее наших соперников по квалификации и в отборочном цикле уступили только Португалии».

Швейцария и так представлялась крепким орешком. А тут еще ее тренер Владимир Петкович решил устрашить конкурента, нанеся по тому психологический удар: «Мы планируем, бегать быстрее и больше, чем Сербия. Хотим играть агрессивно все 90 минут».

Впрочем, наставник сербов Младен Крстаич сказал то же самое: «Могу вам гарантировать, что мои игроки будут действовать на высоком уровне, они готовы достаточно агрессивно выступать и доминировать».

Смелые планы двух наставников объясняются тем, что ничья не устраивала ни одну из команд. В случае такого исхода Швейцария в последнем туре не зависела бы исключительно от себя. А Сербии тогда требовалось бы набирать очки с Бразилией!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Первая половина игры вышла зрелищной. На двоих команды нанесли 21 удар по воротам. Сербы на ворота были более нацелены – 11-8.

Самым опасным игроком данного отрезка был Александр Митрович. Он сразу шесть раз угрожал чужим воротам. Один из них стал голевым – нападающий замкнул подачу Тадича.

Как правило, Митрович открывался в зоне правого центрального защитника Швейцарии Фабиана Шера. Как при атаках по флангу, так и через центр. Оборона с форвардом не справлялся. Именно из-под него нападающий отправил мяч в ворота.

Три удара из шести Митрович нанес после передач правого защитника «Зенита» Бранислава Ивановича! Он разрывал бровку, которую ему смещением в середину освобождал Душан Тадич. С Ивановичем не доигрывал левый полузащитник, экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер.

У швейцарцев два шанса отличиться упустил Блерим Джемаили. При атаке своей команды левым флангом он не интегрировал в гол передачу Родригеса. А при атаке через центр не сумел забить после проникающего паса Стивена Цубера.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Если до перерыва острее были сербы, то во второй половине встречи швейцарцы значительно превзошли соперника по ударам – 10-2!

Уже на 51-й минуте Гранит Джака сравнил счет – сильным ударом из-за пределов штрафной в противоход вратарю. Его выстрелу предшествовала контратака, в которой Родригес прорвался к воротам через зону Ивановича. Надо же такому случиться: сербы получили гол в контратаке при устраивающем себя счете! Зато не Крстаич не соврал: его команда пыталась доминировать.

Главным действующим лицом стал Джердан Шакири. Он совершил четыре успешные обводки и четыре раза пробил по воротам, в том числе забил победный гол. После перерыва сербы не могли совладать с 10-м номером соперника.

Перевернуть игру Петковичу помогли замены. Победный гол Шакири забил после передачи вышедшего на поле после перерыва Марио Гаврановича. Чуть раньше он не забил из очевидной позиции, загубив передачу Эмболо. Брил тоже вышел на замену. На двоих два форварда нанесли три удара по воротам.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Гол Джаки. Сербы вели в счете, но умудрились нарваться на контратаку. Гол раскрепостил Швейцарию, позволив завладеть преимуществом.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

СЕРБИЯ

Стойкович 6,0

Иванович 6,0

Миленкович 6,0

Тошич 5,5

Коларов 6,0

Тадич 6,5

Матич 6,5

Милевоевич 6,0

(Радоньич) б/о

Костич 5,5

(Льяич) 6,0

Милинкович-Савич 6,5

Митрович 6,5

ШВЕЙЦАРИЯ

Зоммер 6,5

Лихтштайнер 5,5

Шер 4,5

Аканджи 6,5

Родригес 6,0

Шакири 7,0

Бехрами 5,5

Джака 6,0

Цубер 6,0

(Дрмич) б/о

Джемаили 6,0

(Эмболо) 6,0

Сеферович 4,5

(Гавранович) 6,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Шакири – 7,0. Через него шла атакующая игра Швейцарии. Он забил победный гол.

Гавранович – 6,5. Вышел на замену и организовал победный гол.

Митрович – 6,5. В одни ворота переигрывал Шера. Лишь реализация подводила.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Крстаич – - 5,0. Сербия не продемонстрировала умения играть по результату.

Петкович – 7,0. Его замены позволили добить сербов.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Митрович =

Замкнул навес партнера, перевисев в воздухе защитника.

Джака !

Со страшной силой вогнал мяч в угол ударом издали.

Шакири !

После длинной передачи Гаврановича классно принял мяч на скорости, ушел от защитника и технично отправил снаряд в ворота.