С Викторией мы участвовали в небольшом ток-шоу на Первом канале перед матчем Германия – Швеция.

Телеведущая очень живо реагировала на происходящее на поле.

- Виктория, вы отлично разбираетесь в футболе.

- Спасибо за комплимент. У меня же много друзей-футболистов, я часто смотрю матчи и на стадионах, и по телевизору.

- Всегда так эмоционально болеете?

- А как иначе? В прошлом году, к примеру, очень переживала за «Манчестер Юнайтед», ведь там играет мой друг Маруан Феллайни. Он получил травму. Болели сначала икра, потом колено. Даже дочка увлеклась футболом. Я никогда не видела, чтобы 5-6-летние дети – а дочке было пять лет – сидели по 45 минут и не отрывались от футбола на телефоне. Мы иногда вместе смотрим во время путешествий. Не игр или мультика, а футбола!

- Когда первый раз попали на футбольный матч?

- О, это так давно было. В прошлые годы старалась не пропускать матчи «Спартака». «Спартак» - чемпион! Можно сказать, была талисманом команды. Когда я приходила на стадион, красно-белые не проигрывали. Потом уже уехала жить во Францию, стала болеть за иностранные клубы, но «Спартак» всегда в моем сердце.

- За кого переживаете на чемпионате мира?

- Прежде всего, за Россию. Это не обсуждается. Также пежаваю за те команды, где играют друзья. Это – Бразилия, Бельгия, Испания. Стараюсь не пропускать их матчи, оформила FAN ID. Отличная штука, кстати. И оформляется легко. Уже на финал, кстати, заказала билет. Дочка очень просились, говорила: «Мама, я хочу на футбол в Россию!» Я ей – подожди, мы с тобой в Англию поедем. А она – нет, в Россию хочу! У нее пока нет визы и до конца июня идет учеба. Надеюсь, успеем посмотреть конец чемпионата мира.

- Фавориты пока не блещут.

- И хорошо, что так все складывается – непросто, небанально. Никто не знает, от кого что ждать.

- В любимых для иностранных болельщиков места – Никольскую улицу, Красную площадь – посещаете?

- Там еще не была. Зато вот ходила на матч Бельгия – Тунис, многие болельщики подходили, спрашивали, за кого болею. Все рассказала (смеется).

- На матчи только в Москве ходите?

- Расскажу историю. Я в конце недели должна была улететь во Францию, но перед этим я попросила бразильского друга помочь достать билет на матч Бразилия – Коста-Рика. И в полночь он сообщил, что есть два билета! Сразу поемняла планы и полетела в Санкт-Петербург с подругой поддержать бразильцев.

- Фамилию друга назовете?

- Неймар.

- О как! Мы дружим, регулярно общаемся. Я собираюсь сделать с ним очередную серию телепередачи международного проекта «День с легендой».

- Все видели, как после матча он был расстроен. У Неймара сильно болит нога. Об этом, почему-то все забыли. А ведь недавно он передвигался в инвалидной коляске! Он играет через боль. А люди кричат: «Куда бежишь, что делаешь?»

- На каком языке общаетесь?

- Я знаю английский и испанский. Неймар говорит на португальском. Если что-то не понятно, обращается к переводчику. Общаемся мы, в основном, в вотсапе.

- Кто еще был в вашем проекте?

- С Луишем Фигу мы говорили на испанском. С Фабио Каннаваро было сложнее. Он с итальянского переводил на английский. Спасибо ему.

- Это – очередной проект про миллионеров и завсегдатаев светских тусовок?

- Нет. Моя задача – мотивировать молодежь, рассказать, как будущие звезды преодолевали трудности. У Луиша Фигу дорога на тренировку и обратно занимала полдня! На автобусе, потом на лодке… Он успевал и уроки делать потому, что отец строго сказал: не будешь учиться, лишишься футбола.