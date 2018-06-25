Разгром Панамы сборной Англии, провал поляков в игре с Колумбией и выступление России в первых двух турах группового раунда… «Советский спорт» узнал, что пишут о главных событиях турнира в зарубежных СМИ.

О ПОБЕДЕ АНГЛИИ

THE UK TELEGRAPH (ВЕЛИКОРИТАНИЯ)

Три Льва в Нижнем Новгороде уничтожили сборную Панамы 6:1, вызвав столпотворение довольных фанатов по всей Англии. После многих лет отчаяния наша команда наконец-то взлетела, вдохновленная Гаретом Саутгейтом и во главе с Гарри Кейном, уничтожающим всех в центре поля. И произошло это всего через два года после того, как сборная упала до самой низкой точки, не сумев выйти из группы на чемпионате Европы во Франции.

BBC (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Постоянный прогресс сборной Англии можно измерить, начиная с того унизительного провала в Шантильи два года назад, когда мы были шокированы и ошарашены поражением от, казалось бы, мелкой рыбешки – Исландии. Безусловно, победа над Панамой и выход в плей-офф чемпионата мира – повод для радости, но надо помнить – впереди нас, возможно, ждет Бельгия и другие сильные соперники в матчах на вылет. И, тем не менее, у всех нас появилась убежденность и уверенность – Саутгейт и его игроки двигаются в верном направлении и способны прибавить независимо от того, что будет происходить на турнире в России.

THE DAILY MAIL (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Подождите праздновать! Подождите, пока в следующем раунде мы не попадем под Бельгию. Или под Сенегал. Под живой Сенегал – даже слишком живой для нашей команды. Запомните эти слова. Хотя можно радоваться прямо сейчас. Выбежать на улицу и кричать: «Мы только что забили шесть голов. Шесть! И неважно, что это Панама! Мы, Англия, и мы забили шесть голов! Пора праздновать! Хотя бы потому, что в ближайшее время мы вряд ли забьем еще шесть хоть какому-нибудь сопернику…».

INDEPENDENT (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Когда сожженные русским солнцем английские фанаты пошли вниз по склону от местного Кремля, четверка голых по пояс мужчин сделала самый смелый прогноз: «Мы победим. Легко. 5:0!». Ни разу с тех пор, как в Нижний Новгород 460 лет назад с торговой миссией прибыл английский дипломат Энтони Дженкинсон, этот город не видел столь уверенных в себе англичан! Но кто и что знал в те времена? А эти загоревшие мужчины не просто угадали – счет 5:0 был уже в первом тайме!

О ПРОВАЛЕ ПОЛЬШИ

FAKT (ПОЛЬША)

«Позор! Возмущение! Позор!» - такой была наша обложка 9 июня 2006 года, когда Польша проиграла Эквадору 0:2 в первом матче чемпионата мира в Германии. И ничего с тех пор не изменилось! Мы надеялись, что наши футболисты докажут – поражение от Сенегала было несчастным случаем на производстве. Но против Колумбии они сыграли еще хуже. Ни навыков, ни страсти, ни желания…

PRZEGLAD SPORTOWY (ПОЛЬША)

Встречайте, новая пьеса. Адам Навалка представляет: «Деды». Футбольная драма в двух актах, с участием всего цвета польского футбола. Искусство относится к традициям 2002 и 2006 годов. Такой же провал и позор, как на предыдущих чемпионатах мира, куда выходила наша сборная…

SUPER EXPRESS (ПОЛЬША)

Падение. Как еще описать то, что случилось с красно-белыми? Смущенные, трусливые, неумелые они выпали из розыгрыша Кубка мира. Опять.

ОБ «АЛБАНСКИХ ОРЛАХ»

BLICK (ШВЕЙЦАРИЯ)

ФИФА будет трудно вынести решение. Празднование гола – само по себе абсолютно законно. Это не политические заявление и не неуважение к противнику. То, что сделали Шакири и Джака – просто проявление радости от того, что они – албанцы. Если бы игроки показали швейцарский крест, то этот жест даже не обсуждался бы. Почему тогда столько шума из-за албанского орла? Жест, символизирующий свою принадлежность к стране, не может быть политически мотивированным. И должен считаться абсолютно законным.

MARCA (ИСПАНИЯ)

Многие звезды уже ярко проявились на чемпионате мира – Роналду, Кроос, Кейн, Модрич, Иско… Но от них этого ждали. Всегда есть игроки, которые внезапно появляются словно из ниоткуда – и могут стать главными героями турнира! В восьмерке лучших таких «неожиданных звезд» - сразу двое игроков российской сборной.

Черышев начал чемпионат, выйдя на замену получившему травму Дзагоеву, и уже Саудовской Аравии забил два гола, добавив еще один гол в поединке с Египтом! Сейчас он – лучший бомбардир сборной России. У Дениса был не самый лучший сезон в «Вилльяреале», но пока он – один из самых ярких игроков группового этапа.

Головин – одна из главных причин великолепного выступления России. Молодой полузащитник ЦСКА уже доказал свою зрелость и может быть полезен даже таким топ-клубам, как «Барселона», «Ювентус» и «Челси».

GAZETTE DE LA SPORT (ИТАЛИЯ)

Два первых тура группового этапа многое прояснили. Какие-то команды уже могут ехать домой, какие-то досрочно вышли в плей-офф. Мы составили рейтинг сборных, которые лучше всего себя показали на этом турнире. Бельгия пока – на первом месте. Сборная России –10-я (кстати, Уругвай – только 11-й, - Прим. «Советского спорта»).

Конечно, группа A – не самая сложная группа, но даже с поправкой на это россияне сыграли куда лучше, чем все от них ожидали. Когда смотришь на Дзюбу – становится жарко! У сборной-хозяйки турнира волшебные ночи в Москве?