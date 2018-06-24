- Будете проводить ротацию в матче с Уругваем или сохраните победный состав?

- Мы готовимся к этой игре так же, как и другим. Играть будут те, которые лучше готовы. Не будем забывать, что подскажет медицинский штаб. Специальных замен никаких мы делать не собираемся.

- Хосе Хименес не сыграет с Россией. Главный тренер Оскар Табарес приедет с другим составом. Речь об игре в обороне.

- Если одного Хименеса не будет, то всех будут менять что ли? Мы акцентируемся на себе. Сегодня мы готовим себя, думая о сопернике, а как будет коллега завтра поступать, это его дело.

- Повлияют ли на решение по стартовому составу желтые карточки Федора Смолова и Александра Головина?

- На один процент, не больше. Мы боремся за первое место в группе. Наши соперники играют после нас, поэтому нет смысла думать о сопернике. Мы подсчетов не вели и не ведем, и не будем. Состав выпустим тот, который завтра будет оптимально выглядеть.

- Были ли дополнительные допинг-тесты игроков сборной России?

- Это пресс-конференция по матчу или философии? Я не доктор, я тренер. Давайте о футболе.

- Почему не играют Миранчуки?

- Потому что тренер так решает. Они должны быть готовы выйти на поле в любую минуту.

- Сборная впервые на турнире сыграет против двух отличных форвардов. Будет ли как-то отличаться игра в обороне и опорной зоне?

- Нас пугали Салахом, так ничего и не получилось. У них другие нападающие, это будет игра другого уровня, накала, качества. Будет еще предматчевая теория, разберем нюансы. Игроки должны с этим переспать и исполнить. Насколько хорошо, зависит не только от нас, но и от соперников.

- насколько вы впечатлены игрой сборной без одного из лидеров – Алана Дзагоева?

- Мы не радовались потере Алана. Мы просчитываем все варианты, без травм и карточек не бывает. Вчера он тренировался на поле. Рисковать его здоровьем не будем. Форсирования восстановления не будет. Каждый занимается своим делом. Мы не берем его с собой специально, чтобы он проводил полноценную восстановительную подготовку.

- Сейчас много обсуждений, что команда России пробежала больше всех.

- Сейчас я переварю чуть-чуть ваше суждение... Если кроме пробега никто ничего не заметил, нам надо прибавлять. Мы Кубок конфедераций прошли, тогда команда была в хорошем состоянии, а сейчас выглядит лучше сейчас. Плюс есть мотивационный момент. Мы играем у себя на родине и нас поддерживает публика. Это важно.

- Вы воспринимаете поддержку сборной? Страна только о вас и говорит.

- С определенного момента я практически ни одной статьи не читал. Надо относиться к этому спокойно. Самое главное, что творится «на свободе» - это я так называю все за пределами нашей базы в Новогорске. Спрашиваю у близких, мне пишут смски, что пока все довольны, все хорошо.

Я концентрируюсьна своих футболистах. Мне есть что почитать. Все разрисованы так (речь о татуировках), что можно газет не открывать.

- Вы уже вышли в 1/8 финала. С кем хотели бы сыграть?

- Мы никаких предпочтений не делаем. Мы не можем решать такие вещи. Испания и Португалия играют после нас. С обеими командами мы встречались, оба матча были хорошего уровня, мы выглядели достойно, их сильные и слабые стороны знаем. Как футбольный бог рассудит, так и будет. О другом матче еще не задумывались, вперед Уругвай.

- Сборная способна сыграть в два форварда?

- А разве существуют какие-то запреты на это? Если запрета нет, то можно сыграть. Мы пробовали этот вариант, ситуация бывает разная. Все возможно. Мы и в три нападающих играли на Евро-2016. Главное, как работает механизм, команда. Надо создавать комфортные условия для футболистов, чтобы они себя проявляли. Другое дело, опрометчиво играть с двумя нападающими, так как у нас всего два форварда. Некем если что заменить. Если нет третьего нападающего, мы чисто арифметически делать это не будем.

- На пресс-конференцию обычно приходит футболист, который сыграет в старте.

- У меня такой чувство, что это Федор сам попросил. Он знает, что решения мы принимаем те, которые необходимо принимать. Надо четко понимать, что мы делаем, вне зависимости от того, кого как любим. Это большой важный турнир. Завтра все увидим. Если я сейчас слово скажу, то даже с моей реакцией его потом не поймаешь.

ФЕДОР СМОЛОВ: МЫ ОГРАЖДЕНЫ ОТ ИНФОРМАЦИИ ИЗВНЕ

Форвард сборной Федор Смолов – также о предстоящей встрече в Самаре.

- Какие воспоминания от Самары? Вы тут забили первый большой гол.

- Я это помню, с Самарой у меня связана родственная история. Тут живут двоюродные браться, тетя. Надеюсь, их поддержка мне поможет. Прошло 10 лет с того гола, сейчас мне это ничего не дает.

- Что такое быть в сборной России на домашнем ЧМ?

- Это большая честь. Я и моя команда счастливы представлять Россию на этом турнире. Перед ЧМ у нас были не очень хорошие результаты, но сейчас мы счастливы. Постараемся пройти как можно дальше.

Мы ограждены от информации извне. После Турции я перестал следить за спортивными новостями и статьями, смирился, что мы возможно худшие люди в стране. А сейчас все делают свое дело. Мы счастливы и рады, что у нас получается.

- Как восприняли непопадание в основу на матч с Египтом?

- Нормально. Сейчас настроение отличное, потому что мы вышли в 1/8 финала и решили самую важную и первостепенную задачу. Я готов, когда тренер решит выпустить, принести команде максимум пользы.