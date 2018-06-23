Знаменитый в прошлом голкипер сборной Мексики выступает на чемпионате мира в роли комментатора «Ацтека-ТВ». Он верит в то, что его соотечественники дойдут до финала, и высоко котирует сборную России.

«МЕКСИКАНЦЫ ИЗМЕНИЛИ МЕНТАЛИТЕТ»

- Сборная Мексики - одно из открытий ЧМ-2018. В матче с немцами она поразила не только сенсационной победой, но и уверенной игрой. А затем подтвердила свои амбиции в игре с корейцами. Для вас это сюрприз?

- Нет, конечно. Наша команда связывала с турниром большие надежды. В Мексике от сборной многого ждут. Посмотрите, сколько в Россию приехало мексиканских болельщиков - игроки чувствуют их поддержку, она придает им сил. Так что победа над Германией - не такой уж большой сюрприз.

Мы отлично подготовились. В составе хватает классных игроков с опытом выступлений в ведущих лигах Европы. У нас есть все основания ставить максимальные задачи.

- Мексика, судя по всему, выйдет из группы. Седьмой раз подряд. При этом в шести предыдущих случаях команда неизменно проигрывала в 1/8 финала… В том числе на ЧМ-1998, когда вы защищали ворота, а вашими обидчиками стали те же немцы…

- Обидное поражение. Мы открыли счет во втором тайме, но пропустили два гола в заключительные 15 минут. Было очень грустно. Тогда Мексика тоже располагала очень талантливым составом… Сейчас, получается, мы взяли у Германии реванш. Главное отличие нынешней команды от той, 20-летней давности, - менталитет. Игроки заметно прибавили в уверенности в своих силах, научились контролировать эмоции. Думаю, Мексика способна дойти до финала.

Но обязательно потребуется удача. Нам ведь так часто не везло. Вы вспомнили 1998 год, а мне на память приходит 2006-й, когда я уже входил в тренерский штаб сборной, и в 1/8 финала мы уступили Аргентине в овертайме. Макси Родригес забил тогда сумасшедшим ударом через себя.

«НА ЛОСАНО ПОСЛЕ ЧМ-2018 БУДЕТ ОГРОМНЫЙ СПРОС»

- Как и на предыдущем чемпионате мира, в воротах мексиканской команды блестяще играет Гильермо Очоа.

- Да, за пост первого номера мы можем быть спокойны. Для Очоа это третий чемпионат мира. И он входит в число лучших вратарей нынешнего турнира. Пока к нему нет претензий. Надеюсь, и в будущем он не даст поводов для критики.

Но и другие линии укомплектованы очень хорошо. Чичарито, Эктора Эрреру, Карлоса Велу все давно знают. Сейчас на первые роли выходит Ирвинг Лосано, который после яркого сезона в голландском «ПСВ» находится на подъеме. У команды отличный баланс опыта и молодости.

- Лосано забил немцам и выдал голевую передачу на Чичарито в матче с Кореей. Когда ждать его в суперклубе вроде «Реала» или «Ман Сити»?

- Полагаю, уже после этого чемпионата мира он может пойти на повышение. Лосано - суперталант. Несмотря на возраст - всего 22 года, он уже лидер сборной, выиграл Олимпиаду, забивал на Кубке конфедераций. Думаю, у «ПСВ» не будет отбоя от желающих приобрести Ирвинга за большие деньги.

- Противоположность Лосано - Рафаэль Маркес, которому 39. Для него этот чемпионат мира - пятый в карьере…

- И он по-прежнему один из лучших! Я ведь играл с Рафой, когда он был еще совсем молодым. Конечно, никто не мог предположить, что Маркес сыграет на пяти чемпионатах мира. Но звездой он был всегда. Красивая история. У которой, надеюсь, будет красивое завершение.

«РАД ЗА ЧЕРЧЕСОВА, У НЕГО ЕДИНАЯ КОМАНДА»

- Болельщики навсегда запомнили вас по 90-м, когда вы являлись самым экстравагантным голкипером мира - благодаря яркой и цветастой форме, которая менялась от турнира к турниру. Как формировался ваш стиль? И почему сегодня вратари экипируются так однообразно и скучно?

- Мне нравилось экспериментировать с дизайном, выделяться на поле. Я любил все яркое. Отсюда - мой стиль, с разноцветными свитерами и вратарскими шортами. Тогда все было проще. Ты мог использовать любую марку, наносить на форму такой узор, какой тебе по душе. Это было классно.

Сейчас вратарскую моду диктуют компании-производители экипировки. Все унифицировано, регламентировано. Вратари носят то, что им предлагают, а не то, что они на самом деле хотят. Пропала индивидуальность. Меня это печалит.

- Вы помните 16 августа 1992 года?

- Не очень. А что произошло в тот день?

- Сборная России провела в Москве первый в своей истории матч. Соперником была Мексика…

- …А ворота защищал Хорхе Кампос (улыбается). Да, припоминаю ту игру. Какой был счет?

- 2:0 в пользу России. А вратарем хозяев был Станислав Черчесов.

- Точно. Подробности, разумеется, стерлись из памяти. Но кто такой Черчесов, мне объяснять не нужно. Мы одного поколения, немного знакомы. Он был хорошим вратарем. И стал отличным тренером. Сборная России показываем очень симпатичный футбол, Черчесов построил настоящую, единую команду, которая знает, чего хочет. Очень рад за Станислава.

Благодарность Татьяне Редковой за помощь в организации интервью.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Хорхе КАМПОС

Родился 15 октября 1966 года в Акапулько.

Рост - 168 см (самый низкорослый голкипер в истории чемпионатов мира).

Клубную карьеру (1988 - 2003 годы) провел в Мексике и МЛС.

130 матчей за сборную. Участник чемпионатов мира 1994, 1998, 2002 (как игрок) и 2006 (как тренер) годов.

Победитель Кубка конфедераций-1999. 2-кратный победитель Кубка КОНКАКАФ (1993 и 1996).