Итак: Россия, Уругвай, Франция, Хорватия, Бельгия и Англия вышли в плей-офф досрочно. Давайте прикинем, кто составит им компанию. В раскладах хватает и загадок, и интриг!

Уж не обессудьте, но я не стану взвешивать шансы нашей команды обыграть Уругвай или не проиграть ему. Просто потому, что это бесплодное занятие. Что ни предсказывай – наши, известное дело, сыграют с точностью до наоборот…

Так что потолкуем на другую злобу дня.

Группа В. Вопрос ребром: сотворит ли сенсацию Иран?

Вы удивились, обнаружив Иран вынесенным в заголовок в качестве одного из гвоздей оставшейся отборочной программы? Но сначала пришлось удивиться мне. Ибо сразу трое моих собеседников, не сговариваясь, начинали обсуждение матчей второго тура в этой группе одинаковой фразой: «Чует мое сердце: Иран-то португальцев грохнет!». И, пожалуй, для этого смелого прогноза были основания. Иран оказался не чета вялой четверке арабских сборных. Он дисцилинированный и сконцентрированный, дерзкий и агрессивный, и его подбородок не похож на хрустальный. Заметьте: Испания забила ему только с рикошета, тогда как иранцы поразили ворота экс-чемпионов мира прямым ударом, дезавуированным из-за спорного офсайда.

Да, у Португалии есть свой секрет. Она любит балансировать по краю пропасти, рискуя турнирными перспективами. Но вот что я вам скажу: если чемпионы Европы вздумают и от иранцев весь матч отмахиваться, кучкуясь в своих тылах, что они делали против марокканцев, то в этот раз сухими из воды не выйдут.

Группа С. Вопрос ребром: сгоняют ли Франция с Данией ничейку?

Пожалуй, именно так и поступят, «отстегнув» тем самым Австралию. Все предпосылки к молчаливому сговору европейских сборных налицо. Францию ничья оставит на первом месте, датчане спокойно выйдут в плей-офф со второго. Тем более что к окончанию встречи еще не будет известно, каких соперников выдвинет смежная группа D.

Группа D. Вопросы ребром: выйдет ли из комы Аргентина и поможет ли Исландии Хорватия?

Остался ли в стане сборной Аргентины хоть кто-то – не важно, тренер, руководитель делегации, массажист, - способный привести команду в чувство? А то ведь после разгрома от Хорватии Месси уходил с поля с таким лицом, будто прощался с жизнью… Месси играл во что-то свое, остальные - вообще не поймешь во что. Но если вице-чемпионы мира придут в сознание, то обыграть Нигерию им по силам. Другой вопрос, станет ли в этом случае Хорватия упорствовать против Исландии? Если возьмет да и уступит ей как более мотивированной, лично я возмущаться не буду. Было бы справедливо как-то компенсировать северянам подставу с проведением матча против Нигерии в 40-градусную жару.

Группа Е. Вопрос ребром: как поступит Бразилия?

Вот тут – самая навороченная интрига! Бразилия выйдет против Сербии, уже зная результаты матчей в смежной группе. А там очень вероятно, что Германия попадет в плей-офф со второго места (расклад см. ниже). И как поступят пентакампеоны? Неужели храбро шагнут навстречу немецкой машине на самом старте плей-офф? Или довольствуются ничьей с Сербией (которую в принципе способны обыграть легко), пропуская на первое место Швейцарию? Но ведь, глядишь, и та не загорится желанием попасть под машину, играя с Коста-Рикой. Да уж, ситуация…

Группа F. Вопрос ребром: велики ли шансы Германии выйти с первого места?

Ответ зависит от исхода матча Мексика – Швеция. Сами немцы обыграют корейцев без хлопот. Ух, как же, должно быть, мексиканцы злы на шведов! За то, что те не додержались с Германией какую-то пару минут и наказали не только себя, но и мексиканцев, уже, наверное, праздновавших досрочный выход из группы. Мексике для первого места достаточно ничьей. А проиграв, она рискует вовсе не отобраться. Но Мексика в последнюю четверть века отбирается в плей-офф всегда! А шведы, пожалуй, надорвались с Германией.

Группа Н. Вопрос ребром: кто украсит собой плей-офф – Колумбия или Сенегал?

Похоже, здесь произойдет сенсация: в плей-офф прорвется Япония. Ей осталось сыграть с Польшей, самым слабым звеном европейской депутации на ЧМ. Но Япония, думается, неперспективна в качестве соперника команды из смежной группы – Бельгии или Англии. А вот Сенегал или Колумбия(прибавившая во втором своем матче по сравнению с первым резче всех остальных участников ЧМ) может задать жару любому из них. Схватка за «горящую» путевку этих детей солнца и питомцев вдохновения украсит заключительный день групповой стадии.