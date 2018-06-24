«С КАЖДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ НЕМЦЫ УКРЕПЛЯЛИ СВОЙ АВТОРИТЕТ»

Когда-то Гарри Линекер произнес крылатую фразу: «Футбол простая игра, в которую играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». В мое время это же можно было сказать применительно к бразильцам. Но немцы начали переделывать историю в 1966 году, когда в финале чемпионата мира проиграли англичанам. А с начала 70-х окончательно стали законодателями мод. Бронза на ЧМ-70, золото на ЧЕ-72 и победа на ЧМ-74. Еще было серебро на ЧЕ-76. С каждым поколением немцы все более укрепляли свой авторитет. В 80-м и 96-м выиграли чемпионат Европы, в 90-м – чемпионат мира. Дважды играли в финалах ЧМ. Тогда Линекер и произнес эту фразу.

«СУДЬЯ НЕ ДАЛ ПЕНАЛЬТИ»

Теперь о вчерашнем матче. В первой игре сборная Германии ничего особенного не показала. Йоахим Лев после усадил на скамейку таких звезд, как Озил и Хедира. Его не устроила игра команды в середине поля, полузащита действовала очень медленно. Те молодые ребята, которые в прошлом году выиграли Кубок Конфедераций, и более старшее поколение, победившее на ЧМ-2014, играют в разный футбол. Условные старики играют медленнее. Это касается и защитников. Шведы вчера пару раз убегали по центру, а судья в первом тайме не дал очевидный пенальти. Потому что подспудно на судей тоже давит немецкий авторитет. Арбитр даже не стал пересматривать момент. Судьи тоже люди, и не представляют чемпионат мира без Германии.

«ЛЕВ ТАСУЕТ СОСТАВ»

Немцы остались в меньшинстве после удаления Боатенга. И вроде бы логично в такой ситуации шведам взять игру и мяч под контроль. А шведы в большинстве отошли назад и стали играть на удержание ничьей.

Мяч летал вдоль шведских ворот – то справа, то слева. А гол получился, когда вышедший на замену бородатый швед Дурмаз сбил, по-моему, Брандта. А его уже страховал правый защитник. Он стал пихать Дурмазу, мол, зачем сбивал, я мяч подобрал бы? Защитник как почувствовал, что сейчас будет беда. А штрафной, что там говорить, немцы исполнили великолепно.

Что дальше? Пока впечатляющей игры от сборной Германии я не увидел. Похоже, и Лев пока не определился с составом. После первого матча убрал, казалось бы, твердых игроков основы Озила и Хедиру. Гомеса во втором тайме выпускает, затем молодого Брандта. Постоянно пробует варианты уже по ходу игр.