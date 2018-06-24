Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал политический скандал из матча Сербия — Швейцария (1:2) и не только.

«ОТВЕЧАТЬ - ЛЮДЯМ, УВОЛИВШИМ МУСЛИНА»

Напомним, авторы голов швейцарцев - этнические косовары Джердан Шакири и Гранит Джака, празднуя мячи в ворота сербов, изображали крылья орла, который красуется на флаге Албании. С учетом непростых отношений между странами это выглядело как провокация. ФИФА уже открыла дисциплинарные дела в отношении обоих.

Зоран Тошич вполне мог стать участником скандального матча, однако бывший армеец не попал в заявку сборной Сербии после того, как на посту главного тренера команды Славолюба Муслина неожиданно заменил Младен Крстаич.

- При счете 1:0 команда начала играть на удержание, и это было тренерской ошибкой, - считает Тошич. - Ну а при 1:1 против нас сыграли судьи. Весь мир видел, как два швейцарца фолили в штрафной на Александаре Митровиче. Однако свисток арбитра промолчал. И почему-то он не стал проверять себя при помощи VAR.

- Теперь надо побеждать Бразилию…

- Если грамотно сыграть на контратаках, это можно сделать. Хотя, конечно, мы загнали себя в угол. А ведь после победы над Коста-Рикой рисовались радужные перспективы.

- Может, главная причина неудач сборной - смена Муслина, с которым был выигран отбор ЧМ-2018, на Крстаича?

- Думаю, болельщикам надо поддержать нынешнего тренера и верить в команду. Ну люди, которые зачем-то уволили Муслина, должны будут потом отвечать за результат.

- Как отреагировали на жесты Шакири и Джаки?

- Мне кажется, тут все очевидно. Шакири и Джака прекрасно понимали, что означает их пантомима. Для меня, как и для любого другого серба, подобные жеста - оскорбление. Дальше должна действовать ФИФА. Надеюсь, виновные понесут наказание.

- Что сказали бы Шакири при личной встрече?

- А что ему говорить? Он же не маленький мальчик. С ним должна разобраться ФИФА. Этого будет достаточно.

«УСПЕХИ ХОРВАТИИ НЕ УДИВЛЯЮТ»

- Сборная России, в отличии от Сербии, досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф. Следите за командой?

- Конечно. Там же столько армейцев! И все они в порядке. Посмотрите, как надежны Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Сколько пользы приносит Марио Фернандес. Я уже не говорю об Александре Головине. Это новый лидер сборной России. Он готов выступать за любой европейский топ-клуб. И я не удивляюсь, что его хочет купить «Ювентус». Думаю, после чемпионата мира Саше надо пробовать силы в серии А.

- В плей-офф вышли и хорваты, с которыми у сербов не лучшие отношения.

- Они полностью заслужили путевку в 1/8 финала. И я их победе над Аргентиной не удивлен. Во-первых, у хорватов суперзвезд не меньше - Лука Модрич, Иван Ракитич, Марио Манджукич. Во-вторых, они идеально сыграны, давно выступают одним составом. Да, счета 3:0 с аргентинцами я не ожидал. Но я изначально причислял Хорватию к фаворитам турнира. Насколько понимаю, в четвертьфинале их может ждать Испания. Это будет настоящая проверка амбиций.

- А как насчет Месси?

- Это все равно лучший футболист мира. Уверен, в третьем туре он это докажет на поле.