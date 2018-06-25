Сегодня сборная России сыграет последний матч группового турнира с Уругваем. Чем встречает город гостей и футболистов?

Кажется, еще чуть-чуть и ты задымишься. Настолько в Самаре жарко сегодня, в день последней игры сборной России на групповом этапе, которая, слава богу, глобально уже ничего не решает.

Минувшей ночью в Самару рванули бесплатные поезда для болельщиков и журналистов из многих российских городов, а после матча отвезут всех обратно. Как правило, free ride поезда идут из/в Москву, но ради этой игры географию поездок расширили.

Билетов на эти поезда уже давно нет, но – важная информация! – это не значит, что ими нельзя воспользоваться.

Как правило, вагоны в этих составах оказываются полупустыми. Люди бронируют на всякий случай кучи поездок, которыми потом не пользуются. На сайте висит предупреждение о том, что в случае повторяющихся неявок на рейсы, последующее бронирование будет невозможно, но по факту эта страшилка не работает.

Как же быть – если вам сегодня ночью нужно будет покинуть Самару, а билетов на фри-райд поезда нет? Первый путь – подойти в кассы, которые обслуживают эти поезда. На каждый рейс существует резерв в несколько десятков мест, одно из которых вам возможно достанется. Если и весь резерв разобран – топайте к начальнику поезда. Вместе с проводниками они выяснят, где есть свободные места, и вас посадят с гарантией 99,9%.

– Да, мы нарушаем заранее установленные правила, – рассказывает начальник поезда № 257С Волгоград – Самара. – Но у нас именно такая установка. Было бы странно отправлять вагоны пустыми, а людей оставлять на перронах. Особенно внимательно относимся к иностранцам – не потому что наши чем-то хуже, но все же мы в своей стране не потеряемся, а им надо помогать всем. Бывало, что сажали людей и без паспорта! В мирное время такое, конечно, было бы невозможно.

Вернемся конкретно к Самаре, в которой плавится асфальт и от жары, простите, едет крыша. Первое желание, которое возникает по прибытии в город – купить что-то попить. И тут опа – сюрприз. Местные фирменные напитки – квас, морс, мохито – продаются в бутылочках в виде футбольного мяча. Мелочь, а приятно!

– Это губернатор наш постарался, – объясняет продавец. – Все радуются, когда видят.

Второй пункт – найти шаттл и уехать до нужного пункта назначения -- центра выдачи фан ай ди, билетного центра, стадиона.

И вот тут новый сюрприз – неприятный. Автобус приходится ждать порядка сорока минут. Ехать – в районе часа. Протиснуться в шаттл – тоже требует определенной сноровки. Сесть невозможно, можно только повиснуть.

Если сравнивать с Волгоградом, из которого ваш спецкор только что приехал, то Самара тут оказывается в невыгодном свете. В городе-герое шаттлы курсируют один за одним во всех важных направлениях.

Ближе к матчу автобусов будет больше, но первая половина дня в этом смысле – абсолютный провал.

Совсем близко к стадиону автобусы подъехать не могут – еще нужно пройти минут 20-25 пешком. Стадион – редкий красавец и вообще приземлившаяся летающая тарелка. Глаз не отвести! Территория – симпатичная. Но это все уходит на второй план – лишь бы быстрее дотопать и спрятать себя в кондиционированном помещении от этих испепеляющих плюс 35.

На подходе к арене – дежурные бригады скорой помощи и волонтеров с водой – ее раздают бесплатно. Это, конечно, запишем в плюсы.

– Я минусов у нас почти не замечаю, – говорит нам волонтер FIFA Ирина. От городских добровольцев их можно отличить по форме: у первых – красные футболки, у вторых – бело-синяя одежда.

– Ну вы же волонтер, у вас, наверное, установка такая – говорить только хорошее, особенно журналистам.

– Если честно такая установка была – нас просили не выносить в соцсети негатив. Мол, все плохое найдут и напишут без нас иностранцы. Но, поработав, я поняла, что ничего плохого действительно не происходит. Нет, ну бывает всякое. Вот, например, приходят на игру датчане, а у нас есть такая фишка – дай пятеру волонтеру. Так вот эти датчане такие пьяные – даже не могут по твоей руке попасть. Но ничего – мы провожаем их на место, желаем хорошо провести время. Но я даже это назвать негативом не могу. Пожалуй, это самое плохое, что случилось со мной здесь за неделю работы.