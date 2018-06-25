Пока главное разочарование чемпионата игра сборной Польши.

«БАГОДАРНЫ ЧЕРЧЕСОВУ ЗА ЛЕГИЮ»

«Polska, бяло-червоны, Polska, бяло-червоны!» Второй раз за неделю я услышал в Москве главную песню польских болельщиков. Первый – в прошлую пятницу в фан-зоне на Воробьевых горах, второй – на Никольской в минувшую субботу.

В фан-зоне я смотрел вместе с польскими болельщиками матч Польша – Сенегал. Представился, чтоб не напугать своей настойчивостью. Варшава, Бытгощ, Радом, Краков, Кошалин, еще какие-то незнакомые мне местечки – географически вся Польша представлена в этой группе примерно из двух десятков человек в бело-красных цветах.

Перед началом успел спросить, кого они знают из сборной России.

- Дзюбу, а еще Акинфеева, - ответила миловидная девчушка с красно-белым венком на голове.

- Тренер у вас Черчесов, - добавил парень из Варшавы. – Я фанат «Легии», мы все благодарны Черчесову за то, что он сделал для клуба.

Появление команд на поле «Открытие Арены» поляки встретили своей главной фанатской песней на мотив популярного в начале 90-х хита «Go West!» Pet Shop Boys. «Польска – бяло-червоны, Польска – бяло-червоны!». Ну а гимн поляки исполнили дружно и вдохновенно. «Еще Польска не сгинела». Кто мог в тот момент предполагал, что все так быстро и печально закончится для бяло-червоных на этом чемпионате.

- Думаю, дойдем до четвертьфинала, - уверенно заявил приятель той самой девчушки с красно-белым венком на голове.

В середине первого тайма защитник поляков бразильского происхождения Тиаго Чонек срезал мяч в собственные ворота и схватился за голову. Схватились за головы и польские фанаты: «Ох, курва!». Но это было только начало. Во втором тайме сенегальцы забили второй, и всем стало очевидно, что полякам не спастись. Один ответный гол под занавес ничего не решил.

Игра бяло-червоных разочаровала. Причем не сказать, что Сенегал чем-то удивил: типичный африканский футбол – тягучий, техничный, с не всегда логичными решениями игроков, что зачастую и вводит в заблуждение соперников. Но Сенегал отнюдь не выглядел Нигерией во втором тайме с Исландией. Не было беспрерывного давления, не было суперскоростей. Но даже против такого соперника поляки предстали беспомощными: было совсем непонятно, как они собираются атаковать. Даже Роберт Левандовски как-то увяз и потерялся в этом вязком бессистемном болоте.

«С НИКОЛЬСКОЙ – В КАЗАНЬ»

Итак, «Polska, бяло-червоны!» на это раз на Никольской в субботу, которую иностранные болельщики уже прозвали «Крези-стрит». Их было семеро, все в белых майках с красным польским орлом на груди. Крепкие мужики в расцвете сил. Они брели по Никольской, продираясь сквозь толпы тунисцев, мексиканцев, аргентинцев. Почему они вдруг грянули «Polska, бяло-червоны!», не знаю, находился метрах в пятидесяти. И пошел как раз на звук песни. Затем они повторили еще раз «Polska, бяло-червоны!» уже по просьбе колумбийских телевизионщиков. Парни были спокойны, излучали уверенность в себе и своей сборной.

- Почему еще не в Казани? – уточнил я.

- Завтра едем. Настроение? Все отлично. Завтра включайте телевизор и увидите, как мы колумбийцев разделаем.

Да, пан, я включил вчера телевизор еще в 20.30, чтобы почувствовать атмосферу стадиона, послушать гимны. «Еще Польска не сгинела» вся польская дружина спела вдохновенно. И кто мог в тот момент предполагать, что спустя полтора часа для поляков этот чемпионат де юре завершится.

Мне поляки очень понравились на Евро-2016, когда проиграли по пенальти португальцам в четвертьфинале. Та команда по игре явно заслуживала большего. Отбор к нынешнему чемпионату сборная Польши выиграла досрочно и за явным преимуществом. Поэтому полагал, что поляки на ЧМ в России поураганят, в хорошем смысле слова. Но в Казани мы увидели совершенно беспомощную команду, которая переходила центр поля, и, упершись в колумбийскую оборону, не знала, что делать дальше. Не знал, этого и Левандовский. Он частенько отходил назад в поисках мяча, но это ничего не давало. Его партнеры по атаке выглядели еще более бледно, а полузащита толком не могла взять мяч под контроль.

Звезды сборной Колумбии Родригес, Куадрадо и Фалькао решили исход матча, показав настоящий класс. Но даже после первого пропущенного еще в первом тайме гола, не было понятно, как поляки собираются отыгрываться. Второй мяч Радамеля Фалькао фактически снял все вопросы. А грозный забивака Бундеслиги Левандовкий запомнился лишь ударом под перекладину при счете 0:3, который вратарь колумбийцев перевел на угловой.

Куда все подевалась за два года? Своей безликостью и невнятной игрой поляки напомнили сборную России на ЧМ-2014 и в двух последних товарищеских матчах с Австрией и Турцией. Поэтому результат закономерен.