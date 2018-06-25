Вчера завершился второй тур группового этапа чемпионата мира. Подводим его итоги на основе наших оценок и сравниваем с показателями предыдущих планетарных форумов XXI века.

Ожидания первой нулевой ничьей ЧМ-2018 продолжают-ся. 32 матча хотя бы с одним голом – новый рекорд мировых первенств. При этом потихоньку растет и средняя результативность – в новом тысячелетии чаще после двух туров забивали только на ЧМ-2014.

Хотя четыре года назад игроки, конечно, не подходили столь регулярно к 11-метровой отметке. Появление VAR вывело число пенальти на недосягаемый уровень: сейчас их назначено уже больше, чем за весь предыдущий чемпионат (16 против 13). Притом что нынешний турнир едва достиг своего экватора.

По посещаемости ЧМ-2018 пока сражается с показателями японско-корейского первенства 2002 года. На всех последующих зрителей на матчах собиралось больше, чем сейчас в России. Но это объясняется в первую очередь вместимостью арен. У нас она недостаточна для конкуренции с Германией и Бразилией. Вот опередить ЮАР-2010 попробовать можно.

Обращает на себя внимание по-прежнему крайне низкое число удалений, небольшое (меньше было только на ЧМ-2014) количество предупреждений и, с другой стороны, обилие автоголов.

Из индивидуальных достижений радует первое место Станислава Черчесова в тренерском рейтинге. Даже хорват Златко Далич, заработавший 8,5 за грандиозную победу над Аргентиной, не смог перекрыть средний балл российского специалиста по итогам двух туров (7,5).

В нашей символической сборной 2‑го тура Россия представлена Артемом Дзюбой. Был там и Илья Кутепов, но вчера его вытеснил англичанин Джон Стоунз – автор двух голов в ворота Панамы. А вот его партнера по сборной Гарри Кейна среди «11 лучших» нет. Даже несмотря на хет-трик. Два реализованных пенальти и удачный рикошет от пятки – не большой подвиг в сравнении с игрой Дзюбы, Ахмеда Мусы и Ромелу Лукаку.

Ну а большинство вакансий – за хорватами. Оно и понятно: пусть самый зрелищный матч уик-энда выдали немцы и шведы, главным событием тура стало разгромное поражение команды Лионеля Месси.