МОГЛИ ЖЕ УДИВИТЬ!

Колумбию и Польшу конечно никто и никогда не приписывал к числу фаворитов ЧМ, однако многие были уверены, что эти команды способны знатно пошуметь и удивить. Они и удивили. Первый тур, казалось, с тремя очками должны были заканчивать поляки и колумбийцы, но их абсолютно по делу обыграли Сенегал (2:1) и Япония (2:1). И расклады сил в группе моментально поменялись. Теперь кто-то из записных фаворитов квартета с большой долей вероятности пролетит мимо плей-офф. Скриньте.

И тем и другим нечего терять. Игра в атаку чуть ли не единственный выход из ситуации для обоих коллективов. С болельщицкой точки зрения, это не может не радовать, учитывая мощнейший атакующий ассортимент: Радамель Фалькао («Монако»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Хуан Куадрадо («Ювентус»), Хамес Родригес («Бавария») у колумбийцев и Аркадиуш Милик («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария»), Якуб Блащиковски («Вольфсбург»), Петр Зелиньски («Наполи») – у поляков.

КТО КОГО ОСТАНОВИТ?

В связи с мегакрутым набором футболистов в атаке, большая нагрузка ложиться на опорную зону и оборону. Так что мы рискуем увидеть один из самых зрелищных матчей: игра в атаку с обеих сторон, максимальная концентрация в обороне и сплошные эмоции. Правда, с последним надо быть чуть осторожнее, именно они в первом туре сыграли злую шутку. Но отступать уже некуда – победа вернет шансы на выход из группы, а поражение – превратит их в пыль, чемоданы и билет на родину.

Польшу и Колумбию роднят как слабые, так и сильные стороны. С одной стороны – вариативность в атаке, заточенность на успех в финальной трети поля (11 и 8 ударов с первом туре соответственно), а с другой – проблемы в обороне и большое количество пропущенных мячей (в отборочном цикле 1,4 и 1,1 гол соответственно). На этом турнире поляки и колумбийцы еще и бьют неточно (36%) при относительно неплохой точности передач (78-84%). С завершением что-то надо делать.

ЛУЧШАЯ ВЫВЕСКА ДНЯ

Третий матч вчерашнего игрового дня – Германия – Швеция – подарил болельщикам топовый футбол и вернул одного из фаворитов чемпионата мира в список фаворитов турнира. Здесь конечно никаких фаворитов нет, но вывеска – очевидно лучшая. По именам уж точно. По игре, которую продемонстрировали в первом туре, встреча Японии и Сенегала выглядит не менее интересной. Но мы сейчас о звездности и человеческих ожиданиях, заложниками которых болельщики так часто являются.

Колумбия и Польша сыграют на «Казань Арене» в 21:00 по московскому времени. Прелесть игры в необходимости побеждать любой ценой.