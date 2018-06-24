Открытая тренировка сборной России началась со стандартных ритуалов. Тренер вратарей Гинтарас Стауче появился на поле раньше всех и демонстрировал журналистам отменное владение мячом. С медиа-трибуны было трудно разглядеть, может быть, рядом на газоне лежала камера, записывая происходящее, а потом помощник Станислава Черчесова выложит видео в интернет с подписью «чеканка челлендж» и бросит вызов, например, тренеру вратарей сборной Испании… Или Португалии.

Сборная прилетела в Самару вчера вечером и прямо с трапа самолета отправилась в аэропорт, минуя все досмотры и проход через терминал. Жаль, ведь наших футболистов ждали дети из тольяттинской футбольной академии имени Юрия Коноплева. В нашей национальной команде три воспитанника этой школы: Алан Дзагоев, Илья Кутепов и Роман Зобнин. Но никто из наших футболистов к детям не вышел. Они помахали рукой автобусу.

Но распорядок есть распорядок. Обсуждать его бессмысленно. Мы пока не можем позволить себе как датчане выйти на улицу и сыграть с местными жителям в футбол во дворе. Будем сосредоточенно готовиться к битве с Уругваем за первое место в группе.

Но порадовать подрастающих футболистов из академии Коноплева наши футболисты все равно смогли. Нереальный респект хочется выразить Зобнину, который выкупил несколько десятков билетов на игру против Уругвая. Благодаря ему мальчишки теперь увидят не только главную команду страны, но и мировых топов: Диего Година, Хосе-Марию Хименеса, Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Это будет память на всю жизнь.

Сам же Роман в очередной раз подчеркнул, насколько важны для него годы, проведенные в Тольяттинской академии, где он рос и воспитывался с 2004 по 2011 год. Зобнин – капитальный красавчик.

Если возвращаться к тренировке, то первое, что бросилось в глаза: ядовито-салатовые бутсы Алексея Миранчука. Новая модель от Месси. Выглядят эффектно, впрочем, далеко не факт, что полузащитник «Локомотива» сможет их презентовать завтра в Самаре. Во-первых, Черчесов вряд ли станет кардинально менять состав, во-вторых, ключевой фигурой в центральной оси у него является Александр Головин.

Артем Дзюба с трудом нацепил на себя манишку с датчиком физической активности, а потом принялся набивать мяч… руками. Общение с Владимиром Габуловым не прошло для форварда «Зенита» даром.

Дзюба отрабатывает новые королевские приёмы. pic.twitter.com/z5ZoYt280Q — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 24 июня 2018 г.

Занятие национальная команда проводила на левой половине поля, потому что справа штрафная площадь была затянута специальной тканью. Видимо, после матча Дания – Австралия газон подсеяли, а сейчас создают дополнительные условия для роста травы, ведь в этом месте на поле падает тень.

Внимание на правый край поля. Видимо, подсеяли траву и дали ей врасти. pic.twitter.com/0SJHDzWr5z — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 24 июня 2018 г.

Но самое главное, что у сборной все в строю. В занятии приняли участие 22 игрока. Алан Дзагоев по-прежнему восстанавливается в Москве и с большой долей вероятности будет готов к матчу 1/8 финала, но пока думать об этом рано. Пока что все мысли о встрече с Уругваем, где нашей команде будет достаточно ничьей, чтобы занять первое место в группе. Но на это рассчитывать не стоит. В таких условиях мы обычно проигрываем. Надо играть на победу.