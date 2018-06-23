ДО МАТЧА

Ночь перед игрой выдалась для Ростова-на-Дону шумной. И если болельщиков Южной Кореи на улицах города было практически не видно, то фанаты мексиканцев были повсюду. Сначала шумные гости заполонили всю фан-зону, а следом отправились к отелю, где проживала их любимая команда. Там пение национальных песен и танцы продолжились.

Получилось настолько громко, что игроки мексиканцев не могли заснуть накануне важной встречи. «Разбираться» с болельщиками пришлось капитану сборной Рафаэлю Маркесу, который вышел прямо к толпе.

- Мы очень рады поддержке, которую здесь получаем. Как лично, так и от имени всей команды я хочу поблагодарить всех вас, но мы хотим попросить вас дать нам отдохнуть. Завтра предстоит очень важная игра, и мы хотим доставить вам удовольствие своей игрой. Поэтому мы сердечно просим вас не шуметь, - остудил собравшихся игрок.

После этого мексиканцы вновь отправились в центр Ростова. Благо местные заведения в режиме ЧМ-2018 работают почти до утра. Всего в южный город приехало около 20 тысяч фанатов этой страны.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

К самой игре команды подошли в разном настроении. В первом туре Южная Корея уступила Швеции, а Мексика неожиданно оказалась сильнее Германии, показав при этом довольно-таки симпатичный футбол.

Казалась, что южнокорейцы должны быть больше «заряжены» на игру, однако дебют остался за мексиканцами. Команда Хуана Карлоса Осорио намного больше владела мячом, исполнила несколько стандартов подряд, но забить удалось лишь с пенальти. Назначен 11-метровый был после того, как Чан Хюн Су сыграл рукой в своей штрафной. Удар с «точки» уверенно реализовал Карлос Вела.

Южная Корея же свой единственный момент в первом тайме упустила на 39-й минуте. Это Сон Хын Мин на скорости ворвался в штрафную, но пробил точно в Гильермо Очоа.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина началась с новости про очередной аншлаг на «Ростов Арене» во время ЧМ-2018, а также с привычных атак Мексики. К цели были близки Ирвинг Лосано и Андрес Гуардадо, но им не хватило точности.

Удвоил же преимущество мексиканцев Хавьер Эрнандес. Форвард элегантно убрал на замахе защитника и без проблем отправил мяч под вратарем. Гол оказался для Эрнандеса 50-м за национальную сборную.

После второго забитого мяч у болельщиков Мексики появился еще один повод для радости. На поле появилась легенда национальной команды Рафаэль Маркес.

В концовке Южной Кореи удалось провести несколько атак, и Сон Хын Мин отыграл один мяч. Нападающему удался красивый дальний удар. Не помог даже отчаянный прыжок Очоа.

Мексика продолжила лидировать в группе «F», а южнокорейцы упустили все шансы на выход в раунд плей-офф.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ – МЕКСИКА – 1:2 (0:1)

Голы: Вела, 26 (с пенальти) – 0:1. Эрнандес, 66 – 0:2. Сон Хын Мин, 90+2 – 1:2.

Южная Корея: Чо Хён У – Ли Ён, Чан Хён Су, Ким Ён Гвон, Ким Мин У (Хон Чхоль, 84)– Мун Сон Мин (Чон У Ён, 77), Чу Се Джон (Ли Сын У, 64), Ки Сон Ён, Хван Хи Чхан – Ли Чжэ Сон, Сон Хын Мин. Тренер Син Тхэ Ён.

Мексика: Очоа – Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо – Лайюн, Эррера, Гуардадо (Маркес, 68)– Вела (Джованни Дос Сантос, 77), Эрнандес, Лосано (Хесус Корона, 71). Тренер ван Марвейк.

Предупреждения: Ким Ён Гвон, 58. Ли Ён, 63. Ли Сын У, 72. Чон У Ён, 80.

Судьи: Мажич, Ристич, Джурджевич (все – Сербия), Питти (Панама).

23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. +33, солнечно. «Ростов Арена». 42 472 зрителя (вместимость 45 000).

СТАТИСТИКА

Удары 17-13

В створ 6-5

Штанги 0-0

Угловые 7-5

Офсайды 0-0

Фолы 24-7

Владение мячом 42-58

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Чо Хён У 5,0 Ли Ён 5,0 Чан Хён Су 4,0 Ким Ён Гвон 4,5 Ким Мин У 5,0 Мун Сон Мин 5,0 (Чон У Ён) б/о Чу Се Джон 4,5 (Ли Сын У) б/о Ки Сон Ён 5,0 Хван Хи Чхан 5,5 Ли Чжэ Сон 5,5 Сон Хын Мин 6,0

МЕКСИКА

Очоа 6,0 Альварес 5,5 Сальседо 6,5 Морено+отбили 6,0 Гальярдо 6,0 Лайюн 6,0 Эррера 5,5 Гуардадо 6,0 (Маркес) б/о Вела 6,5 (Джованни Дос Сантос) б/о Эрнандес 6,5 Лосано 6,5 (Хесус Корона) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Эрнандес – 6,5. Вместе с Лосано и Велой закружил голову защитникам корейской сборной. Был очень энергичен и опасен. Забил отличный мяч, обыграв вратаря после выхода один на один.

Лосано – 6,5. Был не менее агрессивен, на скорости разрывал левый фланг, частенько истытывал нервы защитников искрометным дриблингом. Ассистировал Чичарито в эпизоде со вторым голом.

Сальседо – 6,5. Провел отличный матч. В отличие от партнеров по обороне, был очень надежен и накрыл множество ударов корейцев. Умело шел в борьбу, практически не ошибался в передачах.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Син – 5,0. Сделал ставку на быструю доставку мяча к чужим воротам, но как попасть в штрафную, так и не придумал. Большинство ударов корейцы нанесли издалека, и многие из них были заблокированы защитниками.

Осорио – 6,0. Дал поиграть всем звездным игрокам атаки, выпустив на замену Хесуса Корону и Джованни Дос Сантоса. Насытил центр поля тремя полузащитниками, сделав эту зону плацдармом для атакующих действий.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Вела =

Уверенно реализовал пенальти, сильно пробив почти по центру ворот. Чо Хён У поторопился, прыгнул вправо и не угадал.

Эрнандес =

В ходе быстрой контратаки Лосано протащил мяч через центр и диагональным пасом нашел слева на линии штрафной Чичарито. Нападающий обыграл вратаря и беспрепятственно отправил мяч в сетку.

Сон Хын Мин !

Находясь перед штрафной площадью соперника прямо напротив ворот, резко ушел от оппонента в сторону и технично уложил мяч в дальний гол.