«Златан Ибрагимович не имеет никакого влияния на команду» - признался перед стартом ЧМ-2018 в России главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон. И это, наверное хорошо. Команда наконец перестала быть залатаноподобной и в полной мере может раскрыть потенциал футболистов нового поколения, впервые положившись на них на большом турнире. Речь конечно же о Викторе Классоне, Эмиле Форсберге, Маркусе Рохдене и других.

Швеция всегда оставалась европейским середняком, выходящим на чемпионат мира с переменным успехом. Вроде бы одно серебро и две бронзы, а вроде полный провал последние годы и непопадание на ЧМ в ЮАР (2010) и Бразилию (2014). Да и со стыковыми матчами в этот раз откровенно повезло. Если бы Джанпьеро Вентура не запутался в своих конспектах и не сломал мозг своим футболистам, вполне возможно шведы остались бы за бортом третьего чемпионата мира подряд. В стыках получилось скользко – 1:0 дома и 0:0 в гостях, Италии страшно не повезло.

Теперь, после ухода Златана, команда Швеции на ЧМ хотя бы на бумаге выглядит более разнообразной и разносторонней в атаке, чуть предсказуемой на флангах и вполне стабильной в обороне. Швеция теперь без звезды, без топ-футболиста, а это часто является ключевым фактором успеха. Перехватившим знамя остается не выронить его, выступить куда лучше, чем их соотечественники последние 12 лет подряд. Кстати, шведам придется потратить на перелеты и переезды уйму времени, они лидеры по передвижению в групповом этапе – 9258 километров, не устать бы. Для сравнения, меньше всего налетают колумбийцы – 1860 км.

ГЕРМАНИЯ – ПЕРВЫЙ ТОП-СОПЕРНИК

Даже такая вялая и скучная Германия, по делу влетевшая Мексике (1:0) считается фаворитом встречи. Во-первых, минимальная неубедительная победа Швеции над Кореей благодаря точному пенальти Андреаса Гранквиства не поразила воображение. Помогите ветерану, забейте с игры! Во-вторых, турнирная мотивация немцев, помноженная на класс что исполнительский что командный, само собой является мощным подспорьем для возможной победы действующих чемпионов мира.

Если шведы сумеют выстоять и сыграть вничью – это будет праздник. Потому как в третьем туре им придется бороться за плей-офф со все той же Мексикой. В 2006 году шведы в 1/8 финала кстати вышли. Но ситуация может сложиться совсем иначе, и сразу три команды рискуют набрать по шесть очков. Вот это будет интересно! А во второе подряд поражение немцев на турнире все-таки не верится. Предрассудки конечно, но что поделать.

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Главный минус сборной Швеции – плохая игра против системных команд, коей шведы сами и являются. Им проще подстроиться под соперника-одноклассника, нежели диктовать свои условия, брать мяч в свои ноги и действовать первым номером. Они неплохо прошли отбор, но скомкано подготовились к чемпионату мира. Как и многие.