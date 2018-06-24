В марте над российской сборной сгустились тучи – она без шансов проиграла Бразилии (0:3) и Франции (1:3). Однако на ЧМ-2018 наша команда засияла, как радуга.

Неуместно сравнивать Бразилию и Францию с Саудовской Аравией и Египтом – команды совершенно разные по классу. И, как следствие, по скорости мысли. Южноамериканцы неоднократно подбирались к нашим футболистам со спины и лишали их мяча, пока те думали над продолжением атаки. С коллективами Тите и Дидье Дешама Россия и сейчас могла сыграть неудачно.

Но, что важно, по сравнению с мартовскими матчами Россия сделала ряд серьезных изменений, которые помогли ей успешно выступить в двух первых играх мундиаля. Их необходимо отмечать.

Центр поля без Глушакова

Станислав Черчесов принял решение не брать на ЧМ-2018 Дениса Глушакова. Резонно.

Сильной стороной игрока «Спартака» не является игра без мяча. При обороне он перманентно теряет либо свою зону, либо своего футболиста.

В мартовской игре с «Рубином» Массимо Каррера поставил Глушакова персональным оппонентом Нобоа! Но уже в перерыве от этой затеи отказался, так как Денис трижды за 45 минут упускал эквадорца!

В одном эпизоде того матча россиянин оказался в десяти метрах от своего игрока, застыв в центре поля, где потирал ладони, согреваясь от холода. Самедов, Фернандо и Ханни одновременно посмотрели на Глушакова и развели руками.

В сборной России центральный полузащитник провалился в игре с Бразилией, теряя опорную зону.

Попасть на ЧМ-2018 слабо обороняющемуся Глушакову могла только классная игра в атаке. Но сейчас у сборной России есть игроки, которые в ней выглядят предпочтительнее. Головин, Зобнин и Кузяев вариативнее. Ерохин опасен включениями в штрафную и на стандартах. Антон Миранчук провел стабильный сезон, чего не скажешь про Глушакова. У Дениса нынче даже перестало работать дальнобойное оружие – ноль голов в чемпионате России!

В качестве разрушителя Станислав Черчесов предпочел остановиться на Юрии Газинском. Он боевитее и мощнее Глушакова, что важно для опорной зоны.

Самедов больше не латераль

Другое важное кадровое решение Черчесова – отказ от Самедова в качестве линейного игрока. На позиции бровочника у Александра были проблемы как в обороне, так и в атаке.

Сложности при защите касаются принятия решений. В частности, Александр не был синхронен с партнерами, когда те делали линию офсайда. В матче с Францией игрок залазил сильно либо в одну, либо в другую сторону.

В созидательной фазе Самедову на бровке ставит шах и мат отсутствие вариативности. Он может сделать хорошую передачу, но не силен в ускорении и дриблинге. Франция показала, что на его болевые точки можно давить. Очень просто – прессингом.

В матче с Францией Самедов даже не вышел на второй тайм. Возможно, замена была плановой. Но ее можно было делать и по игре. Из 22 передач игра точными стали лишь 14. Из 11 передач вперед до адресатов дошли три! Получается, точно Самедов играл назад и поперек. Ни разу игрок не сделал пас в штрафную (стандарты не в счет).

Когда ты играешь ближе к центру поля, а не находишься на боковой линии, у тебя больше вариантов для передач. Поэтому на боковой линии Самедов неуместен.

Правый фланг Черчесов доверил Фернандесу. Бразильцу, для которого позиция является родной.

Теперь обороной руководит Игнашевич

В мае у сборной России появился опытный игрок в защитной линии. Да, Сергей Игнашевич теряет скоростные данные, но игру читает по-прежнему лучше всех в России. Весной он даже обращал внимание Виктора Гончаренко на тактические нюансы в действиях ЦСКА. Специалист подтвердил, что было именно так.

В матче с Францией на месте центрального защитника у России играл Роман Нойштедтер. Он не только проигрывал соперникам в скорости, но и уступал в интерпретации ситуаций. Как в моменте с первым голом, когда от него в свободную зону ускорился Мбаппе. Сначала защитник его упустил, а потому дал разобраться с собой в дриблинге.

Головин играет ближе к атаке

В мартовских матчах Александр Головин играл в центре поля. Летом Черчесов передвинул уроженца Калтана ближе к атаке. Игру с Саудовской Аравией хавбек начинал слева, откуда регулярно смещался в центр, а после травмы Алана Дзагоева и вовсе обосновался на позиции второго форварда.

Головин хорошо координирован, отлично держит мяч, обладает скоростными данными, умеет обыгрывать. Такой игрок не может быть лишним в атаке. В матче с Саудовской Аравией Александр сделал две голевые передачи, одну предголевую и забил гол.

Время Артема Дзюбы

Тренерский штаб сборной России все-таки вызвал Дзюбу в национальную команду. И он делал свое дело, в игре Саудовской Аравией (5:0) заменив Смолова, а в противостоянии с Египтом (3:1) выйдя на поле первых минут. Артем забивал в обоих матчах. Также в этих матчах Артем поучаствовал еще в трех голевых атаках, в одном из обозначенных случаев отметившись голевой передачей.

В игре с Египтом надающий стал вторым футболистом сборной России по ТТД - 93. Редкая история для форварда. Больше совершил только Роман Зобнин - 103. Но Артем был замен на 79-й минуте, тогда как хавбек доиграл до финального свистка. Без замены Дзюба стал бы лучшим. После встречи Черчесов признался, что заранее решил, что Дзюба сыграет против африканцев.

Артем дал сборной России сохранность мяча. Из 28 его передач 23 стали точными (82%). При этом 26 пасов были конструктивными - направлены товарищам, которые находились в более привлекательных позициях.

Нападающий сохранял мяч не только внизу. За игру спортсмен поучаствовал в 29 верховых единоборствах и выиграл 17 из них (59%). Дзюба распахнул для сборной России опцию длинных передач вперед. Смолов при них не столь продуктивен. В игре с Саудовской Аравией форвард «Краснодара» преуспел лишь в одном верховом единоборстве из 7!

Адаптация модуля под соперников

В мае Станислав Черчесов решил перейти на схему 4-4-2. Неожиданно для всех, так как времени до ЧМ-2018 оставалось очень мало. Но мотивы у наставника были. Во-первых, травмы Георгия Джикии и Виктора Васина. Во-вторых, согласие опытного Игнашевича вернуться в сборную России. В-третьих, игра всех наших соперников с четырьмя игроками в линию. Их удобно прессинговать четверкой футболистов впереди – двумя нападающими и парой крайних полузащитников.

Другая причина отказа от схемы 3-5-2 – ее уязвимость к фланговых атака. После перевода мяча из одной зоны в другую в матче с Бразилией футболисты сборной России не успевали встретить соперника.

Черчесов не первый тренер, кто решил пересмотреть игровые настройки в последний момент. На ЧМ-2018 так сделал наставник голландской сборной Луи ван Гал, перейдя от модуля 4-3-3 на 3-5-2. И довел свою команду до полуфинала!

Фактор Черышева

Все выше обозначенные решения Черчесова – обдуманные. Но есть момент, который обернулся для Россией пользой случайно. Увы, им стала травма Алана Дзагоева. Она способствовала выходу Дениса Черышева в зону левого крайнего полузащитника и перевод на позицию под нападающего Александра Головина. Именно они зарядили Россию уверенность в первой игре. Если игрок ЦСКА поучаствовал в четырех голах, то футболист «Вильярреала» сделал дубль.

Но даже в выходе Черышева на замену в первом матче была мысль. Россия уже выигрывала 1:0. Черчесов мог принять как атакующее решение, так и оборонительное. Наставник сделал ставку на атаку, бросив в бой скоростного парня. С самого начала той встречи нашей сборной удавался прессинг с последующими быстрыми атаками. Поэтому смелое решение главнокомандующего логично.

История сборной России показывает, что за месяц до турнира можно многое исправить. Хуже всего бездействовать, упорно делая ставку на свои ранее придуманные, но не работающие ходы. Черчесов этого не желал, даже отказавшись от игрока, которому доверял на протяжении двух лет. Жестко? Результат определяет все.