Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о героическом спасении чемпионов мира в матче со Швецией (2:1) и о причинах их затруднений.

Рука уж замахнулась радикально истолковать скоропостижный вылет чемпионов мира. И были уже заготовлены две версии в объяснение этого невероятного конфуза. Одна – эффектная-метафизическая – пошла на выброс: дескать, земля русская исторически не переносит немецкого владычества, вот и оставила футбольный мир без носителя чемпионского титула так быстро, как только это стало возможным…

А вот другую – реалистичную, пожалуй, не стоит так уж сразу выбраковывать вследствие героического немецкого спасения в битве со шведами. Впрочем, сначала короткий комментарий к природе этого самого спасения. От которого футбольный мир, наверное, вздрогнул.

Германию выручил польский арбитр. Нет, не в том эпизоде, когда он не поставил однозначный пенальти в ворота чемпионов и отказался даже взглянуть видеоповтор. Он, как выяснилось, вынес шведам другой приговор, парадоксальый, - удалив с поля немецкого защитнка Боатенга…

Знаете, я видел десятки матчей, в которых заведомо более слабая команда, играя на удержание счета, получала к тому же и численное преимущество. И поверьте моему опыту: в 90 процентах таких случаев судейский подарок ввергал эту команду в состояние грогги. Не понимала, как ей теперь быть. Держась в равных составах изо всех сил, с лишним игроком она моментально давала ментальную слабину. И шведы исключением не стали.

А до этого момента дело довольно-таки определенно шло к вылету Германии. Оба тайма она начинала с былым чемпионским драйвом – но дальше ее накрывала, казалось, необратимая вялость. Да и в спасительной концовке на выручку в значительной мере пришел кадровый свежачок - Вернер и Брандт.

А теперь – моя версия нежданных германских затруднений. Понимаете, люди из чемпионского состава бундесмандшафт давно уже живут сочной полевой жизнью в составе топ-клубов. Кроос в «Реале», Озил в «Арсенале». Масса народу практикуется в «Баварии», которая в силу своего подавляющего буундеслигового превосходства играет порой как бог на душу положит. А тут весь этот знатный и закормленный футбольный лакомствами народ приезжает в сборную – и Йоахим Лев предлагает ему «сухой паек». Игру сугубо механистичную и, можно даже сказать, колхозную, где запрещено что-то добавлять от себя.

В начале каждого тайма немцы исполняли то, что тренер велел – они, известно, люди дисциплинированные, а дальше, быть может, одолевал скука от набившей уже оскомину программы действий. Просто у шведов оказалась, грубо говоря, кишка тонка, чтобы отправить чемпионов на боковую.

Что ж, Германия остается в игре. И, возможно, это правильно. Футбольный бог поручает ей поработать санитаром леса. А то ведь на кого из прочих соискателей золота ни глянь, - сплошь любители этакого кудрявого футбола! И, само собой, бразильцы, и французы, и бельгийцы, да и у хорватов, если и их в этот ряд зачислить, тоже заметна склонность к эстетству. Вот и посмотрим, кто преуспеет в жанре «художники мяча против роботов».

А бразильцы, между прочим, не зря стартовали так туго. Не торопясь забивать и побеждать. Ибо встреча сразу в одной восьмой финала с Германией им, я думаю, совсем не улыбается, под воспоминание-то о домашних 1:7. Но календарь таков, что в заключительном туре Бразилия может выбрать себе первого соперника по плей-офф.