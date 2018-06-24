ДО МАТЧА

После поражений в стартовом матче турнира с одинаковым счетом 1:2 соперники решительно освежили составы. Особенно поляки.

За два часа до стартового свистка арена в Казани окрасилась в желтый цвет. Колумбийские болельщики, вдохновляемые живыми легендами Карлосом Вальдеррамой и Рене Игитой (он показал миру удар скорпиона) устроили настоящий концерт. Поляки оккупировали лишь сектор за воротами, которые в первом тайме защищал Давид Оспина

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Соперники сразу дали понять: церемониться друг с другом они не намерены. Форвард Давид Кованацки без тени сомнений пошел на контакт в площади ворот с завладевшим мячом Оспиной. Голкиперу пришлось оказать медицинскую помощь.

Вскоре лидер атак поляков Роберт Левандовски шипами наступил на кисть защитнику Йерри Мине. Минут через десять Давинсон Санчес отомстил польскому капитану, срубив его сзади.

В середине тайма Хамеса Робригеса, успевшего начать контратаку, встретили хоккейным приемом. А еще через пять минут Абеля Агилара транспортировали с поля на носилках.

В этом рубилове шалили нервишки у вратаря Войцеха Щенсны, повинного в поражении от Сенегала. Дважды он срывал вынос мяча ногой, хотя обязан был поднатореть в этом компоненте, играя в Англии.

И все-таки колумбийцы изящнее обращались с мячом. Все атаки они строили через правый фланг, где активничал Хуан Куадрадо. На 37-й минуте он на дриблинге обошел двоих соперников и едва не забежал с мячом в ворота. Именно он начал голевую атаку, которую продолжили Хуан Кинтеро, Хамес. Навес последнего во вратарскую замкнул в высоченном прыжке Мина. К слову, не выходивший на поле в матче с Японией. И как можно было польской обороне не заметить у своих владений парня ростом 193 сантиметра?! Претензии к вратарю не принимаются. На выходе он сыграть никак не успевал, а вот подсказать партнерами, наверное, мог. Но те, видно, не услышали своего вратаря…

На последних секундах перед перерывом Хамес продемонстрировал мексиканскому судье царапины, оставленные на животе острыми когтями польских «орлов». Рефери решил счет предупреждениям в первом тайме не открывать.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Впервые желтую карточку Сесар Рамос предъявил на 61-й минуте, польскому защитнику Яну Беднареку. К тому времени атака команды Адама Навалки лишь единожды показала зубы. Левандовски, откликнувшись на длинную передачу из глубины поля, оказался на козырной позиции, но не идеально укротил мяч. Вышедший навстречу Оспина ценой живота отвел угрозу.

Минут через десять досталось и капитану поляков, которого колумбийский капитан Радамель Фалькао совместно с защитником Сантьяго Арьясом едва не затоптали у ворот Оспины.

И тут же колубийцы забили второй мяч. Кинтеро разрезающим пасом бросил в прорыв Фалькао, который хладнокровно переиграл в ближнем бою Щенсны. Уставший железнодорожник Мацей Рыбусь не успел выдвинуться вперед, чтобы оставить форварда в офсайде.

Через пять минут все было кончено. Хамес перехватил мяч у боковой линии на своей половине и изящным кроссом вывел на рандеву с Щенсны Куадрадо. 0:3.

В награду одноклубник Левандовски по «Баварии» получил от уходящего на замену Фалькао капитанскую повязку.

Правда, сердце у колумбийских болельщиков екнуло, когда на газоне остался лежать после острой атаки поляков Осмина. К тому времени все замены соперники сделали. Но вратаря подлечили, и он в эффектном броске парировал мяч, летевший под перекладину после мощного выстрела из-за штрафной Левандовски. Поставив желтую «Казань-Арену» на уши. Это был не удар скорпиона за авторством Игиты, но тоже классный сэйв.

Одна из самых симпатичных сборных в Европе потеряла шансы на выход в плей-офф и не сможет повторить бородатые успехи своих соотечественников, взошедших на нижнюю ступень пьедестала на ЧМ-1974 и 1982.