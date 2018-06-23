ДО МАТЧА

Поражение в Лужниках действующих чемпионов мира немцев от мексиканцев (0:1) недельной давности произвело эффект разорвавшейся бомбы. Кое-то поспешил досрочно списать Германию из соискателей наград. А шведский журналист в шутку предложил Сами Хедире два авиабилета в Германию.

- Нам нужны билеты на 16 июля, - заявил в ответ полузащитник бундестим Хедира, намекнув, что его команда намерена дойти до финала.

Медлительный Хедира в стартовый состав на матч со Швецией не попал. Его в центре поля заменил Себастьян Руди. Йоахим Лёв бросил в бой еще трех свежих игроков. Вместо Матса Хуммельса с его больной шеей вышел Антонио Рюдигер, выздоровел Йонас Хектор. И впервые за долгие десять лет остался на лавке Озил, уступив место Марко Ройсу.

Еще ждали мощного центрфорварда Гомеса, но его час пробьет во втором тайме.

Шведы произвели по сравнению с победным матчем с Южной Кореей всего одну перестановку – заболевшего защитника Понтуса Янссона заменил Виктор Линделёф.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

В первый пять минут немецкие болельщики трижды хватались за голову. Мяч метался близи шведских ворот, но дорогу в них не нашел.

А вскоре нападающий Маркус Берг откликнулся на разрезающую передачу из глубины, вышел один на один с Оливером Нойером, но был сбит с ног толчком в спину Жеромом Боатнегом. Весь стадион «Фишт» видел пенальти, видели его и миллионы телезрители. Польский рефери Шимон Марциняк проглотил свисток, забыв о своих видеопомощниках с верхотуры. Шла 13-я минута.

А на 24-й дебютант Руди получил бутсой Олы Тойванена в нос. Хлынула кровь, к голове пострадавшего приложили лед. На поле он не вернулся.

Заменивший его Илкай Гюрдоган отметился дальним ударом, с которым с головокружительном броске справился вратарь Робин Ольсен (был рикошет), а Томасу Мюллеру не позволил добить мяч в пустые ворота.

Но пятью минутами раньше шведы отпраздновали гол. Они перехватили мяч на чужой половине, краснодарский Виктор Гласен бросил в прорыв Тойвонена. Форварду в ноги в свою очередь бросился Рюдигер, дезориентировав Нойера. Супервратарь сделал пару шагов к линии вратарской и остановился в полупозиции. Мяч залетел ему за шиворот в сетку.

Перед самым перерывом шведы дважды могли увеличить счет. Но Виктор Классон промедлил с ударом из штрафной, а мяч, посланный головой Берга, парировал Нойер.

ВТОРОЙ ТАЙМ

С выходом Гомеса началась осада шведских ворот, которые защищали все 11 игроков. Уже через три минуты Ройс замкнул прострел с левого фланга Тимо Вернера. 1:1.

Мяч забыл путь на немецкую половину. Чемпионы мира создали уйму моментов и полумоментов. Казалось, их второй гол – дело времени.

На ход матча не повлияло удаление Боатенга, получившего в течение девяти минут две желтые карточки.

Вышедший форвард Брандт добавил атакам огня. Но 89-й минуте вратарь парировал мяч после убойного удара головой Гомеса под перекладину метров с семи. Такой сэйв должен был вдохновить голкипера и его команду. Но шведы засуетились, а в особенности Ольсен.

Может, его вывел из равновесия удар в стойку Брандта?

Скандинавы начали пороть горячку. Вратарь вместо того чтобы спокойно поймать «свечку», он, словно в первенстве колхоза, выбил мяч руками. Потом его партнеры запороли опасную контратаку. Наконец, этот глупый фол у боковой линии штрафной. Спору нет, кросс Тони Кроос исполнил волшебно, но вратарь был обязан защищать дальний угол и отражать мяч. Ольсен же сместился к ближней штанге и пропустил. Как на Евро-1992 наш Дмитрий Харин со штрафного от Томаса Хёсслера, сравнявшего на последних секундах счет в матче против сборной СНГ.

Немцы были вознаграждены за самоотверженность и волю к победе. А шведы… Хватит им Италии, которую они деклассировали в стыковых матчах.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ГЕРМАНИЯ

Нойер - 6,0

Хектор - 6,0

(Брандт, 86) - 6,0

Рюдигер - 5,0

Боатенг - 4,5

Киммих - 6,0

Кроос - 7,5

Руди - 5,5

(Гюндоган, 31) - 6,0

Дракслер - 5,5

(Гомес, 46) - 6,5

Ройс - 7,0

Мюллер - 5,5

Вернер - 6,5

ШВЕЦИЯ

Ольсен - 6,5

Аугустинссон - 6,0

Линделеф - 6,0

Гранквист - 6,5

Лустиг - 5,5

Ларссон - 5,5

Форсберг - 6,0

Клаэссон - 6,5

(Дурмаз, 74) - 5,5

Экдаль - 5,5

Берг - 6,0

(Кисе Телин, 90) - б/о

Тойвонен - 7,0

(Гвидетти, 78) - б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Тойвонен - 7.0. В паре возрастных шведских нападающих оказался более техничным, хотя почти на 10 сантиметров выше напарника. Здорово отрабатывал не только в атаке, но и очень помогал полузащите выигрывать борьбу.

Ройс - 7,0. Еще в первом тайме был самым активным в немецкой атаке, а после перерыва получил возможность атаковать из-за спины габаритного Гомеса, в чем и преуспел.

Кроос - 7,5. Весь матч старался регулировать темп и направление контратак, сохранил холодной голову в концовке после удаления. Забил красивый победный гол.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Лев - 7,0. Сделал выводы из первого матча, убрал из состава сыгравших слабо. Быстро потерял возможность оперировать игрой заменами, потеряв из-за травмы игрока. Замены были по делу, и Германия-таки дожала соперника в самой концовке.

Андерссон - 7,0. Абсолютно верно построил игру, вновь использовав слабое место сборной Германии - очень высокую игру защитников. Любой перехват шведов в середине поля грозил им опасной контратакой. Но сил и внимания на 90+5 минут шведам не хватило.

РЕЙТИНГ МАТЧА

7,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Тойвонен, 32 - 6,5. Шведы очень быстро доставили мяч в штрафную, откуда уже убежал разгонять атаку Боатенг. Тойвонен хорошо сориентировался в окуржении двух немцев.

Ройс, 49 - 7.0. Прорыв Вернера с левого фланга завершился прострелом в штрафную на Марио Гомеса, и после рикошета Ройс с лета коленом отправил мяч в ближний угол.

Кроос, 90+5, - 7,5. Штрафной с левого фланга Кроос и Ройс разыграли по явной домашней заготовке. Короткий раскат мяча, шведы внимания на это не обратили, и филигранный удар в дальний угол!