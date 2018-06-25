"Советский спорт" предлагает перевод анонса матча в Самаре, подготовленного уругвайскими журналистами.

Египет и Саудовская Аравия остались позади, и билет во второй раунд уже запечатан. Однако для Уругвая много значит матч, который пройдет в понедельник в Самаре в 11:00 по уругвайскому времени. Во-первых, это шанс проверить себя в матче с соперником другого уровня. Но самое главное, что нужно тренеру Уругвай определить состав для поединков плей-офф.

«Против России мы хотим видеть интенсивность, улучшить то, что было показано, чтобы закончить», - сказал Максимилиано Перейра, один из ассистентов тренера команды, на пресс-конференции в субботу. «Нам нужен толчок, такие соперники как Россия хороши для нас - они очень сильны физически, и встреча с ними будет полезна перед плей-офф», - добавил он.

Тренерам Уругвая ясно, что они столкнутся с командой, не похожей на Египет без Мохамеда Салаха или Саудовскую Аравию. Россия уже забила восемь мячей, и эта сборная не имеет ничего общего с другими командами группы А. Это команда, которая обычно дает инициативу своему сопернику, но стремится быстро продвигаться в атаку, чтобы вывести на удар Артема Дзюба - центрфорварда ростом 1,95 метра. А если этот план не срабатывает, то в резерве всегда есть варианты с быстрыми полузащитниками, вроде Дениса Черышева.

Будет ли команда Оскара Табареса брать в свои руки инициативу, зная, что Россия в контратаках чувствует себя как рыба в воде? Будут ли наши футболисты играть в длинный пас, пытаясь контролировать интенсивность русской игры? Смогут ли игроки Уругвая наращивать темп по ходу игры - что не вышло у них из-за жары в Ростове?

Ответы получим в поенедльник. Россия - это первое настоящее испытание для нашей команды, она покажет, есть ли у нас надежды увидеть Уругвай в четвертьфинале.