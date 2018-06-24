Вратари – главная проблема сборной Англии уже много лет. Неужели пришел спаситель?

Ошибки стражей ворота английской команды – это бородатая шутка, над которой уже никто не смеется. Вратари готовятся к крупным турнирам, выходят на поле и допускают такие курьезные ляпы, что не знаешь, падать ли под стол от смеха или хвататься за голову и плакать в жилетку. Помнится, даже великий Икер Касильяс как-то сказал: «У сборной Англии большая проблема с вратарями».

Проклятье прямоугольника ворот

Удивительно, но годы шли, а ничего не менялось. Из раза в раз все проходило по одному и тому же сценарию. Проклятье, не иначе. Но чье? Великого Питера Шилтона, который занимал место в воротах сборной Англии до 41 года? Старина Питер явно что-то знал о будущем и не спешил уходить. Хотя и на его счету были два забавных ляпа. В 1973 году, не успев во время сложиться, он оставил англичан без ЧМ-1974. А в 90-м Шилтон начудил после передачи назад и позволил Роберто Баджо отличиться.

Но все же Питер Шилтон – настоящая легенда. И с тех времен к его уровню в Англии не подобрался, наверное, никто. Такое чувство, что последователи больше ориентировались на те две ошибки, чем на знаменитые спасения Шилтона. Уже на Евро-2000 от собственной же комичности и нерасчетливости пострадал Найджел Мартин. Защитник сборной Румынии Кристиан Киву исполнил красивый «парашют», мяч отскочил от дальней штанги и шмыгнул мимо потерявшего ориентацию Мартина. Англичане проиграли 2:3.

Большим любителем ошибаться был и Дэвид Симэн. В 2002-м из-за его ошибки Англия сыграла вничью с Македонией 2:2. Удар Шакири настолько понравился Симэну, что он слишком долго следил за полетом мяча, пока тот не влетел в ворота.

Да и «проводы на пенсию» у Симэна получились смазанными. Юный Роналдиньо со штрафного вновь опозорил вратаря сборной Англии. Мяч влетел «за шиворот», а Симэн беспомощно бултыхался в сетке.

На смену Симэну пришел Дэвид Джеймс. И продолжил веселить публику, одновременно разрывая в клочья сердца английских болельщиков. Его нелепые ошибки стали классикой. Как и оправдания после четырех пропущенных мячей. «Я просто как следует не размялся», - утверждал тогда Дэвид Джеймс.

Особое место в жизни английских вратарей сыграла сборная Хорватии. В очных встречах с этой командой английские голкиперы очень любили ошибаться. Пол Робинсон пустил от кочки, а непопулярный Скотт Карсон как начал, так и завершил свой путь в сборной именно в матче против Хорватии. Отдельного внимания заслуживает и Роберт Грин. Его попытка спасти ворота после простейшего удара Клинта Дэмпси на ЧМ-2010 – нечто уникальное.

Джо Харт? Достаточно вспомнить, как он привез два гола за две минуты в свои ворота от Барнетты. Нет, с вратарями сборной Англии явно что-то не так! На них навели порчу.

Пришел спаситель вратарской школы?

Будем справедливы, «не ошибается только тот, кто ничего не делает». Но не так же системно! Впрочем, кажется, теперь в сборную Англии вызван настоящий спаситель доброго имени английской вратарской школы. Имя ему – Джордан Пикфорд. Конечно, и ему свойственно ошибаться: еще в 22 года он с треском дебютировал в матче за «Сандерленд», пустив мяч между рук. Но в Пикфорде есть уверенность и бойцовские качества.

Только представьте себе, что много лет подряд вы выходите на поле, зная, что вы не уверены в вашем вратаре! Да он сам в себе не уверен. В случае с Пикфордом, этот парень просто излучает надежность. Именно нынешний основной вратарь сборной Англии был тем небольшим светлым пятном в черном сезоне «Эвертона». Кстати, куплен туда он был за рекордные для вратаря в Англии 30 млн фунтов.

Не случайно, Джордан собрал сразу целых три статуэтки на итоговом вручении клубных премий. Он стал не только Лучшим молодым игроком, но и Лучшим игроком сезона, и Лучшим игроком сезона по версии игроков.

В свои 24 года он стал самым молодым голкипером национальной сборной в истории чемпионатов мира. Кстати, Пикфорд не новичок в больших турнирах. За свою карьеру он прошел путь основного вратаря сборной Англии на ЧМ до 17 лет в Мексике, затем на чемпионате Европы до 21 года.

Джордан Пикфорд – вратарь той самой пресловутой новой формации. Его уверенная игра ногами и дальние передачи напоминают Мануэля Нойера. Ну а подтянуть навык начала атаки и игры в пас еще есть время. Главный тренер «Сандерленда» Кевин Болл рассказывал о своем бывшем подопечном: «Я давал шанс Джордану поиграть на позиции центрального защитника на тренировках, чтобы он понимал, как себя чувствуют защитники, когда вратарь выходит вместо них на перехваты. Джордану это понравилось. Он мог бы с легкостью стать центральным защитником». Интересно, что Пикфорд не раз заявлял, что готов даже сам подойти к точке во время послематчевых пенальти. Это ли не та уверенность на последнем рубеже, которой недоставало его предшественникам?

Правда, в графе пропущенные мячи у Пикфорда уже есть единичка со знаком минус. Но гол в игре против Туниса был пропущен с пенальти. Причем вратарь угадал угол и совсем немного не дотянулся до мяча. Ну а уже сегодня Джордана Пикфорда ждет второй экзамен в игре против Панамы. Так что, чем дальше пройдет Англия по турниру, тем яснее станет, снято ли проклятье прямоугольника английских ворот или нет.