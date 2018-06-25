Поляки в Москве

Сборная Польши играет на этом турнире кране неудачно. Несмотря на это польские фанаты, которых так боялись перед стартом чемпионата, ведут себя вполне достойно, а иногда еще и скандируют «Россия! Россия!». Какие-то неправильные поляки к нам приехали…

Бразильцы в Ростове-на-Дону

Где бразильцы – там карнавал. Недавно эту непреложную истину познал Ростов-на-Дону, где Бразилия проводила свой очередной матч. Самое яркое выступление самого яркого бразильцы (вы наверняка уже поняли, о ком идет речь) мы выложить не можем по этическим соображениям.

Англичане в Нижнем Новгороде

Англичан в Россию приехало совсем немного – сказались страшные байки, которые распространяло правительство Великобритании и английские газеты. Но те, кто приехал, делали то, за что их так любят – пели и пили.

Шведы в Нижнем Новгороде

Англичанам в Нижнем Новгороде достались лишь объедки, ведь за несколько дней до этого здесь гостила многотысячная шведская армия. В городе даже жаловались, что фанаты выпили все пиво – запасы истощились.

Мексиканцы в Ростове-на-Дону

Одна из самых многочисленных армий фанатов приехала в Россию из Мексики. В Ростове-на-Дону мексиканцы устроили настоящий карнавал. К тому моменту они еще не успели отойти от победы над Германией – продолжали праздновать.

Сербы в Калининграде

С матчем в Калининграде сербским фанатам повезло (если не считать его исход). Игра проходила не так далеко от их дома, в выходной день… Вот тысячи сербов и устремились в самые западный российский город, чтобы устроить там такой красочный проход.

Перуанцы в Саранске

Из Перу в Россию приехала настоящая армия фанатов. Особенно гипертрофированно их карнавал выглядел в скромном Саранске, где десятки тысяч человек устроили один из самых красочных проходов истории чемпионатов мира.

Исландцы в «Зарядье»

В Россию наконец-то приехали фанаты сборной Исландии. Реальность даже превзошла ожидания – только посмотрите, что эти викинги устроили в московском парке «Зарядье» перед матчем с Аргентиной.

Аргентинцы в Москве

Больше остальных в душу россиянам запали аргентинские фанаты. Именно благодаря им стала популярной Никольская улица, на которой аргентинцев можно найти практически круглосуточно. Музыка не затихает ни на секунду. Жаль будет, если Аргентина вылетит уже на групповом этапе.

Россияне

Как вы думаете, каких болельщиков больше всего на чемпионате мира? Конечно российских! Мы может и не такие яркие, как аргентинцы или мексиканцы, то в ответ на хорошую игру сборной России тоже можем устроить праздник.