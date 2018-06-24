ДО МАТЧА

Встреча Японии и Сенегала – это с турнирной точки зрения игра фаворитов группы Н. К матчу команды подходили лидерами квартета, имея по три очка. Колумбия и Польша, проигравшие им в первом туре, могли только догнать потенциального проигравшего в этой паре. Вот так интрига на экваторе группового этапа. Правда, интрига логичная: что Япония, что Сенегал приехали на турнир на пике формы, что свойственно средним по классу сборным.

Победа с большой долей вероятности выводила бы триумфатора в плей-офф, а проигравший ничего бы не терял. Ничья – в пользу конкурентов, а значит не нужна вообще.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Японцы вышли в том же составе, что играли против Колумбии (2:1). Этот набор игроков сенегальцы, видимо, разобрали хорошо, поэтому завладели игрой быстро. Уже на 11-й минуте Садио Мане открыл счет. После навеса от Муссы Ваге справа, защитник японцев ГэнкиХарагути спросил мяч на Юссуфу Сабали, который пробил и попал во вратаря. А вот уже от голкипера мяч угодил в колено форварду «Ливерпуля» и отскочил в пустой угол. Курьезно, но заслуженно.

Японии потребовалось чуть больше 20 минут, чтобы отыграться. После длинной заброса на 34-й минуте ЮтоНагатомо просочился в штрафную площадь оппонента слева, оставил в дураках двух оборонцев и доставил мяч ТакасиИнуи. Хавбек «Эйбара» нанес филигранный удар в дальний нижний угол, чем здорово поднял настроение ХисакоТакамадо – члену японской императорской семьи.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Японцы конечно в порядке. Могли забить несколько раз в первой половине второго тайма, а сенегальцы просто обходили их по физике. Сначала на 61-й минуте Гаку Сибасаки идеально прострелил на линию вратарской, где ЮяОсако просто не попал по мячу с нескольких метров. Как же форвард из чемпионата Германии корил себя за неиспользованный момент.

Еще через пару минут, на 65-й, все тот же Осако пяткой отпасовал на левый край штрафной, где ТакасиИнуиоколоидеально пробил в дальний угол, но мяч угодил в перекладину! Не везло азиатам, они еще и пропустили на 71-й минуте. Юсуф Сабали в левого фланга влетел в штрафную, сделал «улитку» и прострелил на МбайНьянга, который пяткой или шипами подправил мяч на од Муссе Ваге. Тот не промахнулся и как следует вмазал под перекладину.

Но Японии воздалось за все их попытки через семь минут. После кросса в штрафную защитник Салиф Сане опередил своего же вратаря, вынес мяч на свободного и свежего Кейсуке Хонду, который в одно касание переправил мяч в пустые ворота. КалидуКулибали мог только провожать мяч взглядом, а ведь так хотелось сыграть руками и спасти свою команду от гола. 2:2!

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Второй гол Японии. Пропустила второй мяч азиатская команда не по делу, ведь владела инициативой больше. Потому была вознаграждена за старания и логично отыгралась. В чем-то даже Япония была ближе к победе, но и ничьей с таким, как оказалось, непростым соперником можно остаться довольным.

ЯПОНИЯ – СЕНЕГАЛ – 2:2 (1:1)

Голы: Мане, 12 – 0:1. Инуи, 34 – 1:1. Ваге, 71 – 1:2. Хонда, 78 -2:2.

Япония: Кавасима – Сакаи, Есида, Седзи, Нагатомо – Хасэбэ, Сибасаки – Харагути (Окадзаки, 75), Кагава (Хонда, 72), Инуи (Усами, 87) – Осако. Тренер Нисино.

Сенегал: Н’диайе – Сабали, Кулибали, Сане, Ваге – Ндиайе (Ндойе, 81), Н’Диай (Куяте, 65), Гейе – Сарр, Ньянг (Диуф, 86), Мане. Тренер Сиссе.

Предупреждения: Ньянг, 59. Инуи, 68. Сабали, 90. Ндойе, 90+1. Хасэбэ, 90+4.

Судьи: Рокки, Ди Либераторе, Тонолини (все – Италия), Ал-Йассим (Катар).

24 июня. 18.00. Екатеринбург. +25, солнечно. «Екатеринбург Арена». 32 572 зрителя (вместимость 35 696).

СТАТИСТИКА

Удары 7-13. В створ 3-7. Штанги 1-0. Угловые 2-5. Офсайды 2-4. Фолы 8-14. Владение мячом 53-47.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ЯПОНИЯ

Кавасима 5,5

Сакаи 5,5

Есида 5,5

Седзи 6,0

Нагатомо 6,0

Хасэбэ 5,0

Сибасаки 6,0

Харагути 5,0

(Окадзаки) б/о

Кагава 5,5

(Хонда) б/о

Инуи 7,0

(Усами) б/о

Осако 5,5

СЕНЕГАЛ

Н’диайе 4,0

Сабали 5,5

Кулибали 5,5

Сане 6,0

Ваге 6,5

Ндиайе 6,0

(Ндойе) б/о

Н’Диай 5,5

(Куяте) б/о

Гейе 5,5

Сарр 5,5

Ньянг 6,5

(Диуф) б/о

Мане 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Инуи – 7,0. Провел превосходный матч, в одиночку вытянув ничью для Японии. В первом тайме классно забил сам, а во втором не растерялся после неожиданной промашки вратаря соперников и ассистировал Кейсуке Хонде, которому оставалось только переправить мяч в ворота. Мог оформить дубль, но техничным ударом в дальний угол угодил в перекладину.

Ваге – 6,5. Чище своих партнеров отыграл в обороне. По его флангу японцы атаковали куда реже. Здорово подключался к атакам. Одно из таких подключений привело ко второму забитому сенегальцами мячу.

Ньянг – 6,5. Был очень активен на острие сенегальских атак, и несмотря на то, что ушел ни с чем, на гол наиграл. Много цеплялся в чужой штрафной за мяч, принял участие во втором голе, в борьбе с защитником коснувшись мяча, который отскочил к Ваге.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Нисино – 5,5. Несмотря на дисциплинированную игру, Япония уступила оппоненту по большинству статистических показателей и в целом с трудом вытянула ничью. Зато угадал с выходом на замену Хонды.

Сиссе – 5,5. Африканцы были ближе к победе, отрезками доминировали, и в целом заслужили бы немало комплиментов, если бы не катастрофическая игра команды в обороне, из-за которой Сенегал и потерял очки.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Мане =?

Сразу дважды японцы неудачно сыграли в одном эпизоде. Сначала защитник, прерывая фланговую подачу, скинул мяч на ногу Сабали. Выстрел последнего вратарь Кавасима отбил точно в Мане, от которого мяч и залетел в ворота.

Инуи =

Нагатомо классно подключился слева, дождался длинной диагонали из глубины и в касание обработал мяч, а подобравший его Инуи технично уложил его в дальний угол ворот.

Ваге =

Левый крайний защитник Сабали поддержал атаку, получил мяч в штрафной и сильно прострелил вдоль линии вратарской. Ньянг, находившийся прямо напротив ворот, мяча лишь коснулся, а правый крайний защитник африканцев, ворвавшись в штрафную, мощнейшим ударом вогнал мяч под перекладину.

Хонда =?

Вратарь Сенегала Н’диайе совершил чудовищный промах, проскочив мимо мяча после подачи фланга. Мяч достался Инуи на дальней штанге, откуда он вернул его в центр. Хонда забивал уже в пустые ворота.