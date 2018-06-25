В рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Испании сыграет с командой Марокко.

Встреча состоится в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.