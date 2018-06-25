Есть ли смысл сборной России играть сегодня на победу в последнем матче группового турнира?

Где-то на наших-бескрайних. Все равно где…

- Нет, подождите, не убегайте. Я вижу, что вы в теме и вы хороший человек.

- Да отпусти ты руку, дед! Чего пристал?

- Объясните мне: что с этим Уругваем? Столько лет жил без на белом свете без футбола и горя не знал. Но когда все это прямо здесь, у тебя под окнами, поневоле начинаешь как-то интересоваться. Вникаешь, смотришь, ночами не спишь. Умоляю, помогите! Просветите безграмотного.

- Ну, ладно, ладно, расскажу, только не трясись. Что тебе нужно? Что «Уругвай»?

- Я не могу понять: за что мы с ними играем?

- За первое место в группе. Наших устраивает ничья, их – только победа.

- Позвольте, но ведь обе команды уже вышли дальше, не так ли?

- Да, точняк. Что-то ты уже соображаешь.

- Тогда чем первое место в группе отличается от второго? Оно что, медом намазано? Соперник будет другой? В этом… как его, прости господи…плюофе.

- С соперником там не поймешь. То ли Испания, то ли Португалия.

- И кто из них лучше?

- Ха, ну ты спросил! Оба хуже. Спаниши так друг другу «на носовом платке» пасуют, что голова кругом идет. А у портвейнов – великий Криштиану. Слыхал?

- Да-да, что-то припоминаю. Реклама, перхоть, шампунь…

- Во! Только он кроме перхоти еще голы колотит как из пушки. Хошь головой, а хошь любой ногой.

- А наши будут знать во времясвоего матча на кого они выходят?

- Не-а. Те тоже сегодня играют, но позже, в девять. А мы с Уругваем начинаем в пять.

- Позвольте, но тогда why?!

- Э, ты кончай обзываться. А то я не посмотрю, что старенький.

- Ой, извините, это по-английски... Зачем?! Whyнам сдался этот Уругвай?

- Зачем? А хрен его знает. Хотя… Может и знаю. Смотри. От наших ведь перед чемпионатом никто ничего не ждал, так?

- Ну, если вы говорите…

- Да сто пудов. Никакие были. А тут вдруг как вышли, как начали всех бомбить. Аравия, Египет…

- И что?

- Да то самое! Сейчас главное для сборной - сохранить найденный футбол. Россия вполсилыиграть не умеет, у нас своих Криштиан нет. Начнем убирать основных, беречься - сразу получим по голове. Ну, а дальше - как обычно, уже проходили. Ругань, всеобщая истерика, поиски крайних… После такого что испанцы, что португальцы нас тепленькими возьмут.

- Пардон, откуда истерика? Мы же только что выяснили, что матч по сути ничего не значит.

- Экий умник нашелся. Чемпионат-то домашний. А родные трибуны? А патриотизм?

- Ах вот оно что? Тогда понятно. Если патриотизм, значит,плохи дела…

- Нет, все-таки надо тебе врезать, дурень! Против сборной, да?!

- Не трогайте меня! Я вызову милицию!

- Оглянись вокруг, дедуля. Давно нет в этой стране никакой милиции… Э, э, ты чего?! Я ж шутил. О, господи, только этого мне не хватало. Вот тебе лавочка, сядь, передохни…

- Слушай, сынок, тебя как звать-то?

- Владом. А вас?

- Аристарх Борисович, хотя это неважно. Я про другое. Вот ты тут интересно вообще-то сказал про «сохранить игру». Я уже чувствую, уже понимаю. Ведь Уругвай - это серьезная команда, так?

- Еще какая! Суарес, Кавани, огромные защитники. И играть «по счету» умеют лучше всех. Ни сами лишнего не сделают, ни другим лишнего не дадут.

- Так. А теперь представь, что наши и этих прагматиков нахлобучат в том же стиле. А?

- Да ладно вам.

- Я ж не говорю, что так и будет. Я говорю: представь.

- Ну… Тогда страна вообще с ума сбрендит.

- Вот! В точку! И португальцы с испанцами, которые все это увидят – что?

- Что-что... Х-м. Ну, слегка может и испугаются?

- Именно. О том и речь. Конечно, не уверен, ноУруг-why, как говорится, not… Слушай, пошли ко мне!У меня там такая копчушка – язык проглотишь. Кстати, и до матча уже осталось- всего-ничего. А я тебе расскажу, как Пеле в 58-м…