Понятно, что спортивные полосы ведущих европейских газет были посвящены именно спасению немцев.

«Советский спорт» - о том, что пишут в европейских СМИ по поводу успеха Германии.

BILD (ГЕРМАНИЯ)

Какая игра! Какая дрожь! Какая драма! И какая развязка! Боже, это был важнейший удар, но Кроос все-таки забивает штрафной на пятой минуте добавленного времени, принося победу над Швецией – 2:1. Наша надежда на этот Кубок мира по-прежнему жива! Сборная Германии долго время маялась на поле, напоминая лишь тень самой себя и позволив сопернику повести в счете, почти лишив нас шансов на плей-офф. И все же сначала Ройс, а потом Кроос – уже в компенсированное время, когда надежда почти умерла – смогли забить два мяча. Два безумных, важнейших мяча!

LE FIGARO (ФРАНЦИЯ)

Германия была на грани краха почти весь матч против Швеции, и лишь благодаря удару Тони Крооса сумела избежать катастрофы. Землетрясения не случилось – чемпионат в России пока не потерял команду, которая выиграла предыдущий Кубок мира и доходила до полуфиналов всех крупных турниров с 2006 года. Подопечные Йохама Лева все-таки перебороли и себя, и соперников. Сумели переписать сценарий этого матча-триллера, и подарили возможность немецким болельщикам гордо кричать: «Мы вернулись!».

L’EQUIPE (ФРАНЦИЯ)

Это бы не свободный удар Тони Крооса. Это был удар ножом в сердце шведских фанатов! У Германии уже есть «чудо Берна», теперь у них появилось и свое чудо Сочи. Невероятная победа!

LE MONDE (ФРАНЦИЯ)

Да, это была волевая, красивая победа. Но у сборной Германии еще остается много проблем, которые им предстоит решить, если подопечные Йохама Лева действительно хотят защитить свой титул 2014 года. С такой защитой, которая слишком уязвила к контратакам, сделать это будет непросто. Даже после такого спасения в игре с Швецией.

LA REPUBBLICA (ИТАЛИЯ)

Большая часть матча напоминала эпилог к истории великой немецкой команды. Печальный, как сирена в тумане порта в Гамбурге. Блестящая сборная, действующий чемпион мира, должна была потерять все шансы на выход в плей-офф и вернуться домой в самом ужасном настроении. Но немцы, знаете ли, никогда не сдаются! Даже если остаются на поле вдесятером. Во втором тайме мы увидели действительно ту сборную Германии, которую должны были увидеть изначально. И теперь, поймав на кураже попутный ветер, она должна продолжать набирать обороты.

MARCA (ИСПАНИЯ)

Кроос не выполняет штрафные в мадридском «Реале», поскольку в клубе они зарезервированы за Криштиану Роналду. Но Тони, оказывается, тоже умеет их бить! Его удар в добавленное время в буквальном смысле спас чемпионов мира, которые уже почти купили билеты на обратный рейс в Берлин, но все же чудом спаслись в последнюю минуту.

EL PAIS (ИСПАНИЯ)

Германия, старая добрая Германия… Вот она – команда, способная добиться триумфа, даже если выглядит так, будто вот-вот умрет на поле… Но нет – немцы нашли в себе силы подняться, спастись в последнюю секунду, и заставить наши сердца вновь биться чаще. Все-таки, эта сборная готова вернуться всегда. Независимо от того, играет она хорошо или плохо. Немцы никогда не сдаются заранее.

EL MUNDO (ИСПАНИЯ)

Сборная Германии не похожа на других. Мы увидели это снова. Сочи войдет в историю как город, где прошел, возможно, самый драматичный матч турнира. Он показал нам чемпиона, который почти умер, но воскрес, переломил себя, и добился столь нужной победы. Такое запомнят надолго!

SOONNTAGSBLICK (ШВЕЙЦАРИЯ)

Какая игра! Немцы – как пожарная машина, которая приехала в последний момент и потушила пожар, в котором едва не сгорели их шансы на выход в плей-офф. Вторая половина изменила все. Ройс вернул своей команде робкую надежду, а Кроос осуществил мечту наших северных соседей – забил ключевой гол и принес необходимую победу Германии.

EXPRESSEN (ШВЕЦИЯ)

Перепалка между скамейками сборных после финальной сирены серьезно омрачила итог матча. Об этом еще долго будут говорить. Но еще больше будут говорить об успехе Германии. На протяжении 45 минут, после элегантного гола Тойвонена, Швеция шла к достижению, в которое мало кто верил – победе над чемпионом мира. Перед началом второго тайма наша команда была близка к попаданию в плей-офф, немцы же рисковали досрочно завершить борьбу на турнире… Жаль, что все изменилось – сначала после гола Ройса, потом – после удара Крооса. Праздник, которые мы могли получить, в итоге достался Германии.