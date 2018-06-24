- Травма Хосе Хименеса нарушает ваши планы?

- Нет. Наш план– играть, а там посмотрим. У нас нет причин существенно менять стартовый состав. Беспокоиться нам не нужно.

- Игра в три защитника разве не рискованна?

- Зависит от обстоятельств.Это всего лишь амплуа, стратегии. Выступлениекоманды зависит и от других вещей. Индивидуальные возможности игроков, понимание и свзяи между ними. Игра – гораздо больше, чем схемы и расстановки.

- Россия вас удивила?

- Команда по-футбольному выросла. У них были сложные времена. Где-то не хватало опыта, плюс они не участвовали в отборе, это могло помешать. Но они извлекли уроки из сложностей и сделали выводы. Теперь это команда,у которой есть потенциал, выносливость и хорошо подготовленная система игры. И вот они уже вышли из группы.

- Чем сильна сборная России?

- Мы смотрели за их игрой, как и за другими нашими соперниками по группе, видели два матча до старта ЧМ. Российская команда состоит из игроков с хорошими силовыми качествами, физические характеристики на высоком уровне. Форварды бегают много, стремятся забить голы. В этом плане они себя интересно проявили. Мы уже видели, что они забили в одном матче пять, а во втором только три, хотя создали намного больше. У них есть разносторонние футболисты. Полагаю, есть реально талантливые ребята. Когда речь о заходит об основе, некоторыхмолодых игроковждет большое будущее.

Если говорить о защите, это всегда связано с сопротивлением. Выход в атаку у них получается здорово. Но все зависит от соперника.

- Пр сравнению с Россией, Уругвай забил мало.

- В нападении мы тоже многое можем. Если посмотреть на игруЛуиса Суареса и ЭдинсонаКавани, то в первом матче у них было восемь моментов, а во втором – девять.Мы будем встречаться с высокомотивированной командой. За них будет вся страна, это им поможет.

- Вы уже третий раз будете играть со страной-хозяйкой.

- Это же чемпионат мира, мы не думаем о подобных вещах. Новости вокруг футбола, не связанные с игрой, нас не интересуют. Россиянемотивированы, ну так это прекрасно. Для нас это вызов. Хочу, чтобы наша команда выступила выдающимся образом.

- Уругвай уже в 1/8 финала. Дадите кому-то отдохнуть?

- Прежде всего я не буду давать вам намеков на стартовый состав. Раскрывать ничего не буду. Мы готовы провести семь матчей на турнире, никто не устал.

- Насколько команда близка к болельщикам? В Россию их прилетело много.

- У меня длинна футбольная жизнь, по мне это заметно. Я в сборной уже 12,5 лет. В самом начале преодолеваешь какие-то преграды, обстоятельства. Никогда не знаешь, удастся тебе это или нет. Но для прогресса нужны промежуточные результаты. В самом начале моей работы в сборной это было непросто. Исходя из начальных данных, с 2010 года, команда всех удивляет. Результатами.

И в принципе, это все тот же состав с незначительными изменениями. Это создало тесные связи с народом, который болеет за одну и ту же команду на протяжении долгого времени. В 2011 мы выигралиКубок Америки, это помогло сблизиться. Мы очень маленькая страна, которая продалабилетов на матчи своей национальной сборной больше остальных стран Южной Америки. Получается, матчи национальной сборной – это праздник футбола для всех и каждого.

В 2014-м мы стали лучшей южноамериканском командой,это дало право людям надеяться на успех.Всегда от сборной ожидают лучшего выступления. Мы подходим к этому разумно, а болельщики всегда полны эмоций. Все это вместе нам поможет.

Люди видят, как выступают отдельные игроки в клубах, это дает им теплое ощущение. Люди говорят, обсуждают уругвайский футбол, что такое быть уругвайцем. У нас много достоинств, в том числе футбол. Мы тоже обращаемся к болельщикам, они могут встретить нас на улице и поговорить о футболе. Но есть ответственность, мы ее взяли. Мы полностью должны посвятить себя выполнениюзадач.

- Эту команду надо подталкивать, чтобы она что-то завоевала?

- Да нет. В Уругвае существует убежденность хорошего выступления, а у нас такого нахальства нет. Мы не можем позволить себе так думать. Португалия или Испания? Кто-то сказал, что ЧМ уже закончился, и теперь начинается новый ЧМ. И вышедшим в плей-оффпридется опять столкнуться с трудностями. Мы постараемся продемонстрировать свои лучшие качества.

ЭДИНСОН КАВАНИ: МАТЧИ НА ЭТОМ ЧМ ОТЛИЧАЮТСЯ КАЧЕСТВОМ

Форвард сборной ЭдинсонКавани также ответил на вопросы журналистов.

- Сильно ли скажется отсутствие Хименеса?

- Он важен для нас. Хосе проявил себя какпревосходныйзащитник. Но мы команда. Самая лучшая команда, где собраны самые лучшие игроки. Вне зависимости от того, кто будет на поле, мы один коллектив, одна семья.

- Уругвай меняется за счет креативной полузащиты. Ощущаете это?

- У нас должны быть разнообразные атаки. Мы работалинад этим. С появлением молодых талантливых футболистов в середине поля мы развиваемся и улучшаем свой потенциал.

- Как охарактеризуете этот ЧМ?

- Не удивлен результатами. Матчи были равными за исключением встреч России. Нет ни одной нулевой ничьи, а разница в один мяч показывает качество игры. Сейчас труднее добиться положительного результата.

- Уругвай никогда не выходил в плей-офф досрочно. Это снимает груз?

- Мы радуемся и выплескиваем эти эмоции на поле. Нужно выложиться на полную и в матче с Россией. Наша первичная цель – выйти из группы, а следующая – победить во всех трех матчах.