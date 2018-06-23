«Советский спорт» о том, как живет на ЧМ-2018 39-летний капитан сборной Мексики.

Маркес – легенда мексиканского футбола. Почти 150 матчей за сборную, трофеи в составе именитых европейских клубов («Монако», Барселона»), любовь миллионов. Последние полгода защитник редко выходил на поле в составе родного «Атласа», но главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио все-таки нашел место в составе для «Мичоаканского Кайзера».

Чемпионат мира по футболу в России стал пятым в жизни Маркеса. Больше нет ни у кого. Столько же – у Антонио Карбахаля, Лотара Маттеуса и Джанлуиджи Буффона.

После чемпионата мира Рафаэль, скорее всего, завершит карьеру. Исчезли выносливость, скорость. Защитник стал не столько эффективно разрушать атаки соперника, но все же принял участие в победной игре ЧМ-2018 против Германии. Маркес провел на поле 16 минут и выглядел вполне достойно.

После игры футболист не скрывал эмоций:

- Сегодня мы сделали важный исторический шаг, мы победили действующего чемпиона мира. Я очень горжусь тем, что принадлежу к этой группе великих людей. Я по-настоящему верю в каждого, кто сегодня представляет нашу страну. Все только началось. Мы продолжим с тем же настроем! – написал Маркес в одной из социальных сетей.

СВЯЗИ С «СЧАСТЛИВЧИКОМ»

Легендарный игрок заслужил к себе особого отношения, но в России он вряд ли чувствует себя уютно, даже несмотря на удачный старт турнира для Мексики. Виной всему санкции. США подозревают Маркеса в связях с наркокартелями.

По информации спецслужб, футболист заводил счета для мексиканского наркобарона Рауля Эрнандеса по кличке «Счастливчик». Вина Рафаэля не доказана, но санкции уже вступили в силу. Теперь он не имеет права взаимодействовать с какими-либо американскими компаниями.

Например, во время ЧМ-2018 Маркес не сможет получить приз лучшему игроку матча. Кроме этого он исключен из всех официальных мероприятий.

ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ МАРКЕСУ?

- Носить официальную тренировочную форму сборной Мексики (из-за логотипов спонсоров);

- Жить в одном номере с другими игроками (одноместный номер Маркеса постоянно проверяют на наличие запрещенных вещей);

- Общаться с любыми гражданами США;

- Пить воду из бутылок товарного спонсора сборной.

Кроме этого, американцы аннулировали визу Маркеса, заблокировали его счета и запретили местным компаниям как-либо контактировать с игроком под угрозой огромных штрафов.

Возникшая ситуация никак не повлияла на место Рафаэля в сборной Мексики. Партнеры по команде всячески его поддерживают. Делает это и главный тренер Хуан Карлос Осорио. Накануне игры с Южной Кореей футбольный специалист выразил поддержку Маресу.

- Мы фокусируемся только на футбольных качествах Маркеса, он делает большой вклад в игру команды и помогает нам побеждать, - отметил Осорио.

Тепло относятся к легенде и мексиканские болельщики, которые за несколько часов до старта игры против Южной Кореи распевали фамилию Маркеса перед «Ростов Ареной».