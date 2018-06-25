«ВТОРОЙ ТАЙМ С ЕГИПТОМ ВСЕЛИЛ НАДЕЖДУ»

На наших глазах сборная России, в которую никто не верил, превратилась из гадкого утенка в прекрасную лебедь. Однако в подсознании сидит, что мы пока не играли со сборными хорошего уровня. А Уругвай, безусловно, относится к таким сборным. Перед чемпионатом уругвайцы считались явными фаворитами группы. Мало кто верил, что мы их можем опередить.

Но второй тайм с Египтом вселил надежду, что мы можем Уругвай и обыграть.

Кто побывал в эти дни в Новогорске, видел, какая сейчас атмосфера в нашей сборной. Ребята в очень хорошем настроении, на позитиве – шутят. Такая атмосфера - итог двух побед на старте. Забитые голы дали возможность почувствовать уверенность в своих силах, а это очень важно.

На сегодня, когда команда выполнила задачу, результат последней игры носит локальный характер. Если наша сборная проиграет в один мяч, но покажет хорошую игру, ничего страшного не случится.

«НАДО ИГРАТЬ ТОЛЬКО ОСНОВНЫМ СОСТАВОМ»

Сейчас часто можно услышать вопрос: нужно ли играть основным составом? Только основным! Если основа пропустит матч, у них получится перерыв в 11 дней без игровой практики. К тому же у нас не настолько устоявшаяся игра, чтобы пренебречь таким матчем с таким соперником. Матч не имеет турнирного значения, поэтому это отличная возможность еще раз проверить связи, идеи.

Теперь давайте рассмотрим два результата. Первый – мы выигрываем. Это еще больше окрыляет нашу команду. И нам уже не важно – Испания или Португалия ждет нас в 1/8 финала. После победы над Уругваем с Кавани и Суаресом в составе, мы уже выходим на матч плей-офф, понимая, что можем обыграть нынешнюю Испанию и нынешнюю Португалию в их сегодняшнем состоянии.

Второй вариант – Уругваю мы проигрываем. Тогда в головах у футболистов сидит: мы же вышли не просто так в плей-офф, двух соперников просто разорвали. Поэтому надо успокоиться, взять себя в руки.

Поэтому любой исход будет на пользу нашей команде. Но на сегодня команда окрепла, ребята в себя поверили, ничью нам точно сделать по силам. Чем еще этот матч так важен? Мы, наконец, проверим нашу защиту. Все-таки Салах вернулся после травмы, не набрал лучшую форму. А у Уругвая два нападающих экстра-класса, пребывающих в отличной форме и отличном расположении духа.

Еще говорят, мол, нам лучше играть в «Лужниках» в 1/8 финала, а в «Лужниках» будет играть команда, занявшая второе место в группе. Ни в коме случае нельзя заниматься выбором стадиона, выбором соперника, хотя мы это при всем желании не можем сделать – испанцы и португальцы играют на следующий день. Как показывает жизнь – никому это еще не приносило счастья. А сборную любят везде, в любом городе она может рассчитывать на мощную поддержку.