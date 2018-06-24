Действительно, регламент оставляет каждой из сборных шанс как пройти дальше, так и вылететь. Даже Корее. Но после такой игры о регламенте спрашивать глупо.

ЯННЕ АНДЕРССОН: МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО ОНИ НАЧАЛИ НАС ДРАЗНИТЬ!

Тренер сборной Швеции приходит к журналистам первым. Выглядит совершенно спокойным, хотя на душе, понятно, скребут не только кошки. Нескольких секунд всего не хватило…

– Как вы оцените матч? После удаления казалось, что вы контролируете ситуацию?

– Очень хорошая игра с нашей стороны в первом тайме. Чуть неудачно вошли в игру, но затем все выровняли, полностью выполнили план, находили зоны для атак. Забили очень хороший, красивый гол. Думаю, если бы мы были вознаграждены еще и пенальти, это было бы справедливо. Второй тайм начали неудачно, не успели перестроиться после замены у немцев, пропустили гол. Потом шел довольно тяжелый футбол на терпении. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Наверное, это самый тяжелый результат в моей карьере. Но я никого не виню – игроки проделали отличную работу. Есть только жалость, что в итоге она не принесла нам совсем ничего.

– Не расслабил ли вас факт удаления? Ведь у вас были моменты даже в компенсированное время.

– Не думаю, что кто-то расслабился. Просто игроки к тому моменту очень устали. Удаление случилось довольно поздно, оно не имело никакого влияния на матч, все же не тридцатая минута. Да, были хорошие контратаки, но футболистам не хватило сил правильно распорядиться мячом. Возможно, если бы силы были, мы бы использовали удаление, ведь надо было еще больше бегать, расширять игру, еще больше работать в зонах. Но сил этих уже не было. Мы, в принципе, все контролировали, но не ожидали такого розыгрыша штрафного.

– Вы очень негодовали, когда не был назначен пенальти?

– Да, мне показалось, что мы его заслуживали. Некоторые члены моего штаба успели посмотреть момент, и говорят, что там точно был пенальти. Но я пока не готов утверждать, хочу посмотреть видео сам. Почему не задействовали VAR? Мне сложно сказать, я не судья, и не знаю всей технологии ее работы. Я думаю, в целом пока мало кто понимает как работает эта система.

– Что случилось после финального свистка, почему началась перепалка?

– Концовка была очень эмоциональной. Я отдаю должное победителям, но мне кажется, они немного забылись. Вели себя так, как это не принято. Стали двигаться в нашу сторону, набегать на нас, какие–то жесты показывать. Когда все на эмоциях, нужно быть очень осторожным, не спровоцировать конфликт. Мне не понравился этот момент, но больше я не хотел бы его обсуждать.

– Тойвонен оправдывает ваши надежды в нападении? Сможет ли он забить и Мексике?

– Он очень хороший нападающий, умный и техничный. Один из лучших наших игроков, в голевом эпизоде действовал идеально. Я рад с ним работать. По поводу Мексики говорить рано. Сначала надо восстановить силы. Сейчас все очень расстроены этим поражением, но уже завтра ситуация будет другой. Сдаваться мы точно не собираемся, попробуем подготовиться получше.

ЙОАХИМ ЛЕВ: ХЕДИРА И ОЗИЛ ОСТАЮТСЯ ВАЖНЫМИ ДЛЯ НАС ИГРОКАМИ

Тренер действующих чемпионов на пресс-конференции настолько задумчив, как будто пытался просчитать в голове – есть ли вариант, что Германия поедет домой, даже обыграв Корею.

– Тренер Швеции только что сказал, что был недоволен вашим празднованием.

– Моим личным?

– Нет, вашим штабом и игроками. Они побежали на шведов.

– Я не видел этого. Поздравлял своих помощников, потом игроков. Мне нечего сказать.

– Понятно, что результат вас устраивает. А что по игре?

– Я доволен вторым таймом. Доволен тем, что мы не нервничали, сохраняли стройность, делали то, что было определено на тренировках и установке. Было видно, что шведам не хватает сил, они стали не успевать закрывать все зоны. Нам удавалось находить свободное пространство, и создавать моменты. Сначала удар Гомеса отбил вратарь, потом Брандт попал в штангу. И вот этот штрафной… А первым таймом я доволен быть не могу. Эта ошибка, приведшая к голу, она была совсем не обязательной, была невынужденной. Хотя и в первом тайме мы атаковали опасно.

– Что вы говорили игрокам в перерыве?

– Я сказал, что у нас есть еще 45 минут. Что не надо нервничать, нужно более акцентировано атаковать. Просил сохранять мяч внизу, не прибегать без необходимости к навесам. Просил не паниковать, ведь все можно было исправить.

– Что вы сейчас чувствуете?

– Концовка была драматичной. После удаления мы понимали, что нам придется очень рисковать. Но другого шанса не было, ничья нас не устраивала. Я очень рад за Тони, обычно он не совершает ошибок в простых передачах, а здесь случилось. Но он был спокоен и реализовал свой момент. Да, это был детектив. Но не в первый раз. У нас и на прошлых турнирах было такое, и овертаймы были и серии пенальти.

– Почему вы выбрали в пару Боатенгу Рюдигера, а не партнера по клубу Зюле?

– Все очень просто, Рюдигер регулярно играет за свой клуб именно в левой зоне. Играет в ней довольно агрессивно, и хорошо. Если бы мы выпустили Зюле, пришлось бы переводить налево Боатенга. Мы посчитали, что Рюдигер справится лучше.

– У вас хватит игроков на Корею? Есть новые травмы, дисквалификация.

– Завтра будем восстанавливаться и консультироваться с врачами. Надо понять, как будет выздоравливать Хуммельс. Что касается Руди – то ему сломали нос. С понедельника начнем конкретно готовиться к Корее. Но сначала надо восстановить ребят. Сегодня у Ройса судороги были уже за 10 минут до конца игры, она была очень затратной.

– Хедира и Озил теперь игроки запаса?

– В команде важны все игроки. Мы не можем предполагать, как дальше будет развиваться турнир, какие будут травмы, что может случиться. Плюс – здесь нет одинаковых команд, нам придется менять и тактику и состав. Хедира и Озил по-прежнему нужны нам, и важны для нас.

– Теперь есть вариант в 1/8 сыграть с Бразилией. Что вы думаете об этом?

– Пока ничего. Слишком рано. Сложный турнир, нам еще надо сыграть третий тур. А дальше будем смотреть, кто нам достанется.

МАРКО РОЙС: КРООС ЗНАЕТ, КАК ДЕЛАЮТСЯ ТАКИЕ ШТУКИ

Автора первого немецкого гола ФИФА назвала лучшим игроком матча. По правилам, у него тоже есть своя пятиминутка общения с журналистами.

– Марко, ваши ощущения? Вы ведь только что чуть не вылетели с чемпионата мира.

– Я думаю, что только по прошествии времени можно будет точно оценить этот момент. Конечно, я рад тому, что мы остаемся в игре. Было очень сложно, порой нам не везло в завершении. Но в самом конце – Тони знает как это делается. Хорошо, что хватило сил и хладнокровия исполнить удар.

– Тони Кроос говорил, что в Германии некоторые будто желают вылета команды.

– Я согласен с ним, думаю, что такие люди в самом деле существуют. Но нам важно то, что происходит здесь, внутри команды. Мы не сдались, уступая 0:1, провели хороший второй тайм. Мы все еще здесь. И постараемся сделать все, чтобы остаться здесь надолго. А что говорят другие – мне все равно.

– Но вы согласитесь с тем, что игра Германии пока не впечатляет?

– На турнире много команд, играющих очень страстно, от обороны. Они очень глубоко стоят у своих ворот, и туда тяжело пробиться. И эти команды могут принести большие неприятности, если играть с ними невнимательно, или расслабленно. Мы видели и матчи Бразилии, и Испании и Франции. И сами успели понять, какой сложный турнир. Не могут в футболе все играть в атаку. Но для болельщиков это должно быть хорошо. Много непредсказуемых игр. Так называемые “маленькие” команды могут принести большие сложности, если отнестись к ним легкомысленно.