Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что сборная Англии в матче с Панамой продолжит играть в тот футбол, что и против Туниса.

- Мы довольны тем, как стартовали на турнире. Хотя потребовалось время, чтобы забить победный гол (Англия выиграла у Туниса 2:1, забив победный мяч в компенсированное время – прим. «Советского спорта»). Мы хотим, чтобы атакующие игроки создавали друг другу зоны и правильно открывались. Если футболисты станут совершать рывки в нужные зоны, то завтра тоже все будет хорошо.

- Панамцы сказали, что для них нет секретов, так как игроки английской премьер-лиги на виду. Есть ли проблема, что вы не знаете Панаму?

- Мы изучили Панаму, все их матчи отборочного турнира. Мы не думаем, что будет много сюрпризов. Это гордая страна, их дорога в квалификации была замечательной. Думаю, что у них осталась рано после поражения от Бельгии. Поэтому нам с ними придется трудно. Но мы должны сконцентрироваться на собственном выступлении. Мы должны играть в том стиле, с которым мы приехали. Мы хотим, чтобы игроки выразили себя на футбольном поле. Мы смотрим на форму соперников, их тактические ходы. Но важно, чтобы игроки понимали нашу систему. Мелочи в игре соперников разбираем, но фокусируемся на своей команде.

- Вы решили не тренироваться на стадионе «Нижний Новгород». Нет ли здесь ошибки? - Мы никогда не тренируемся на стадионе, где будем играть. В отборочном этапе мы этого тоже не делали. Нам удобнее тренироваться в начале дня, а потом ехать на игру. Так лучше организовать работу и восстановительный процесс.

Нужно выбрать правильный план. Я думаю, что очень важно владеть мячом. Но нужно брать время на передышку. Потому что в Нижнем Новгороде сильная жара.

- Это ваш первый опыт в качестве тренера на международном уровне. Что ощущаете? - Испытываю огромная честь представлять свою страну. Горжусь тем, что я англичанин. Тренировать сборную – особое дело. Но ключевой момент – команда, ее подготовка, а не главный тренер. Нужно контролировать все, насколько это возможно.