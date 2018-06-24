Бывшая первая ракетка мира после чудо-победы Германии над Швецией сделал запись в твиттере: «Преклоняюсь перед великой нацией. Они еще более духовиты, чем мы». Такое заявление нуждалось в комментарии.

«ВЫЕХАТЬ НА МОРАЛНО-ВОЛЕВЫХ - ДОРОГОГО СТОИТ»

- Ваш твиттер, как часто бывает, не содержит полутонов…

- А как еще? В такой сложной ситуации - добыть три очка.

- Теперь многие считают, что после такой победы с голом Тони Крооса на 95-й минуте немцы снова возвращают себе статус главных фаворитов турнира. Согласны?

- Безусловно. Только немцы - одни из главных фаворитов. Таких претендентов примерно пять.

- Но есть и другая точка зрения, что кроме духа Германия ничего особенного пока не показывает.

- Если вы хотите сравнить с их командой, которая выиграла чемпионат мира в Бразилии четыре года назад, то это две большие разницы. Там была слаженная сборная – машина, которая показывала отличную игру. Сейчас игры-то нет, и я не спорю, что они выехали только на морально-волевых. И это дорогого стоит! Когда в сложной ситуации на кону стоит твой авторитет, когда ты понимаешь, какая толпа болельщиков приехала тебя поддерживать, нельзя безвольно отдать матч. А тут, несмотря на удаление, немцы все равно забили решающий гол. Остается снять шляпу перед их волевыми качествами и характером. Это настоящие профессионалы.

«МУСА ВЫТАЩИЛ МЕССИ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

- На тему профессионализма у вас развернулась оживленная полемика с подписчиками в твиттере и после разгрома Хорватией Аргентины и Лионеля Месси. Вы считаете, Лео не слишком отдается игре?

- До уровня легендарности Диего Марадоны он точно не дотягивает. Думаю, любому очевидно, что ты не можешь считаться величайшим из величайших, не выиграв главный титул в карьере любого футболиста. Это верх вершин, а у Месси такого за спиной нет, поэтому как его можно сейчас соотносить с Марадоной и Пеле, я не понимаю.

- Ахмед Муса, забив два гола в ворота исландцев, сохранил Месси шансы на спасение…

- И именно поэтому я написал, что всю свою годовую зарплату Месси должен отдать Мусе.

- За шанс?

- Не сделай Муса результат – и до свиданья, Лео. Сейчас появилась возможность все-таки доказать. Но все равно разговоры о том, что у Месси плохая команда – полный бред. Подбор игроков аргентинцев не уступает ни одной команде мира. Но всем им Муса вытащил счастливый лотерейный билет.

- Но Роналду пока тащит Португалию чуть ли не в одиночку.

- Вот именно. Сравнивать по составу Португалию с Испанией просто смешно, но они играют вничью. Португальцы значительно уступают Аргентине в классе, только у них есть команда и Роналду.

«МОЖЕТ, ЕЩЕ НА ИРАН ПОПАДЕМ»

- Вы кого хотите в соперники нашей сборной в соперники по 1/8 финала – Испанию, которая с Ираном могла и не выиграть, или Португалию с Роналду?

- Несмотря на победы над Египтом и Саудовской Аравией, от оптимизма я далек. Есть же такая сейчас шутка, что стоит нам встретится с командой, представляющей страну, где есть футбольный газоны, мы сразу проиграем. Пусть и юмор, но мы же действительно победили тех, у кого пески вместо травы.

- Неужели не оставляете России шансов на четвертьфинал?

- Увы, наш реальный уровень ниже. Хотя, может, еще на Иран попадем. Ведь в скрестной группе ситуация остается запутанной. Но у сборной России я не вижу игры, которая позволяет побеждать Португалию и тем более Испанию.

- А как же кураж?

- Вот мы начали с немецкой силы духа – в этом и заключается наш шанс. Это же реально удивительный пример, игрокам сборной Германии – огромное уважение за такую победу в меньшинстве. Сможем ли мы так?..

В общем, только такая сила духа, как у немцев, и большая удача позволят нашей сборной пройти в четвертьфинал.